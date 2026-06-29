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लोहाघाट में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा, बीजेपी पर बरसे गोदियाल, 100 ज्यादा लोगों ने थामा पार्टी का हाथ

खटीमा: साल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं. इसी क्रम में आज चंपावत जिले को लोहाघाट में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आयोजन किया है. इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा. इसके साथ ही 100 से अधिक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ली.

गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना समाप्त करने, पुरानी पेंशन बहाल करने और टीईटी की बाध्यता खत्म करने का वादा किया.

लोहाघाट के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नगर अध्यक्ष डॉ. अमर सिंह कुटियाल की अध्यक्षता पर जनसभा का आयोजन किया गया. जनसभा में क्षेत्रीय विधायक खुशाल सिंह अधिकारी, धारचूला विधायक हरीश धामी और पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल ने भाजपा सरकार को अपने संबोधन में जमकर कोसा.

जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंहगाई, भ्रष्ट्राचार और बेरोजगारी पर भाजपा सरकार की नीतियों पर हल्ला बोला. उन्होने कहा भाजपा धर्म को राजनीति में मिलाने का कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस वसुधैव कुटंबकम का नारा देकर पूरे विश्व के कल्याण की कामना करती है.