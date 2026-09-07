ETV Bharat / state

जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में जन्मोत्सव शुरू, गंगाजल से हुआ अभिषेक

गणेशजी को कलश जल अर्पित करते पुजारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: छोटी काशी के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सोमवार से प्रथम पूज्य भगवान गणेश के जन्मोत्सव कार्यक्रमों का आगाज हुआ. भगवान गणेश के जन्मोत्सव के पहले दिन महिलाओं की ओर से कलश यात्रा निकाली गई. कलश में लाए गए गंगाजल को प्रथम पूज्य को अर्पित किया गया. इस दौरान पूरा परिसर गणपति के जयकारों से गूंजता रहा. मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि मंदिर के आसपास रहने वाले विभिन्न समाजों के लोगों ने 11 वर्ष पहले भगवान को अर्पित करने के लिए कलश में गंगाजल लाने की अनुमति ली थी. इसके बाद धीरे-धीरे यह पहल कलश यात्रा का रूप लेती गई. अब हर साल महिलाएं कलश यात्रा के रूप में जल लेकर मंदिर पहुंचती हैं और इसे भगवान गणेश को अर्पित करती हैं. महंत ने बताया कि कलश यात्रा से लाए गए जल से भगवान को स्नान कराया गया. इसके बाद विधि-विधान से अभिषेक किया गया. भगवान को चोला चढ़ाकर नवीन पोशाक पहनाई गई और विशेष शृंगार किया गया. पूजा-अर्चना के बाद मोदकों का भोग लगाया गया. ये भी पढ़ें: छोटी काशी में कहीं बिना सूंड के, तो कहीं सर्पों का बंधेज धारण किए हैं गणपति