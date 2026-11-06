ईको-फ्रेंडली दीपावली की अनोखी पहल! गाय के गोबर से तैयार हो रहीं गणेश-लक्ष्मी की पवित्र मूर्तियां
गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास, फिरोजाबाद में गाय के गोबर से बनाई जा रहीं गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 1:53 PM IST
फिरोजाबाद: शिकोहाबाद की रहने वाली डॉ. भावना दुबे ने गाय के गोबर को गौशाला की आय का जरिया बनाने के लिए शानदार पहल का है. उन्होंने गोबर से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की ईको-फ्रेंडली मूर्तियों के साथ-साथ पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न सामग्रियां तैयार करानी शुरू की है. इन उत्पादों को बाज़ार में बेचकर वह अपनी गौशाला को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना रही हैं. उनकी यह कोशिश न केवल गौवंश संरक्षण की दिशा में एक सार्थक कदम है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ समाज को ईको-फ्रेंडली दीपावली मनाने का बेहतरीन संदेश भी दे रही है.
डॉ. भावना दुबे का कहना है कि उन्होंने साल 2021 में गायों की दुर्दशा देखी, तभी गौसेवा करने का संकल्प लिया. इसके लिए उन्होंने एक एनजीओ बनाया और नगर पालिका शिकोहाबाद की गौशाला का संचालन भी किया. हालांकि बाद में नगर पालिका की गौशाला का संचालन बंद हो गया. उसके बाद उन्होंने गांव फतेहपुर कर्खा में अपनी निजी गौशाला स्थापित कर दी, जहां अभी 11 गायें और तीन नंदी हैं. गौशाला में पांच कर्मचारी भी सेवाएं दे रहे हैं.
डॉ. भावना दुबे ने गौशाला की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गाय के गोबर का उपयोग करने की योजना बनाई. करीब छह महीने पहले उन्होंने गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कराने का काम शुरू किया. शुरुआत में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां तैयार कराई गईं. इसके बाद हनुमान जी, शंकर जी, कुबेर जी की मूर्तियों के साथ ही गोबर से चौकी, पूजा की थाली और पूजा-पाठ से संबंधित अन्य सामग्री भी तैयार कराई जाने लगी.
सस्ती हैं गोबर से बनी प्रतिमाएं
डॉ. भावना दुबे ने बताया कि बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी जो मूर्ति करीब 150 रुपये में मिलती हैं, वही मूर्ति उनकी आउटलेट पर लगभग 100 रुपये में उपलब्ध है. इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पर्यावरण के अनुकूल हैं.
ऑनलाइन भी हैं उपलब्ध
डॉ. भावना दुबे का कहना है कि गाय के गोबर से बनीं ये मूर्तियां आउटलेट पर उपलब्ध हैं. इसके साथ ही ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है. उन्होंने कहा कि यदि लोग इस दीपावली पर गोबर से बनी गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों और पूजन सामग्री को प्राथमिकता देते हैं तो इससे गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. साथ ही पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाया जा सकता है.
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