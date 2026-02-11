'मंत्रीगणों के निजी हितों की साधना कर रही पुलिस', बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
देहरादून अर्जुन शर्मा हत्याकांड मामले पर गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है.
देहरादून: शहर से सबसे व्यस्त तिब्बती मार्केट के निकट बुधवार को सरेआम एक गैस एजेंसी संचालक 40 वर्षीय अर्जुन शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर घेरा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है.
पार्टी प्रदेश मुख्यालय में गणेश गोदियाल ने कहा कि, राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है. राज्य की पुलिस जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के राजनीतिक हितों को साधने में लगी हुई है और पद पर बैठे हुए मंत्रीगणों के निजी हितों की साधना कर रही है. उन्होंने कहा कि, जब कांग्रेस पार्टी ने उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में सरेआम राज्य की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर अपनी बात कही, तब मुख्यमंत्री को इस मामले पर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए थी.
उल्टा उन्होंने विपक्ष को बेमतलब की बातों में उलझाने का काम किया. गोदियाल ने कहा कि जिन उद्देश्यों के लिए प्रदेश सरकार को चुना गया, उन बातों पर ध्यान न देकर सरकार डेमोग्राफिक चेंज, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी बातों में लोगों को उलझाती रही. जिस पुलिस को आम नागरिकों के हितों के लिए काम करना चाहिए था, उसी पुलिस का उपयोग राजनेता अपने हितों को साधने के लिए कर रहे हैं. यह उसी का परिणाम है कि राज्य के कानून व्यवस्था समाप्ति की ओर है.
गोदियाल ने कहा कि अभी भी समय रहते सरकार को जाग जाना चाहिए. अगर फिर भी सरकार नहीं जागे तो जनता को जाग जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुलिस की प्रतिबद्धता जनता के हितों के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी राजनेता के प्रति होनी चाहिए. पुलिस के उच्च पदों में बैठे अधिकारियों के नाकारेपन की वजह से आज लोगों की जाने जा रही है. आम नागरिकों की मौत हो रही है. ऐसे में अपनी निष्ठा, प्रतिबद्धता से विमुख होने वाले ऐसे अधिकारियों को पदों में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है.
