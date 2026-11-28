स्पाइनल कॉर्ड में आठ साल पहले धंसा कांच का टुकड़ा निकाला, युवक को मिला नया जीवन
सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी व न्यूरो साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डाॅ. मनीष सिंह ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:13 PM IST
कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल काॅलेज से संबद्ध सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के चिकित्सकों ने एक बेहद ही जटिल मामले में युवक का सफल ऑपरेशन किया है. चिकित्सकों ने शरीर के स्पाइनल कार्ड के अंदर आठ वर्षों से धंसे एक कांच के टुकड़े को सर्जरी के जरिए सुरक्षित निकाल कर युवक को नई जिंदगी दी है.
गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल काॅलेज से संबद्ध सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी व न्यूरो साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डाॅ. मनीष सिंह ने बताया कि जानकारी मिलते ही अपनी टीम के अन्य डॉक्टर्स से बात की और युवक का चेकअप कराया. उन्होंने बताया कि मरीज अनूप की गर्दन के पास स्पाइनल कार्ड में एक कांच का नुकीला टुकड़ा दिखा. यह करीब तीन सेमी का था और वर्षों से स्पाइनल कार्ड में धंसे रहने से आस-पास की नसों को क्षतिग्रस्त कर रहा था.
उन्होंने बताया कि बिना देरी के ही डाॅ. मनीष व उनके सहयोगी डाॅ. सौरभ सिंह व अन्य डॉक्टर्स ने मरीज की सर्जरी का फैसला किया. यह सफल सर्जरी एडवांस माइक्रोस्कोप की मदद से की गई. मरीज की शुक्रवार को सर्जरी पूरी हुई और वह शनिवार से पूरी तरह फिट हो गए.
उन्होंने बताया कि मरीज ने कुछ दिनों पहले आकर सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में अपना चेकअप कराया था. तभी ये बताया था कि उसकी गर्दन में पिछले कई माह से लगातार दर्द बना हुआ था. जैसे ही वह गर्दन नीचे झुकाता था तो चक्कर खाकर गिर जाता था. मरीज ने ये भी बताया कि आठ साल पहले उसका फतेहपुर में रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें गर्दन के पास ज्यादा कांच धंस गया था.
उन्होंने बताया कि मरीज ने लोकल स्तर पर दो बार सर्जरी कराई थी, जिसमें उसे उस समय आराम मिल गया था, लेकिन बाद में फिर से दर्द उठा. ऐसे में जब सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में उसका सीटी व एमआरआई कराया गया तो डॉक्टर्स ने देखा कि स्पाइनल कार्ड के अंदर कांच धंसा हुआ है.
उन्होंने बताया कि मरीज की जो सर्जरी की गई है वह अपने आप में एक दुर्लभ सर्जरी है. कांच का टुकड़ा स्पाइनल कार्ड के इतनी ज्यादा अंदर था कि उसे खींचकर बाहर नहीं निकाला जा सकता था. उन्होंने कहा कि अगर टुकड़ा खींचकर बाहर निकालते तो मरीज को बहुत सारी समस्याएं हो सकती थीं. हो सकता है कि मरीज का शरीर भी पैरालाइज हो जाता.
उन्होंने बताया कि इसलिए मरीज की एडवांस माइक्रोस्कोप की मदद से सर्जरी की गई. वहीं, डाॅ. मनीष व उनकी टीम के सदस्यों ने कुछ दिनों पहले ही 16 साल के मरीज की दुर्लभ सर्जरी करते हुए उसकी भी जान बचाई थी. मरीज काइफोस्कोलियोसिस बीमारी से ग्रसित था. हालांकि, सर्जरी के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया.
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