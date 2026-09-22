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दुर्ग में राउत वेशभूषा वाले गणेश, भक्तों को कर रहे आकर्षित, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की दिखी झलक

दुर्ग में गणपति का अनोखा स्वरुप देखने को मिल रहा है. यादव परिवार ने राउत वेशभूषा में गणेश पंडाल सजाया है.अतुल शर्मा की रिपोर्ट

Yadav family Raut Ganpati
दुर्ग में विराजे राउत वेशभूषा वाले गणेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2026 at 9:51 PM IST

5 Min Read
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दुर्ग : गणेश पूजा के दौरान हर साल भिलाई दुर्ग में अनोखे पंडाल और थीम देखने को मिलते हैं.इसी कड़ी में दुर्ग में यादव परिवार ने राउत वेशभूषा में गणपित बप्पा को अपने घर पर स्थापित किया है. यादव परिवार ने गणेश जी को राउत वेशभूषा और राउत नाचा की पारंपरिक शैली में दिखाया है. हिमांशु यादव के घर पर बने इस पंडाल का नाम 'यादव निवास' रखा गया है.

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक छवि को दिखाता पंडाल

यहां गणेश प्रतिमा के साथ पूरे पंडाल को छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति और ग्रामीण जीवन की झलक देने वाली थीम पर तैयार किया गया है. प्रतिमा से लेकर पंडाल की सजावट तक लोक परंपराओं की छटा दिखती है. राउत वेशभूषा में गणेश की प्रतिमा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. गणेश जी को राउत समाज की पारंपरिक वेशभूषा में दिखाया गया है. हिमांशु यादव का कहना है कि इस प्रतिमा के जरिए यादव समाज की उन परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को सामने लाने का प्रयास किया गया है, जो धीरे-धीरे आधुनिकता के बीच पीछे छूटती जा रही हैं.

दुर्ग में राउत वेशभूषा वाले गणपति (ETV BHARAT)

गणेश उत्सव केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित न रहे, बल्कि इसके माध्यम से समाज और अपनी लोक संस्कृति को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, यही इस बार की थीम के पीछे मुख्य उद्देश्य है- हिमांशु यादव, श्रद्धालु

ganesha Attracting devotees
भक्तों को कर रहे आकर्षित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चार महीने पहले दिया था प्रतिमा का ऑर्डर

इस विशेष प्रतिमा को तैयार कराने के लिए करीब चार महीने पहले ऑर्डर दिया गया था.खास बात ये है कि प्रतिमा को तैयार करने का काम भी यादव समाज से जुड़े सिकोला बस्ती निवासी एंजल यादव ने किया है. हिमांशु यादव के अनुसार, एंजल यादव मूर्ति कला के साथ रंगोली और अन्य रचनात्मक कार्यों में भी रुचि रखते हैं.प्रतिमा को सामान्य गणेश स्वरूप से अलग बनाकर उसमें छत्तीसगढ़ और यादव समाज की सांस्कृतिक पहचान को शामिल करने की कोशिश की गई है.

ganesh idol showed raut attire
राउत वेशभूषा में गणपति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महाराष्ट्र की परंपरा से मिली प्रेरणा

हिमांशु यादव बताते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान कई जगह भगवान गणेश की प्रतिमा और पंडालों को स्थानीय इतिहास और संस्कृति से जोड़ा जाता है. इसी विचार से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को गणेश प्रतिमा के स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया.हिमांशु का कहना है कि जिस तरह अलग-अलग राज्यों में स्थानीय नायकों, परंपराओं और संस्कृति को गणेश उत्सव के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसी तरह छत्तीसगढ़ की अपनी लोक परंपराओं को भी सामने लाने की जरूरत है.

Yadav Niwas ganesh pandal
गणेश पंडाल का नाम यादव निवास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पंडाल में क्या है खास ?

गोवर्धन पूजा और राउत नाचा की झलक यादव निवास' की थीम में यादव समाज से जुड़ी परंपराओं को भी शामिल किया गया है. गोवर्धन पूजा, राउत नाचा और ग्रामीण जीवन से जुड़ी सांस्कृतिक झलकियों को पंडाल के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया है. पंडाल में पुराने समय के छत्तीसगढ़ी घरों और ग्रामीण परिवेश की याद दिलाने वाले तत्व भी शामिल किए गए हैं. परिवार का कहना है कि पहले गांवों और कस्बों में जिस तरह घरों का स्वरूप हुआ करता था, त्योहारों के दौरान जिस तरह लोग मिल-जुलकर परंपराओं को निभाते थे और राउत नाचा जैसी लोक परंपराएं देखने को मिलती थीं, उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

Yadav family Raut Ganpati
यादव परिवार ने स्थापित किया गणपति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ का कल्चर न हो खत्म

हिमांशु यादव की मां का कहना है कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति धीरे-धीरे आधुनिकता के बीच पीछे छूट रही है. ऐसे में त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों के माध्यम से अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने की जरूरत है. वहीं हिमांशु यादव की चाची का कहना है कि पंडाल के माध्यम से वे अपनी संस्कृति को लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ की पहचान और लोक परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकें.

छत्तीसगढ़ का पारंपरिक कल्चर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है. पुराने समय के घर, तुलसी चौरा, गढ़वाला और त्योहारों से जुड़ी परंपराओं को पंडाल में दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि लोगों को अपने पुराने सांस्कृतिक परिवेश की याद दिलाई जा सके- अंजली यादव, हिमांशु की बहन

अपनी माटी की पहचान अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही लक्ष्य

कई वर्षों से संस्कृति आधारित थीम परिवार के मुताबिक, हिमांशु यादव पिछले कई वर्षों से गणेश उत्सव में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ी अलग-अलग थीम प्रस्तुत करते आ रहे हैं. इस बार यादव समाज की संस्कृति को केंद्र में रखकर राउत वेशभूषा में भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार कराई गई है. यादव निवास' का यह पंडाल धार्मिक आस्था के साथ-साथ लोक संस्कृति को सहेजने की कोशिश के तौर पर भी लोगों का ध्यान खींच रहा है.परिवार का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ गणेश उत्सव मनाना नहीं, बल्कि अपनी माटी, अपनी परंपरा और अपनी सांस्कृतिक पहचान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी है.

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