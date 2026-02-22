ETV Bharat / state

प्रदेश में ध्वस्त हो रही लोकतांत्रिक व्यवस्था, मारपीट की घटनाओं पर बोले गणेश गोदियाल

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने वन विभाग के आशारोड़ी रेंज कार्यालय में तोड़फोड़ और ननूरखेड़ा में भाजपा विधायक उमेश शर्मा की मौजूदगी में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर हुए जानलेवा हमले पर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा भाजपा शासन में जिस प्रकार सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों व कर्मचारियों पर प्रायोजित हमले हो रहे हैं, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ध्वस्त होती नजर आ रही है.

गणेश गोदियाल ने कहा भाजपा के शासन में प्रदेश के भीतर भू-माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया हावी हो चुके हैं. इन सब को सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है. आज राज्य में माफियाओं, असामाजिक तत्वों तथा अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म हो चुका है. राज्य की राजधानी देहरादून में खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं. भाजपा विधायक के नेतृत्व में अपराधी तत्व और हिस्ट्रीशीटर सरकारी कार्यालयों में घुसकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मारपीट कर रहे हैं. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

गणेश गोदियाल ने देहरादून में आशारोड़ी में वन विभाग के कर्मियों तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक पर भाजपा विधायक के नेतृत्व में हुए हमले को अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी बताया. उन्होंने कहा सत्तारूढ़ दल के विधायक के नेतृत्व में जिस प्रकार शिक्षा विभाग के अधिकारी पर हमला हुआ है, उसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है. उन्होंने कहा जनसेवा में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर इस प्रकार की हिंसक घटनाएं किसी भी लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकतीं.