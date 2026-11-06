ETV Bharat / state

ईको-फ्रेंडली दीपावली की अनोखी पहल! गाय के गोबर से तैयार हो रहीं गणेश-लक्ष्मी की पवित्र मूर्तियां

गोबर से तैयार मूर्तियां ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: शिकोहाबाद की रहने वाली डॉ. भावना दुबे ने गाय के गोबर को गौशाला की आय का जरिया बनाने के लिए शानदार पहल का है. उन्होंने गोबर से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की ईको-फ्रेंडली मूर्तियों के साथ-साथ पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न सामग्रियां तैयार करानी शुरू की है. इन उत्पादों को बाज़ार में बेचकर वह अपनी गौशाला को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना रही हैं. उनकी यह कोशिश न केवल गौवंश संरक्षण की दिशा में एक सार्थक कदम है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ समाज को ईको-फ्रेंडली दीपावली मनाने का बेहतरीन संदेश भी दे रही है.

गोबर से तैयार मूर्तियां (Video Credit; ETV Bharat) डॉ. भावना दुबे का कहना है कि उन्होंने साल 2021 में गायों की दुर्दशा देखी, तभी गौसेवा करने का संकल्प लिया. इसके लिए उन्होंने एक एनजीओ बनाया और नगर पालिका शिकोहाबाद की गौशाला का संचालन भी किया. हालांकि बाद में नगर पालिका की गौशाला का संचालन बंद हो गया. उसके बाद उन्होंने गांव फतेहपुर कर्खा में अपनी निजी गौशाला स्थापित कर दी, जहां अभी 11 गायें और तीन नंदी हैं. गौशाला में पांच कर्मचारी भी सेवाएं दे रहे हैं.