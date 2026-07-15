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बदरीनाथ में चोरी के आरोपी की नियुक्ति के सवाल पर भड़के गोदियाल, अब हेमंत द्विवेदी ने दी चुनौती

देहरादून: उत्तराखंड में बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में जहां एक तरफ आरोपी को पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यह मामला अब राजनीतिक रूप पकड़ता जा रहा है. जहां एक तरफ सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि पूर्व में बदरी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति को लेकर वर्तमान अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी पर आरोप लगाए गए थे. जब उनसे मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति से जुड़ा सवाल पूछा गया तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भड़क गए. वहीं हेमंत द्विवेदी ने अब उन्हें बदरीनाथ में बहस की चुनौती दी है

बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामला: उन्होंने कहा था कि वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने प्रमोद नौटियाल को निजी सचिव बनाकर बदरीनाथ में अपॉइंट किया था. उनके निर्देशों पर ही आरोपी बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावा गणना का काम कर रहा था. गणेश गोदियाल के इन आरोपों के बाद सनसनी फैल गई तो हेमंत द्विवेदी ने इसका जवाब दिया. हेमंत द्विवेदी ने सारा ठीकरा गणेश गोदियाल के ऊपर फोड़ दिया था. बीकेटीसी के वर्तमान अध्यक्ष ने सबूत के तौर पर कई कागजात भी दिखाए थे.

सवाल सुनकर भड़के गणेश गोदियाल: पुराने रोस्टर को लेकर जब ईटीवी भारत संवाददाता ने गणेश गोदियाल से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया तो वो सवाल सुनकर भड़क गए. दरअसल सोमवार को हेमंत द्विवेदी द्वारा गणेश गोदियाल पर अनियमितता को लेकर आरोप लगाए गए थे तो गणेश गोदियाल ने उन्हें संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस करने की चुनौती दी थी. मंगलवार को गणेश गोदियाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेस का आयोजन किया. अपने बगल में हेमंत द्विवेदी के लिए कुर्सी लगाई और उस पर उनका नाम चस्पा किया. लेकिन हेमंत द्विवेदी नहीं आए.