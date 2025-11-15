मल्लिकार्जुन खड़गे से गणेश गोदियाल ने की मुलाकात, कल संभालेंगे पदभार, देहरादून में तैयारियां तेज
16 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में गणेश गोदियाल पदभार ग्रहण करेंगे. इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे
देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली दौरे पर हैं. आज गणेश गोदियाल ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की. इस दौरान गणेश गोदियाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा भी की.
रविवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश गोदियाल पार्टी मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं. 16 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में होने जा रहे पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, दोनों सह प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहेंगे.
देहरादून स्थित मुख्यालय में गोदियाल के पदभार ग्रहण कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की जा रही हैं. कार्यक्रम की तैयारियों को देख रहे विधायक लखपत बुटोला ने बताया गणेश गोदियाल के अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस जनों से लेकर आम जनमानस में उत्साह का माहौल है. उन्होंने बताया कल हजारों की संख्या में नीति माणा से लेकर धारचूला, उत्तरकाशी से लेकर नारसन तक के लोग कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने देहरादून आ रहे हैं.
लखपत बुटोला ने बताया कि कार्यक्रम में सभी नेता मौजूद रहेंगे. निवर्तमान अध्यक्ष करन माहरा विधिवत रूप से गणेश गोदियाल को कार्यभार सौंपने जा रहे हैं. 16 नवंबर को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे. कांग्रेस जनों ने भानियावाला, डोईवाला, मियांवाला जोगीवाला, रिस्पना पुल तक उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं.
लखपत बुटोला ने कहा सभी लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश में 2026 के अंत में होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से आए, क्योंकि सरकार से अब लोग परेशान हो चुके हैं. इसलिए कल कांग्रेस के होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर लोगों मे जबरदस्त उत्साह है. इधर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाकायदा फोन के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. महिला कांग्रेस ने भी कल के कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर बैठक की है. जिसकी अध्यक्षता महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने की है.
