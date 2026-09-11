मुंबई से 1700 किमी दूर बिहार पहुंचे बप्पा, इसबार 956 प्रकार के व्यंजन का लगाएंगे भोग
देवोत्तम कुमार 10 सालों से भव्य तरीके से गणपति उत्सव मना रहे हैं. हर साल मुंबई से बप्पा की अनोखी प्रतिमा लाते हैं. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : September 11, 2026 at 10:32 AM IST
गया: गणपति बप्पा मुंबई से 1700 किमी दूर बिहार पहुंचे. बिहार तक का यह सफर ट्रेन से हुई. गणपति बप्पा इसी तरह हर साल मुंबई से बिहार आते हैं. देवोत्तम कुमार साल 2017 से लगातार मुंबई मेल से गणपति बप्पा को गयाजी लाते हैं. पहले गणपति बप्पा की प्रतिमा का साइज छोटा होने के कारण बर्थ रिजर्व कर ट्रेन से लाया जाता था, किंतु अब प्रतिमा का साइज बड़ा होने के कारण इस बार मुंबई-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पार्सल वैन में प्रतिमा लाई गई है.
गोल्डन कलर की पगड़ी पहने हैं बप्पा
लगेज वैन से प्रतिमा लाने में 4500 रुपये किराया लगा है. इस बार गणपति बप्पा की प्रतिमा काफी आकर्षक लाई गई है. मुंबई से लाई गई यह 4.5 फीट की प्रतिमा गोल्डन यानी सुनहरे कलर की है. इस बार गणपति बप्पा गोल्डन कलर की पगड़ी पहने आसन पर विराजमान मुद्रा में हैं.
कौन हैं देवोत्तम कुमार?
गणपति बप्पा को मुंबई से गया लाने वाले गया के पावरगंज बैरागी के देवोत्तम कुमार अनोखे भक्त हैं. इनके कारण गणपति उत्सव पावरगंज बैरागी क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाने लगा है. दूर-दूर से लोग भी यहां गणपति बप्पा की मुंबई से लाई गई प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं. गणपति के इस भक्त की चर्चा गणपति उत्सव के दौरान जरूर होती है.
2017 में पहली बार पूजा
व्यसायी देवोत्तम कुमार एक ऐसे अनोखे भक्त हैं, जिनमें गणपति बप्पा की हर साल प्रतिमा स्थापित करने का एक जुनून और बड़ी आस्था है. देवोत्तम कुमार बताते हैं कि पहली बार उन्होंने साल 2017 में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की थी. तब उनके प्रतिष्ठान का शुभारंभ था और गणेश चतुर्दशी नजदीक थी. गणेश चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की गई और प्रतिष्ठान का उद्घाटन भी हुआ. इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वे हर साल गणपति उत्सव मनाएंगे.
"अब तक नौ बार गणपति उत्सव मना चुके हैं. इस बार यह 10वां साल होगा. यह गणपति उत्सव अपने खुद के खर्चे से भव्य तरीके से मनाते हैं. गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित करने में वे किसी का आर्थिक सहयोग नहीं लेते हैं. यदि कोई अपनी मर्जी से सहयोग देता है, तो वे उसे रोक भी नहीं सकते हैं." -देवोत्तम कुमार, बप्पा के भक्त
पूजा कब है और कब हो रही है?
देवोत्तम कुमार ने ईटीवी से बातचीत में बताया कि हमारे यहां 14 से 24 सितंबर तक गणपति उत्सव का आयोजन है. इस बार 14 सितंबर को गया के पावरगंज बैरागी के विशाल पंडाल में गणपति बप्पा विराजेंगे. इसी दिन बप्पा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और भव्य तरीके से गणपति उत्सव मनाया जाएगा. श्रद्धालुओं के लिए दर्शन इसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा.
इस बार पंडाल में विशेष चक्र लगेगा
इस बार गणपति उत्सव के लिए देवोत्तम कुमार भव्य पंडाल बनवा रहे हैं. पंडाल के पीछे विशेष डिजिटल चक्र लगाया जाएगा. इस चक्र पर श्रद्धालुओं को लगातार 'श्री गणेशाय नमः' और 'गणपति बप्पा मोरया' का डिजिटल प्रदर्शन देखने को मिलेगा.
हर साल बढ़ता है प्रतिमा का साइज और भोग
देवोत्तम कुमार बताते हैं कि साल 2017 में सवा दो फीट की प्रतिमा के साथ शुरुआत की गई थी. इसके बाद से लगातार गणपति बप्पा की प्रतिमा ट्रेन से ला रहे हैं. हर साल गणपति बप्पा की प्रतिमा का साइज .25 फीट बढ़ता है. जैसे-जैसे साल बढ़ता है, वैसे-वैसे यह साइज भी बढ़ता जाता है. हर साल थोड़ी ऊंची होने वाली प्रतिमा इस साल बढ़कर 4.5 फीट की हुई है.
देवोत्तम कुमार बताते हैं कि वे पहले मुंबई के लालबाग के राजा, मुंबई के चेंबर वर्ली और अन्य बाजारों में घूमते हैं. दर्जनों दुकानों को घूमने के बाद जो प्रतिमा उन्हें भा जाती है, उसे वह बिहार लाते हैं. बाबा की प्रतिमा का मोल उनकी नजर में नहीं है. बप्पा इससे ऊपर हैं. इस प्रतिमा से उनकी बड़ी आस्था जुड़ी हुई है.
इसबार 956 व्यंजनों का भोग
इसी प्रकार वे हर साल गणपति बप्पा को लगने वाले भोग भी बढ़ाते हैं. साल 2017 में उन्होंने 56 भोग के साथ गणपति उत्सव की शुरुआत की थी. इसके बाद वे हर साल 100 व्यंजन बढ़ाकर भोग लगाते हैं. इस बार 20 सितंबर को 956 व्यंजनों का महाभोग गणपति बप्पा को लगेगा. भोग लगाने में वे लोगों का सहयोग जरूर लेते हैं. इसके लिए सबको पहले ही सूची दे दी जाती है. सभी इसमें शामिल होते हैं और महाभोग लगाया जाता है.
"वह समय भी आए, जब गणपति बप्पा को 5056 भोग लगा सकें. यह दृढ़ निश्चय है. हर साल प्रतिमा का साइज और भोग का प्रकार बढ़ते जाता है. 56 भोग से शुरुआत की थी. इसबार 956 प्रकार के भोग लगेंगे." -देवोत्तम कुमार, बप्पा के भक्त
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