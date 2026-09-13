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गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामला, कोर्ट का फैसला रिजर्व, मंत्री ने 'एडवांस' में मनाई खुशी!

देहरादून: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट का फैसला सुनाए जाने से पहले ही खुद को 'क्लीन चिट' मिलने और याचिका खारिज होने का दावा किया है. इस मामले में E-Courts के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक मामले में अभी जजमेंट रिजर्व है. गणेश जोशी के दावे पर याचिकाकर्ता विकेश नेगी ने जोरदार हमला बोला है. उन्होंने गणेश जोशी के इस दावे को न्यायपालिका की अस्मिता पर चोट बताया है.

उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर अपने बयानों और हरकतों को लेकर चर्चा में रहने वाले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर बड़े कानूनी व राजनीतिक पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं. इस बार मामला किसी राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि सीधे देश की न्याय प्रणाली और उच्च न्यायालय की गरिमा से जुड़ा है. आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट में चल रही आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में गणेश जोशी ने अदालत का अंतिम फैसला सार्वजनिक होने से पहले ही मीडिया के सामने बड़ा दावा कर दिया.

गणेश जोशी ने खुद को 'क्लीन चिट' मिलने और याचिका खारिज होने का दावा किया है. अब गणेश जोशी का यह एडवांस 'जश्न' और खुद ही अदालत बन जाने का अंदाज कानूनी गलियारों से लेकर राजनीतिक हलकों तक चर्चा का विषय बन गया है. E-Courts और आधिकारिक कोर्ट ऑर्डर के दस्तावेज सामने आने के बाद मंत्री गणेश जोशी के दावों की हवा निकल गई, जिसके बाद उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा. उधर, याचिकाकर्ता ने मंत्री पर न्यायपालिका पर सवाल खड़े करने और फैसले से पहले 'ऑर्डर कॉपी मिलने' का भ्रामक दावा करके जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

क्या है मामला और कोर्ट में अब तक क्या-क्या हुआ: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों को लेकर याचिकाकर्ता विकेश सिंह नेगी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यह मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. हाई कोर्ट के आधिकारिक केस स्टेटस और E-Courts पोर्टल के मुताबिक, इस केस की कानूनी यात्रा कुछ इस तरह रही.

12 जून 2025: केस में पहली बार सुनवाई के दौरान आदेश (Order No. 1) जारी हुआ.

23 जुलाई 2025: मामले की अगली सुनवाई के तहत आदेश (Order No. 2) दर्ज किया गया.

1 अगस्त 2025: तीसरी सुनवाई संपन्न हुई और आदेश (Order No. 3) जारी हुआ.

1 सितंबर 2026: लंबी प्रक्रिया के बाद केस में अगली महत्वपूर्ण सुनवाई (Order No. 4) हुई.

वहींं, इसके बाद अब तक का आखिरी आर्डर 8 सितंबर 2026 को न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अदालत में याचिकाकर्ता के वकील नलिन सौन राज्य सरकार के संक्षिप्त धारक मनोज भट्ट और प्रतिवादी की अधिवक्ता मनीषा भंडारी की मौजूदगी में अंतिम बहस संपन्न हुई. इसके बाद जस्टिस आलोक मेहरा ने आदेश जारी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया.

कानूनी प्रक्रिया के जानकार बखूबी जानते हैं कि जब अदालत फैसला 'रिजर्व' रखती है, तो उसका अर्थ होता है कि फैसला अभी लिखा जाना या औपचारिक रूप से सुनाया जाना बाकी है. तब तक न तो याचिका खारिज मानी जाती है और न ही किसी पक्ष को राहत या क्लीन चिट मिलती है.

'क्लीन चिट' के जश्न में क्या बोले गणेश जोशी: 8 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद 11 सितंबर को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया में आकर बड़ा दावा कर दिया. जिसमें गणेश जोशी ने कहा-