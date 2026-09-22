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Ganesh Visarjan 2026: महादेवघाट में गणेश विसर्जन, 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जोनवार ड्यूटी

इस दौरान लाखेनगर चौक से महादेवघाट रिंगरोड तक वन वे ट्रैफिक रहेगा. गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 25 सितम्बर से सुबह 6 बजे से लेकर 1 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक जोनवार प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सभी जोन कमिश्नरों, जोन कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, उपअभियंताओं, समयपालों, सभी मजदूरों की ड्यूटी लगाई गई है.

रायपुर: नगर निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा ने आदेश जारी किया है कि 25 सितंबर अनंत चतुर्दशी पर खारून नदी के किनारे महादेवघाट में निर्मित विसर्जन कुंड में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा. इस वर्ष भी झांकी की शुरुआत शारदा चौक से होगी, जहां उन्हें नंबर दिया जायेगा. शारदा चौक से जयस्तंभ, कोतवाली, सदर बाजार, सत्ती बाजार, कंकाली तालाब, पुरानी बस्ती थाना चौक, लीली चौक, लाखेनगर चौक, सुन्दरनगर, महादेवघाट रिंग रोड चौक होते हुए रायपुरा महादेव घाट के पास बने विसर्जन कुंड स्थल पर गणेश प्रतिमाएं विसर्जित होंगी.

रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा ने बताया "गणेश उत्सव एवं गणेश विसर्जन के अवसर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है. खारून नदी के किनारे निर्मित विसर्जन कुंड में गणेश विसर्जन के पूर्व पूजन सामग्रियों को अलग कराकर उपयुक्त स्थल पर रखा जाए. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्देशानुसार मूर्तियों का विसर्जन नदी में किसी भी परिस्थिति में न किया जाये. नदी के जल को दूषित होने से बचाया जाये. इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को सूचित कर समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करें. सड़क पर यातायात बाधित करने वाले गणेश पंडालों के खिलाफ जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को सूचित कर समन्वय से नियमानुसार कार्रवाई करें.

रायपुर गणेश विसर्जन स्थल (ETV Bharat Chhattisgarh)

आयुक्त ने नगर निगम रायपुर की ओर से गणेश विसर्जन स्थल महादेव घाट खारून नदी के तट पर सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था करने निगम अधिकारियों की एक समिति गठित कर दी है. इस समिति के नोडल अधिकारी अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय को बनाया गया है. प्रशासनिक समिति गणेश विसर्जन के लिए क्रेन, शामियाना, लाईट, माईक, गोताखोर, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करेगी.

25 सितंबर अनंत चतुर्दशी (ETV Bharat Chhattisgarh)

तेलीबांधा तालाब, बूढ़ातालाब एवं नगर के अन्य तालाबों में प्रतिमाओं का विसर्जन न हो. यह व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है. नगर निगम आयुक्त ने निर्देश दिये है कि नगर के तालाबों के किनारे छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए अस्थायी विसर्जन कुंड की व्यवस्था की जाये.