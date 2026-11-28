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स्पाइनल कॉर्ड में आठ साल पहले धंसा कांच का टुकड़ा निकाला, युवक को मिला नया जीवन

स्पाइनल कॉर्ड में आठ साल पहले धंसा कांच का टुकड़ा निकाला ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल काॅलेज से संबद्ध सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के चिकित्सकों ने एक बेहद ही जटिल मामले में युवक का सफल ऑपरेशन किया है. चिकित्सकों ने शरीर के स्पाइनल कार्ड के अंदर आठ वर्षों से धंसे एक कांच के टुकड़े को सर्जरी के जरिए सुरक्षित निकाल कर युवक को नई जिंदगी दी है.

सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी डाॅ. मनीष सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल काॅलेज से संबद्ध सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी व न्यूरो साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डाॅ. मनीष सिंह ने बताया कि जानकारी मिलते ही अपनी टीम के अन्य डॉक्टर्स से बात की और युवक का चेकअप कराया. उन्होंने बताया कि मरीज अनूप की गर्दन के पास स्पाइनल कार्ड में एक कांच का नुकीला टुकड़ा दिखा. यह करीब तीन सेमी का था और वर्षों से स्पाइनल कार्ड में धंसे रहने से आस-पास की नसों को क्षतिग्रस्त कर रहा था.