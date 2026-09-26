ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में गणेश विसर्जन, गणपति की मूर्तियों का श्रद्धापूर्वक विसर्जन, भारी बारिश के बावजूद भक्तों में दिखा उत्साह

रायपुर के महादेव घाट पर रात 10 बजे तक करीब 3180 गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ.

GANESH VISARJAN CHHATTISGARH
गणेश विसर्जन छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 11:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: अनंत चतुर्दशी के मौके पर रायपुर के महादेव घाट पर गणपति विसर्जन का दौर सुबह से देर रात तक चला. रात दस बजे तक राजधानी की छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाओं को मिलाकर करीब 3180 गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ.

भारी बारिश के बावजूद भी भक्तों में उत्साह

छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन गणेश विसर्जन को लेकर भक्तों में उत्साह देखने को मिला. राजधानी के महादेव घाट में नगर निगम के बनाए विसर्जन कुंड में गणपति की मूर्तियों का श्रद्धापूर्वक विसर्जन करने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. शुक्रवार को तेज और झमाझम बारिश के बावजूद भी भक्तों ने श्रद्धापूर्वक पूजन कर बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया. भक्तों के द्वारा विसर्जन के लिए लाई गई मूर्तियों को विसर्जन कुंड में तैनात मछुआरों की मदद से विसर्जित किया गया.

Ganesh Immersion Amid Heavy Rain
छत्तीसगढ़ में गणेश विसर्जन (ETV Bharat Chhattisgarh)

मछुआरों की ड्यूटी, नगर निगम और पुलिस की टीम भी तैनात

अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर की देर रात तक भगवान गणपति के विसर्जन के लिए विसर्जन कुंड में मछुआरों की ड्यूटी लगाने के साथ ही नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है. गणपति विसर्जन में 90 मछुआरों की ड्यूटी तीन शिफ्ट में लगाई गई है. नगर निगम और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही. नगर निगम के जोन आयुक्त के साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों की भी ड्यूटी गणेश विसर्जन के साथ ही आने वाले तीन-चार दिनों तक रहेगी.

Ganesh Immersion Amid Heavy Rain
25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक गणेश विसर्जन (ETV Bharat Chhattisgarh)

विसर्जन कुंड पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

विसर्जन कुंड स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही बड़े गणपति की मूर्तियों के लिए 7 क्रेन की भी व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही विसर्जन कुंड स्थल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे विसर्जन के दौरान उस पर निगरानी रखी जा सके.

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, कई जिले बने टापू, स्कूल बंद, त्रैमासिक परीक्षा स्थगित, सरकार की अलर्ट रहने की अपील
बैंक हड़ताल: तीन दिन बैंकों की हड़ताल से पहले रविवार को खुलेंगे बैंक, सामान्य दिनों की तरह होगा लेनदेन
शिकार के लिए बिछाए करंट तार की चपेट में आने से हुई हाथी की मौत, 6 गिरफ्तार, 5 की तलाश

TAGGED:

महादेव घाट पर गणपति विसर्जन
GANPATI IMMERSION MAHADEV GHAT
छत्तीसगढ़ में गणेश विसर्जन
GANESH IMMERSION AMID HEAVY RAIN
GANESH VISARJAN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.