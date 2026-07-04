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'उत्तराखंड के मंत्री ₹20-20 लाख में बेच रहे नौकरियां', PCC चीफ गोदियाल का आरोप, हंगामा करने वाले कांग्रेसियों पर होगी कार्रवाई

गोदियाल ने मंत्रियों पर नौकरियां बेचने का आरोप लगाया: गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीक का व्यापार जोरों से चल रहा है. इस सरकार में कई हाकम सिंह मौजूद हैं. वहीं प्रदेश सरकार में मौजूद मंत्री और उनके परिजन बीस बीस लाख रुपये लेकर नौकरी बेच रहे हैं. गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन भी खूब चल रहा है. 1600 स्कूल बंद कर 400 नई शराब की भट्टियां गांव गांव खोल दी गई हैं.

गोदियाल ने देहरादून के गलियारों में चल रही चर्चा सुनाई: देहरादून के गलियारों में चर्चा है कि इस बार भी भाजपा गंगोलीहाट विधानसभा सीट में वर्तमान विधायक का टिकट हर हाल में काटने जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा के विधायक विकास से कोसों दूर हैं. गोदियाल ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है. अधिकारी मौज़ ले रहे हैं विधायक अपने अच्छे दिनों का आनंद उठाने में व्यस्त हैं.

गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर लगाया छल करने का आरोप: प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने अपने संबोधन में मां महाकाली को नमन करते हुए कहा कि यह कुमाऊं रेजिमेंट की कुल देवी की धरती है. मेरा सौभाग्य है कि परिवर्तन यात्रा के दौरान मां महाकाली के दर्शनों का सौभाग्य मिला. उन्होंने कहा कि जिताऊ प्रत्याशी को ही कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और जो प्रत्याशी टिकट से वंचित रह जाएंगे, उनको कांग्रेस की सरकार बनने पर उचित सम्मान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि गंगोलीहाट विधानसभा सीट में भाजपा ने हर बार टिकट बदलकर भोली भाली जनता के साथ छल किया है.

बेरीनाग: पिथौरागढ़ में चल रही कांग्रेस की 'परिवर्तन संकल्प यात्रा' शुक्रवार को बेरीनाग पहुंची. यहां पर त्रिपुरादेवी में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में छोलिया नृत्य के साथ यात्रा का स्वागत किया गया. उधर गंगोलीहाट के व्यालपाटा मैदान में हुई. इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदेश सहित कुमाऊं के नेताओं का जमावड़ा रहा. गोदियाल ने जहां प्रदेश के मंत्रियों पर नौकरियां बेचने का आरोप लगाया वहीं पिछले दिनों कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा करने वाले अपने नेताओं पर कार्रवाई की बात भी कही.

कांग्रेस की 'परिवर्तन संकल्प यात्रा' में आए कार्यकर्ता (ETV Bharat)

अंकिता भंडारी मामले पर भी बोलो गणेश: गोदियाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी वह उत्तराखंड आए, उन्होंने कभी भी अंकिता भंडारी हत्याकांड के खुलासे के लिए सीएम को आदेशित नहीं किया. 5 किलो राशन की जगह कांग्रेस के शासन में दस वर्ष पूर्व अट्ठाईस हज़ार रुपया तोला सोने के दाम को बढ़ाकर एक लाख अस्सी हज़ार रुपए तोला करके केंद्र सरकार जनता से अनाज के बदले जमकर वसूली कर रही है. गोदियाल ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस पहाड़ी राज्य का मध्यम व गरीब वर्ग अपनी बेटी को विवाह में एक तोला सोना भी नहीं दे सकता. वहीं भाजपा के नेता देश भर से सोने को खरीदकर जमा कर रहे हैं.

गणेश गोदियाल का स्वागत करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat)

संबोधन मे चंदा चोरी का भी उल्लेख: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को अकारण जेल में डालना केंद्र सरकार की विशेष उपलब्धि है. अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी, केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी करना दोहरे इंजन वाली सरकार की उपलब्धि ही नहीं बल्कि धर्म पर आस्था का खिलवाड़ है. विगत बारह वर्षों से देश की जनता को अच्छे दिनों का झुनझुना भी अब जनता को बरगला नहीं सकता, तब केंद्र सरकार भारत को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का नया शिगूफा छोड़ रही है.

कांग्रेस जुमलों से नहीं बरगलाएगी- गोदियाल: गोदियाल ने भरोसा दिलाया कि भाजपा के जुमलों की तरह हम कोहनी में गुड़ लगाकर जनता को नहीं बरगलायेंगे. हमारी बनाई सड़कों पर आज सरकार दस वर्ष बीतने के बाद भी टल्ले तक नहीं डाल पा रही है. उन्होंने हरीश रावत सरकार के पर्वतीय क्षेत्र से विशेष लगाव का उल्लेख करते हुए कहा कि पहाड़ के मंडुवे को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई.

हंगामा करने वाले कांग्रेस नेताओ को बख्शा नहीं जाएगा: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले दिनों पिथौरागढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बवाल किया गया था उनको नोटिस भेजा है. गलत करने वाले को बख्शा नहीं जायेगा.

कार्यकर्ताओं में दिखा जोश: रैली में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारी स्थानीय जीईसी से बाजार होते हुए व्यालपाटा मैदान तक पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस पार्टी ज़िंदाबाद और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के पक्ष में जमकर नारेबाजी की. मंच का संचालन जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक हरीश धामी, पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण, हिमेश खर्कवाल, हरीश ऐठानी, प्रदीप पाल आदि का फूलमालाओं से स्वागत किया.

इन लोगों ने किया संबोधित: इस दौरान सभा को संबोधित करने वालों में उत्तराखंड सह प्रभारी मनोज यादव, विधायक हरीश धामी, हरीश ऐठानी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज टम्टा, आनंद रावत, ललित फर्स्वाण, हिमेश खर्कवाल, प्रदीप पाल, ब्लॉक प्रमुख विनोद प्रसाद,नगरपालिका अध्यक्ष बेरीनाग हेमा पंत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हेम पंत, बेरीनाग नगर अध्यक्ष अमित पाठक, ब्लाक अध्यक्ष मनोज सानी, पंकज बोरा वीरेंद्र मेहरा, भगवत रौतेला, महेश डसीला , विनोद कार्की, त्रिलोक सिंह, लक्की बनकोटी, गणेश रावल, कमलदीप बिष्ट, रमा खाती, दीपक धानिक, हयात सिंह बोरा, मालती आर्या, अंजली भैसोड़ा, रिंकी बिष्ट, सोनी, किशोर कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे.

बागेश्वर पहुंची कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा: पिथौरागढ़ के बाद कांग्रेस की 'परिवर्तन संकल्प यात्रा' अब बागेश्वर पहुंच गई है. बागेश्वर में दो दिन कार्यक्रम चलेंगे.

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