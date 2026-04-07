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'कांग्रेस में रहते हुए भी उल्टे सीधे बयान देते थे, मर्यादा में रहकर बयानबाजी करनी चाहिए' हिमंत पर गोदियाल का तंज

गणेश गोदियाल ने असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को लेकर बयान दिया है. उन्होंने पवन खेड़ा को लेकर की गई बयानबाजी की निंदा की.

GANESH GODIYAL ON HIMANTA BISWA
गणेश गोदियाल ने असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को लेकर बयान दिया (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा 8 अप्रैल से अपने पांच दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रही हैं. जिसकी तैयारी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों राज्य के अलग-अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. उनके दौरे से पहले मंगलवार को गणेश गोदियाल हरिद्वार पहुंचे.

जयराम आश्रम में गणेश गोदियाल ने जयराम पीठाधीश्वर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज से आशीर्वाद लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार में होने वाली बैठक को लेकर चर्चा की. आगामी 10 अप्रैल को कुमारी शैलजा हरिद्वार दौरे पर रहेंगी. जयराम आश्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी.

गणेश गोदियाल का असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को लेकर बयान (VIDEO-ETV Bharat)

मीडिया से वार्ता के दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि, आगामी 2027 के चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा का महत्वपूर्ण दौर होने जा रहा है. उधमसिंह नगर, हल्द्वानी, कोटद्वार, देहरादून और हरिद्वार में उनकी बैठकें होनी हैं. आने वाले चुनाव और संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराकर उत्साह बढ़ाने का कार्य करेंगी. हरिद्वार में दस अप्रैल को तीन बजे से साढ़े पांच बजे तक कार्यक्रम होगा, उसके बाद कुमारी शैलजा गंगा आरती में भी शामिल होंगी.

गणेश गोदियाल ने दावा किया कि, आने वाले चुनाव में कांग्रेस भाजपा को परास्त करेगी. चाहे भाजपा कितनी भी तानाशाही चला ले और भ्रष्टाचार कर धन कमा ले, लेकिन जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को ही मिलेगा.

कुमारी शैलजा के दौरे के बाद पीसीसी कमेटी का गठन होगा: पीसीसी कमेटी के गठन में देरी के सवाल पर गणेश गोदियाल ने कहा कि, 5 राज्यों के चुनाव की व्यस्तता के चलते इसमें देरी हो रही है और उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश प्रभारी के इस दौरे के बाद जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी.

अगली लिस्ट में संजय नेगी का नाम: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को राज्यपाल बनाए जाने और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बयान पर गणेश गोदियाल ने कहा कि, उनकी इस विषय पर अभी दोनों नेताओं में से किसी से भी बात नहीं ही है. बात करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. अभी 6 लोगों को ही कांग्रेस में शामिल किया गया है. हरीश रावत जिस नेता की बात कर रहे हैं, अगली लिस्ट में उसका नाम भी शामिल है. सब पक्षों के बातचीत करके ही नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराई जाएगी.

हिमंत बिस्वा सरमा पर टिप्पणी: गणेश गोदियाल ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा राहुल गांधी और पवन खेड़ा को लेकर की गई बयानबाजी पर कहा कि,

कुछ लोग लोग होते हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं. जब वो कांग्रेस में थे, तब भी उल्टे सीधे बयान देते रहते थे. उन्हें मर्यादा में रहकर बयानबाजी करनी चाहिए. पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं, उसके तथ्य और सबूत उनके पास हैं.
-गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस-

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