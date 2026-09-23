अनंत चतुर्दशी 2026, 25 सितंबर को शतभिषा नक्षत्र शूल योग जैसा संयोग, हर साल अनंत चतुर्दशी में रहता है पंचक
अनंत चतुर्दशी पर पंचक लग रहा है. गणपति विसर्जन कब करें. पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने इस पर जानकारी दी है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2026 at 8:14 PM IST
रायपुर: अनंत चतुर्दशी का पर्व 25 सितंबर को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान गणपति को सभी आस्था, भक्ति और श्रद्धा के साथ विसर्जित करेंगे. हर साल की तरह इस साल भी अनंत चतुर्दशी में पंचक पड़ रहा है. ज्योतिष एवं वास्तुविद के मुताबिक गणेश विसर्जन करते समय नशे से दूर रहे, क्योंकि अनंत चतुर्दशी भक्ति भाव और आस्था का पर्व है.
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक भगवान गणपति की आराधना का दिन होता है. अनंत चतुर्दशी के दिन शतभिषा नक्षत्र शूलयोग जैसे संयोग बन रहे हैं. अनंत चतुर्दशी भगवान गणपति की उपासना का पर्व है. इसमें अनंत गांठ लगाई जाती है.
अनंत गांठ भगवान को अर्पित की जाती है. ऐसा माना जाता है कि अनंत गांठ लगाने से हमारे जीवन के सुख अनंत हो जाते हैं. इस वजह से इसका नाम अनंत चतुर्दशी कहलाता है-पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद
पंचक में हो सकता है गणपति विसर्जन- प्रियाशरण त्रिपाठी
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि अनंत चतुर्दशी में हर साल लोग एक प्रमाद फैलाते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन पंचक है. हर बार अनंत चतुर्दशी के दिन पंचक रहता है. पंचक में दाह संस्कार का कार्यक्रम निषेध माना गया है, लेकिन गणपति विसर्जन किया जा सकता है. गणेश चतुर्थी के दिन कलश स्थापना करके व्रत का संकल्प लेते हैं. कलश की स्थापना चतुर्थी के दिन की जाती है. उसका हवन पूजन करने के बाद उसका भी गणपति के साथ विसर्जन कर दिया जाता है.
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी के मुताबिक गणपति पूजा में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य है. भगवान गणपति ज्ञान का विषय है. किसी तरह के प्रमाद का विषय नहीं है. वर्तमान समय में लोग गणपति विसर्जन के समय डीजे की धुन पर नाचते और कूदते भगवान की भक्ति करते नजर आते हैं. इस पर मर्यादित होने की जरूरत है, ताकि मर्यादा में रहकर गणपति का विसर्जन किया जा सके.
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी का कहना है कि गणपति का विसर्जन करते समय कम से कम नशे में रहकर भगवान गणपति का विसर्जन ना करें तो ही ठीक रहेगा. गणपति विसर्जन के समय डीजे बजाकर लोग दूसरे के हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं. लोगों के घर गिरा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. गणपति विसर्जन करते समय मर्यादित तरीके से पूरी तरह से भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणपति का विसर्जन किया जाना चाहिए.
गणपति विसर्जन कब करें ?
एक दिन, तीन दिन, 5 दिन या फिर 7 दिनों में गणपति विसर्जन को लेकर पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बिताया कि ये तो उपासना का अपना सहज क्रम है. आपमें जितना सामर्थ्य है, आप उतने दिन के बाद विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति का विसर्जन किया जाना चाहिए. इसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए.