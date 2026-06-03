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धामी कैबिनेट के मंत्री ने राहुल गांधी को बताया बीजेपी का स्टार प्रचारक, उत्तराखंड दौरे का किया स्वागत

गणेश जोशी ने कहा राहुल गांधी के उत्तराखंड आने से भाजपा को ही राजनीतिक लाभ मिलेगा.

CABINET MINISTER GANESH JOSHI
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 3, 2026 at 5:21 PM IST

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मसूरी: कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. उनके दौरे पर धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तीखा राजनीतिक हमला बोला है. गणेश जोशी ने कहा राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं. उनकी राजनीति का लाभ भाजपा को मिलता है, जबकि नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है.

गणेश जोशी ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, वहां कांग्रेस को मजबूती मिलने के बजाय नुकसान होता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का जो थोड़ा-बहुत जनाधार बचा है, उसे खत्म करने का काम भी राहुल गांधी ही कर रहे हैं.

उन्होंने राहुल गांधी के उत्तराखंड आगमन का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को जनता के बीच जाने का अधिकार है. उन्होंने कहा भाजपा राहुल गांधी के दौरे का स्वागत करती है. उनके उत्तराखंड आने से भाजपा को ही राजनीतिक लाभ मिलेगा.

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (ETV Bharat)

मसूरी से फिर चुनाव लड़ने का ऐलान: आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर गणेश जोशी ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि वह एक बार फिर मसूरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार और अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल करेंगे.

गणेश जोशी ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और जनता के समर्थन के दम पर भाजपा आगामी चुनाव में भी मजबूत स्थिति में रहेगी. मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं. जिनका लाभ जनता को मिल रहा है.

राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे और गणेश जोशी के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज होने के आसार हैं. एक ओर कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देख रही है, वहीं भाजपा इसे अपने पक्ष में माहौल बनाने का अवसर मान रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनावों से पहले ऐसे बयान प्रदेश में राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकते हैं.

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गणेश जोशी राहुल गांधी स्वागत
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