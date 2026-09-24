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2.51 करोड़ के नोटों से सजे मन्नत वाले राजा, उदयपुर में अनोखी झांकी बनी आकर्षण का केंद्र

पिछले साल की तुलना में करीब एक करोड़ रुपए अधिक नोटों का इस्तेमाल किया गया है.

मन्नत वाले राजा का विशेष शृंगार
मन्नत वाले राजा का विशेष शृंगार (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 4:24 PM IST

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Updated : September 24, 2026 at 5:02 PM IST

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उदयपुर : गणेश महोत्सव में पुरानी मंडी स्थित मन्नत वाले राजा का इस बार का विशेष शृंगार श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. भगवान गणेश की प्रतिमा को करीब 2 करोड़ 51 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया है. नोटों से तैयार इस भव्य दरबार और झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी पुरानी मंडी पहुंच रहे हैं.

आयोजनकर्ता विशाल जैन ने बताया कि मन्नत वाले राजा गणेश मंडल में भगवान को 500, 100, 200 रुपए के नोटों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है. पुरानी मंडी में गणेश महोत्सव के दौरान हर साल मन्नत वाले राजा का अलग और आकर्षक शृंगार किया जाता है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार नोटों से विशेष सजावट की गई है. इस काम के लिए बंगाल से आए कारीगरों ने अपनी कला का इस्तेमाल किया. कारीगरों ने नोटों को व्यवस्थित तरीके से सजाकर गणेश प्रतिमा के लिए भव्य दरबार तैयार किया.

2.51 करोड़ के नोटों से सजे मन्नत वाले राजा (ETV Bharat Udaipur)

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इस बार के शृंगार की खास बात यह भी है कि इसमें पिछले साल की तुलना में करीब एक करोड़ रुपए अधिक नोटों का इस्तेमाल किया गया है. आयोजकों के मुताबिक, पिछले साल मन्नत वाले राजा का करीब 1 करोड़ 51 लाख रुपए के नोटों से शृंगार किया गया था. इस वर्ष यह राशि बढ़कर करीब 2 करोड़ 51 लाख रुपए हो गई है. झांकी में भगवान गणेश के मुकुट और माला के साथ प्रतिमा के पीछे का हिस्सा भी नोटों से सजाया गया है.

नोटों को सजाने के लिए व्यवस्थित कर रहे कारीगर
नोटों को सजाने के लिए व्यवस्थित कर रहे कारीगर (ETV Bharat Udaipur)

स्थानीय व्यक्ति राजेश ने बताया कि मन्नत वाले राजा के दरबार में इस बार भगवान गणेश को अलग अंदाज में सजाया गया है. प्रतिमा के आसपास की सजावट, मुकुट, माला और पीछे तैयार की गई झांकी में नोटों का इस्तेमाल किया गया है. पूरी सजावट को इस तरह तैयार किया गया है कि भगवान गणेश का दरबार दूर से ही नोटों से सजा हुआ नजर आता है. झांकी को देखने पहुंचने वाले श्रद्धालु कुछ देर रुककर इस विशेष शृंगार को निहार रहे हैं और मोबाइल फोन से तस्वीरें भी ले रहे हैं.

2.51 करोड़ के नोटों से सजे मन्नत वाले राजा
2.51 करोड़ के नोटों से सजे मन्नत वाले राजा (ETV Bharat Udaipur)
Last Updated : September 24, 2026 at 5:02 PM IST

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