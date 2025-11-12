ETV Bharat / state

गणेश गोदियाल ने हरीश रावत से की मुलाकात, 'ब्राह्मण' वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद गणेश गोदियाल ने देहरादून में हरीश रावत से मुलाकात की.

Ganesh Godiyal
गणेश गोदियाल ने हरीश रावत से की मुलाकात (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 12, 2025 at 8:41 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस में नए कांग्रेस की नियुक्ति हो गई है. कांग्रेस हाईकमान ने फिर से गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा है. साथ ही 27 जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति की है. इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर गणेश गोदियाल ने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया है.

बुधवार को गणेश गोदियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आवास पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की. उसके बाद गणेश गोदियाल कांग्रेस जनों के साथ कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले शाहिद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त किया.

गणेश गोदियाल ने हरीश रावत से की मुलाकात (VIDEO-ETV Bharat)

गोदियाल ने कहा कि हाईकमान ने प्रचार अभियान समिति के कमान पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति की कमान पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को सौंपी है, उनको भी वह बधाई देते हैं. एक संतुलित टीम के साथ हम आने वाले चुनावों में जाएंगे, हमारे पास ऐसा समय है कि कांग्रेस अपने निवेदन के साथ घर-घर तक पहुंचे. उनका यही प्रयास रहेगा कि सभी कांग्रेसी एक साथ मिलकर प्रदेश की आकांक्षाओं के अनुरूप तानाशाही और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकें, ताकि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो सके.

इधर, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नए संगठन पर बयान भी दिया है. उन्होंने हाल ही में 'ब्राह्मण और कांग्रेस साथ हों' होने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ब्राह्मण वाली प्रतिक्रिया इस आशय से थी, जैसे सनातन धर्म उदार, सहिक्षुण और समावेशी है, इसी तरीके से ब्राह्मण भी उदार, सहिक्षुण और समावेशी है. कांग्रेस में भी यही स्वभाव है. तीनों का स्वभाव एक समान है, जब तीनों मे से एक भी कमजोर पड़ा है, तो दूसरा भी कमजोर हुआ है.

वहीं हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन की प्रक्रिया से जो अमृत निकला है, वह समन्वयवादी अमृत है. सभी कांग्रेसियों को खुशी और आनंद के साथ इस अमृत को अपने साथियों और राज्य की जनता के साथ बांटना चाहिए.

जिलाध्यक्ष ने किया 2027 जीत का दावा: वहीं काशीपुर जिलाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त की गईं अलका पाल ने काशीपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अलका पाल ने ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत में कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि पूरा कांग्रेस परिवार संगठन एकजुट होकर 2027 की तैयारी में एकजुट रहा है. आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनना तय है. उन्होंने कहा कि संगठन में युवाओं की ऊर्जा, महिलाओं की सक्रियता और वरिष्ठ कांग्रेसजनों का मार्गदर्शन लेकर कांग्रेस के कार्यों को किया जाएगा.

