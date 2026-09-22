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भिलाई में समुद्र के बीच जलपरी ऑक्टोपस के साथ विराजे श्री मीन बप्पा, अंडरवाटर थीम पर सजा भव्य पंडाल

जलपरी और विशाल ऑक्टोपस आकर्षण का केंद्र पंडाल में जलपरी के साथ विशाल ऑक्टोपस, व्हेल और कई तरह की रंग-बिरंगी मछलियों को जगह दी गई है. यही वजह है कि गणेश दर्शन के साथ लोग पंडाल की सजावट देखने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए भी रुक रहे हैं. बच्चों में इस थीम को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है.

खास लाइटिंग और सजावट के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा को समुद्री दुनिया के बीच स्थापित किया गया है. समुद्र की गहराइयों जैसा एहसास सेक्टर-1 के इस पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को समुद्र के भीतर पहुंचने जैसा अनुभव होता है. पंडाल के अलग-अलग हिस्सों में समुद्री जीव-जंतुओं की आकृतियों को इस तरह सजाया गया है कि पूरा परिसर अंडरवाटर वर्ल्ड जैसा नजर आता है. शाम के समय लाइटिंग के साथ पंडाल का नजारा और भी आकर्षक हो जाता है.

भिलाई : गणेशोत्सव के दौरान भिलाई में हर साल अलग-अलग थीम पर भव्य पंडाल सजते हैं. इस बार सेक्टर-1 में तैयार किया गया अंडरवाटर थीम का गणेश पंडाल श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. अंडमान सागर की गहराइयों की थीम पर तैयार किए गए इस पंडाल में जलपरी, ऑक्टोपस, विशालकाय व्हेल और रंग-बिरंगी मछलियों की आकृतियां बनाई गई हैं.इस पंडाल को श्री मीन बप्पा धाम का नाम दिया गया है.

29 साल से अलग-अलग थीम पर बन रहा पंडाल

गणेश समिति के महासचिव धीरेंद्र मिश्रा के मुताबिक पिछले 29 वर्षों से गणेश उत्सव के दौरान अलग-अलग थीम पर पंडाल तैयार हो रहा है. इस बार समुद्र की गहराइयों को थीम के रूप में चुना गया है.

इस तरह का पंडाल पहले नहीं देखा गया और बच्चों से लेकर बड़ों तक लोगों में इसे लेकर उत्साह है.इस पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से करीब 25 से 30 कारीगर बुलाए गए थे. कारीगरों ने लगभग दो महीने की मेहनत के बाद समुद्री दुनिया की इस थीम को आकार दिया. पंडाल की सजावट से लेकर समुद्री जीवों की आकृतियों और लाइटिंग तक पर विशेष काम किया गया है- धीरेंद्र मिश्रा, महासचिव गणेश समिति

पंडाल के अंदर समुद्र की दुनिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोलकाता के कारीगरों ने बनाया पंडाल

गणेश समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सतनाम सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है.समुद्री थीम के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को धार्मिक आस्था के साथ एक अलग दृश्य अनुभव भी मिल रहा है.

जलपरी के साथ विराजे गणपति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बच्चों और परिवारों के लिए बना खास आकर्षण

पंडाल देखने पहुंच रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि सेक्टर-1 में इस बार तैयार की गई थीम काफी अलग है. समुद्री जीवों की आकृतियां खास तौर पर बच्चों को आकर्षित कर रही हैं. परिवार के साथ पहुंच रहे लोग पंडाल के अलग-अलग हिस्सों में तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं.

सेक्टर-1 का पंडाल दुर्ग जिले में इस बार कुछ अलग और यूनिक नजर आ रहा है. समुद्र में पाए जाने वाले जीव-जंतुओं को थीम का हिस्सा बनाया गया है, जिसे बच्चों और लोगों को काफी पसंद आ रहा है- योगेश कुमार वैष्णव,श्रद्धालु

पंडाल में अलग-अलग झांकियां भी लगाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं.हम भी अपने परिवार के साथ इस अनोखी झांकी को देखने के लिए आए हैं- जैल सिंह,श्रद्धालु

सेक्टर वन पंडाल में जुटी भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि भिलाई में हर साल अलग-अलग थीम पर पंडाल सजाने की परंपरा रही है. इस बार सेक्टर-1 का अंडरवाटर थीम पंडाल इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है. यही वजह है कि सिर्फ भिलाई दुर्ग नहीं दूसरे जिलों से भी लोग इस अनोखे पंडाल को देखने आ रहे हैं.

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