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जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में जन्मोत्सव शुरू, गंगाजल से हुआ अभिषेक

गणेश चतुर्थी पर मंदिर की मुख्य ध्वजा भी बदली जाएगी. यह 27 दिन में बदलती है, जबकि अन्य ध्वजाएं समय-समय पर बदलती रहती हैं.

Ganesh Janmotsav 2026
गणेशजी को कलश जल अर्पित करते पुजारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 2:03 PM IST

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जयपुर: छोटी काशी के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सोमवार से प्रथम पूज्य भगवान गणेश के जन्मोत्सव कार्यक्रमों का आगाज हुआ. भगवान गणेश के जन्मोत्सव के पहले दिन महिलाओं की ओर से कलश यात्रा निकाली गई. कलश में लाए गए गंगाजल को प्रथम पूज्य को अर्पित किया गया. इस दौरान पूरा परिसर गणपति के जयकारों से गूंजता रहा.

मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि मंदिर के आसपास रहने वाले विभिन्न समाजों के लोगों ने 11 वर्ष पहले भगवान को अर्पित करने के लिए कलश में गंगाजल लाने की अनुमति ली थी. इसके बाद धीरे-धीरे यह पहल कलश यात्रा का रूप लेती गई. अब हर साल महिलाएं कलश यात्रा के रूप में जल लेकर मंदिर पहुंचती हैं और इसे भगवान गणेश को अर्पित करती हैं. महंत ने बताया कि कलश यात्रा से लाए गए जल से भगवान को स्नान कराया गया. इसके बाद विधि-विधान से अभिषेक किया गया. भगवान को चोला चढ़ाकर नवीन पोशाक पहनाई गई और विशेष शृंगार किया गया. पूजा-अर्चना के बाद मोदकों का भोग लगाया गया.

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पुष्य नक्षत्र में होगा 298 किलो सामग्री से अभिषेक: उन्होंने बताया कि गणेश जन्मोत्सव के तहत मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में भगवान गणपति का विशेष पंचामृत अभिषेक होगा. इसके लिए 251 किलो दूध, 25 किलो बूरा, 50 किलो दही, 11 किलो शहद और 11 किलो घी के साथ गुलाब जल, केवड़ा जल और इत्र का उपयोग किया जाएगा. मंदिर प्रशासन की ओर से अभिषेक और जन्मोत्सव के आगामी कार्यक्रमों को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं. श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और पूजा-अर्चना की व्यवस्था भी की गई है.

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कलश जल लेकर पहुंचीं महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

बदली जाएगी मुख्य ध्वजा: महंत ने बताया कि पुष्य नक्षत्र में पंचामृत अभिषेक के बाद चोला चढ़ाया जाएगा और फिर प्रथम पूज्य को पोशाक धारण कराई जाएगी. भगवान को नया मुकुट धारण कराया जाएगा और 1008 मोदकों का भोग लगाया जाएगा. वहीं पूजन कर नई ध्वजा चढ़ाई जाएगी. उन्होंने बताया कि मंदिर परिवार की ओर से मुख्य ध्वजा और इसके अलावा 11 अन्य ध्वजाएं श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाने की परंपरा है. मुख्य ध्वजा 27 दिन में बदलती है, जबकि अन्य ध्वजाएं समय-समय पर बदलती रहती हैं.

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