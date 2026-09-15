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तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर 100 फीट का गणेश पंडाल, पार्वती परमेश्वर के साथ पधारे कचहरी चौक के राजा

कचहरी चौक पर बने गणेश पंडाल में श्रद्धालुओं को भगवान गणेश के साथ बालाजी और भगवान जगन्नाथ के भी दर्शन होंगे. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट

JANJGIR CHAMPA GANESH PANDAL
जांजगीर चांपा गणेश उत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2026 at 10:09 AM IST

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जांजगीर चांपा: गणेश चतुर्थी के दिन घर घर बप्पा का आगमन हो गया है. पंडालों में भी गणेश जी विराजमान हो गए हैं. छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कचहरी चौक पर भव्य गणेश पंडाल बनाया गया है. 100 फीट के इस गणेश पंडाल में सोमवार को 20 फीट के गणपति बप्पा विराजमान हुए. गणेश जी की स्थापना विधि विधान से की गई.

क्यों खास है कचहरी चौक का गणेश पंडाल

जिला मुख्यालय के कचहरी चौक पर इस बार तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया गया है. पंडाल 100 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है. इस पंडाल को कोलकाता से आए कारीगरों ने दिनरात की मेहनत से बनाया है. पंडाल को खूबसूरत झालरों से सजाया गया है.

जांजगीर चांपा गणेश पंडाल में कचहरी के राजा (ETV Bharat Chhattisgarh)
Janjgir Champa Ganesh Pandal
तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर गणेश पंडाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

समिति पिछले 18 साल से गणेश उत्सव मना रही है. तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है -अवि सिंह, सदस्य, गणेश उत्सव समिति

मां पार्वती और पिता शंकर के साथ 20 फीट के गणपति

कचहरी चौक के राजा के रूप में भगवान गणेश की लगभग 20 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है. भगवान गणेश के साथ मां पार्वती और भगवान शंकर भी है. इसके अलावा तिरुपति बालाजी, भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी श्रद्धालुओं को मिलेंगे. भटगांव के कलाकारों ने सभी प्रतिमाओं को तैयार किया है. कलाकारों ने सभी मूर्तियां मिट्टी से बनाई है. साथ ही जल प्रदूषण करने वाले कैमिकल रंगों का भी उपयोग नहीं किया है.

Janjgir Champa Ganesh Pandal
कचहरी चौक गणेश पंडाल में तिरुपति बालाजी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कचहरी चौक के गणेश को देखने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. लोग बढ़चढ़ कर भगवान गणपति के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. समिति के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है-भूपेंद्र नेमी, सदस्य, गणेश उत्सव समिति

गणेश पंडाल में कोलकाता का लाइट एंड साउंड शो

जांजगीर चांपा गणेश उत्सव समिति हर साल कुछ नया कर लोगों को आकर्षक झांकी दिखाने का प्रयास करती है. इस बार आकर्षक पंडाल के साथ ही कोलकाता का लाइट एंड साउंड शो विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा, जो आज से शुरू होगा.

Janjgir Champa Ganesh Pandal
जांजगीर चांपा गणेश पूजा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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