ETV Bharat / state

सोने-चांदी की जगह सिल्वर कोटेड मूर्तियों की बाजार में बढ़ी डिमांड, बैठे हुए गणपति की प्रतिमा मानी जाती शुभ

सिल्वर कोटेड मूर्तियों की बाजार में बढ़ी डिमांड ( ETV Bharat )

सर्राफा कारोबारी बताते हैं कि आज की तारीख में सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं. सिल्वर कोटेड गणपति की मूर्तियां कम से कम 100 रुपए से लेकर 12 हजार तक के भाव में बिक रही हैं. वही ओरिजिनल चांदी से बने गणपति बप्पा की बात करें तो एक छोटी से छोटी मूर्ति की कीमत लगभग 7 हजार से लेकर 25 हजार तक की बैठ रही है. ओरिजिनल चांदी की गणपति की बड़ी मूर्तियों कि कीमत लगभग डेढ़ से 2 लाख रुपए तक की है.

रायपुर: गणपति उत्सव पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है. 14 सितंबर से शुरू हुआ यह उत्सव 25 सितंबर तक मनाया जाएगा. गणपति उत्सव के बीच रायपुर का सर्राफा बाजार भी गुलजार है. भक्त अपने बजट के मुताबिक गणपति की मूर्तियां खरीदकर अपने घर में स्थापित कर रहे हैं. सर्राफा बाजार से जुड़े कारोबारी बताते हैं कि पहले लोग मिट्टी के गणपति घर में बिठाते थे. लेकिन पिछले कुछ सालों से ट्रेंड में बदलाव देखा जा रहा है. लोग अब धातुओं खासकर चांदी और सोने से बनी मूर्तियां भी घर में रखते हैं. बजट के मुताबिक कुछ लोग सोने और चांदी के कोटेड मूर्तियां भी घर लाते हैं.

सिल्वर कोटेड मूर्तियों की बाजार में बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

सोने-चांदी का कारोबार करने वाले व्यापारी कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में सोने-चांदी की मूर्ति खरीद पाना आम आदमी के बस के बाहर है. ऐसे में लोग गणेश उत्सव के दौरान चांदी की पॉलिश यानी सिल्वर कोटेड मूर्ति खरीद कर गणेश उत्सव मना रहे हैं.

सिल्वर कोटेड मूर्तियों की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

सिल्वर कोटेड मूर्तियों की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

सर्राफा बाजार में बढ़ी रौनक

सर्राफा कारोबारी लक्ष्मीनारायण लाहोटी ने बताया कि "33 करोड़ देवी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने गए हैं. गणेश उत्सव की शुरुआत 14 सितंबर से हो गई है. जो आने वाले 25 सितंबर तक रहेगी. हर साल लोग मिट्टी से लेकर चांदी और सोने की बने गणेश प्रतिमा की खरीदी अपनी क्षमता और बजट के अनुसार करते हैं. पूरे देश में 11 दिनों तक गणेश उत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है.

सिल्वर कोटेड मूर्तियों की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

सिल्वर कोटेड मूर्तियों की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

सोने और चांदी के दाम बढ़े होने की वजह से लोग अब चांदी पॉलिश या फिर चांदी के सिल्वर कोटेड मूर्तियों की खरीदी करने लग गए हैं. वर्तमान समय में लोग चांदी और सोने की मूर्तियों के बजाय सिल्वर कोटेड मोतियों की डिमांड ज्यादा करने लगे हैं: लक्ष्मीनारायण लाहोटी, सर्राफा कारोबारी

मिडिल क्लास की पहली पसंद

कारोबारी बताते हैं कि वर्तमान समय में सोने-चांदी के गणपति की खरीदी केवल सामान्य और मिडिल क्लास के बस की बात नहीं है. ऐसे में सामान्य और मिडिल क्लास के लोग सिर्फ चांदी कोटेड गणपति की खरीदी कर पूजा आराधना करते हैं. सामान्य और मिडिल क्लास के लोग अब सिल्वर कोटेड मूर्तियों की ओर रुख कर रहे हैं. चांदी नरम और शांत धातु होने के कारण गणेश प्रतिमा की स्थापना करना शुभ माना जाता है. सिल्वर कोटेड चांदी की प्रतिमा की रेंज 100 रुपए से लेकर 12 हजार रुपए तक कि रेंज में सिल्वर कोटेड मूर्तियां उपलब्ध है.

सिल्वर कोटेड मूर्तियों की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

सिल्वर कोटेड मूर्तियों की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

केबिनेट वाली गणपति बप्पा की मूर्तियों की ज्यादा डिमांड

रायपुर के सर्राफा कारोबारी कहते हैं, वर्तमान समय में लोगों के द्वारा खासतौर पर केबिनेट वाली गणपति बप्पा की मूर्तियों की ज्यादा डिमांड है. केबिनेट वाली गणपति मूर्तियां कभी खराब नहीं होती इसकी लाइफ टाइम की गारंटी भी होती है. आज की तारीख में इन मूर्तियों की बिक्री ज्यादा हो रही है. ओरिजिनल चांदी की मूर्तियों की बात करें तो एक छोटी से छोटी साइज की मूर्ति लगभग 7 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक की चांदी की मूर्ति है. बड़ी मूर्तियां की बात करें तो उसकी कीमत आज की तारीख में लगभग डेढ़ लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक है. ऐसे में ओरिजिनल चांदी की बनी मूर्तियों के विकल्प के रूप में लोग सिल्वर कोटेड मूर्तियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं.