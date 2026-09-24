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2.51 करोड़ के नोटों से सजे मन्नत वाले राजा, उदयपुर में अनोखी झांकी बनी आकर्षण का केंद्र

मन्नत वाले राजा का विशेष शृंगार ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : गणेश महोत्सव में पुरानी मंडी स्थित मन्नत वाले राजा का इस बार का विशेष शृंगार श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. भगवान गणेश की प्रतिमा को करीब 2 करोड़ 51 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया है. नोटों से तैयार इस भव्य दरबार और झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी पुरानी मंडी पहुंच रहे हैं. आयोजनकर्ता विशाल जैन ने बताया कि मन्नत वाले राजा गणेश मंडल में भगवान को 500, 100, 200 रुपए के नोटों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है. पुरानी मंडी में गणेश महोत्सव के दौरान हर साल मन्नत वाले राजा का अलग और आकर्षक शृंगार किया जाता है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार नोटों से विशेष सजावट की गई है. इस काम के लिए बंगाल से आए कारीगरों ने अपनी कला का इस्तेमाल किया. कारीगरों ने नोटों को व्यवस्थित तरीके से सजाकर गणेश प्रतिमा के लिए भव्य दरबार तैयार किया. 2.51 करोड़ के नोटों से सजे मन्नत वाले राजा (ETV Bharat Udaipur)