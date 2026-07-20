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'पूर्व BKTC अध्यक्ष का भतीजा है आरोपी प्रमोद नौटियाल, द्विवेदी का संरक्षण', बदरीनाथ दान चोरी केस में गोदियाल का बड़ा आरोप

गणेश गोदियाल के अनुसार, बदरीनाथ धाम दान चोरी मामले में जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया है, उसने खुद बताया है कि ये सभी काम बीकेटीसी अध्यक्ष के पीएम नौटियाल के निर्देशों पर होता था. इससे साफ होता है कि बदरीनाथ मंदिर में चोरी बीकेटीसी अध्यक्ष के निर्देश पर हो रही थी. इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने हेमंत द्विवेदी को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया, यह अपने आप संदेह के घेरे में है.

सबसे पहली बात यह है कि प्रमोद नौटियाल मेरे बीकेटीसी का दायित्व ग्रहण करने से पहले से ही कार्यरत था. मेरी ज्वाइनिंग 2003 में हुई थी, उससे पहले मेरी प्रमोद नौटियाल से कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी. इस बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि प्रमोद नौटियाल भाजपा शासन काल के दौरान 2001 में कार्यरत रहे बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का भतीजा हैं. - गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस -

हेमंत द्विवेदी के आरोप पर गणेश गोदियाल का बड़ा खुलासा: दरअसल, गणेश गोदियाल ने आज उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्लायल देहरादून में प्रेस वार्ता की. इस दौरान गोदियाल ने कहा कि बदरीनाथ धाम में आजकल जो प्रकरण चल रहा है, वहां चढ़ावे के साथ क्या-क्या हुआ, यह प्रकरण अब सबके सामने है. इसी घटना से जुड़े आरोपी प्रमोद नौटियाल को लेकर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने उन पर गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि प्रमोद नौटियाल और गणेश गोदियाल का परिचय बहुत पहले से है. इस पर गणेश गोदियाल ने कहा कि,

देहरादून: उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम दान चोरी मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के लिए अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी आमने-सामने हैं. दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. बीते दिनों हेमंत द्विवेदी ने प्रमोद नौटियाल को लेकर गणेश गोदियाल पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर आज 20 जुलाई को गणेश गोदियाल ने जवाब दिया और प्रमोद नौटियाल को लेकर बड़ा खुलासा भी किया.

गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल करते हुए कहा कि,

इनता सब कुछ होने के बाद भी अभी तक बीकेटीसी अध्यक्ष को पद का जीवनदान क्यों दे रखा है? उसके पीछे कौन सी दोस्ती है? बीकेटीसी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री की कौन सी कमजोरी जानते हैं, जिसके दबाव में मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले पा रहे हैं. अब यहां तो मुख्यमंत्री इस मामले पर तत्काल निर्णय लें, नहीं तो जनता से सामने आकर इस पर अपना जवाब दें.

- गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस -

हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप: प्रेस वार्ता के दौरान गणेश गोदियाल ने हेमंत द्विवेदी पर एक और गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि साल 2011 में भाजपा की सरकार थी. तब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत भुवन चंद्र खंडूड़ी के कार्यकाल में एक सज्जन तराई बीज निगम में अध्यक्ष के पद पर थे. तब समाचार पत्रों में एक खबर आई थी कि भ्रष्टाचार पर किया करारा वार, तराई बीज निगम के अध्यक्ष द्विवेदी को पद से हटाया गया. इन आरोपों के बाद आखिर हेमंत द्विवेदी को दोबारा बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष क्यों बनाया गया? मुख्यमंत्री को इस पर सफाई देनी चाहिए कि समिति जैसे सम्मानित पद पर उन्हें बैठाये जाने पर मुख्यमंत्री का क्या इंटरेस्ट है?

सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया: उन्होंने कहा कि इतनी बात होने के बाद भी कोई उनसे बहस करने को तैयार नहीं है, जबकि वे कहीं पर भी बहस करने को तैयार हैं. इस दौरान उन्होंने समिति और भाजपा सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार हुए दूसरे आरोपी पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान ने जांच में साफ कहा है कि उसे सारे आदेश प्रमोद नौटियाल से मिलते थे और नौटियाल को सीधे समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी आदेश देते थे. यह एक बहुत गंभीर और सीधा आरोप है, जो साबित करता है कि यह चोरी सिर्फ कुछ कर्मचारियों की व्यक्तिगत हरकत नहीं, बल्कि ऊपर से संचालित एक संगठित अपराध है.

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