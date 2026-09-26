ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में गणेश विसर्जन, गणपति की मूर्तियों का श्रद्धापूर्वक विसर्जन, भारी बारिश के बावजूद भक्तों में दिखा उत्साह

रायपुर : अनंत चतुर्दशी के मौके पर रायपुर के महादेव घाट पर गणपति विसर्जन का दौर सुबह से देर रात तक चला. रात दस बजे तक राजधानी की छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाओं को मिलाकर करीब 3180 गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ.

छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन गणेश विसर्जन को लेकर भक्तों में उत्साह देखने को मिला. राजधानी के महादेव घाट में नगर निगम के बनाए विसर्जन कुंड में गणपति की मूर्तियों का श्रद्धापूर्वक विसर्जन करने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. शुक्रवार को तेज और झमाझम बारिश के बावजूद भी भक्तों ने श्रद्धापूर्वक पूजन कर बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया. भक्तों के द्वारा विसर्जन के लिए लाई गई मूर्तियों को विसर्जन कुंड में तैनात मछुआरों की मदद से विसर्जित किया गया.

छत्तीसगढ़ में गणेश विसर्जन (ETV Bharat Chhattisgarh)

मछुआरों की ड्यूटी, नगर निगम और पुलिस की टीम भी तैनात

अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर की देर रात तक भगवान गणपति के विसर्जन के लिए विसर्जन कुंड में मछुआरों की ड्यूटी लगाने के साथ ही नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है. गणपति विसर्जन में 90 मछुआरों की ड्यूटी तीन शिफ्ट में लगाई गई है. नगर निगम और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही. नगर निगम के जोन आयुक्त के साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों की भी ड्यूटी गणेश विसर्जन के साथ ही आने वाले तीन-चार दिनों तक रहेगी.

25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक गणेश विसर्जन (ETV Bharat Chhattisgarh)

विसर्जन कुंड पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

विसर्जन कुंड स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही बड़े गणपति की मूर्तियों के लिए 7 क्रेन की भी व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही विसर्जन कुंड स्थल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे विसर्जन के दौरान उस पर निगरानी रखी जा सके.