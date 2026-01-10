ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी कांड की CBI जांच पर खत्म नहीं हुआ आंदोलन, कांग्रेस ने VIP पहलू पर उठाए सवाल

देहरादून: अंकिता भंडारी मामले पर CBI जांच की संस्तुति भी विवाद को खत्म नहीं कर पा रही है. अब कांग्रेस सीबीआई जांच के पहलुओं पर सवाल उठाने लगी है. दरअसल सीबीआई की जांच VIP को ढूंढने पर केंद्रित होगी. यह बात सामने आते ही कांग्रेस ने अब इसी पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है. ईटीवी भारत ने एक दिन पहले ही सीबीआई जांच के बिंदु पर खबर प्रकाशित की थी. जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दिया है.

अंकिता भंडारी मामले में CBI जांच पर खत्म नहीं हुआ आंदोलन: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. अंकिता के माता-पिता का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलना और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो जारी कर सीबीआई जांच की संस्तुति करने की घोषणा करना, बीते कुछ दिनों से प्रदेश की सियासत का केंद्र बना हुआ है. सरकार को उम्मीद थी कि सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद यह मामला शांत हो जाएगा और जनता का आक्रोश कुछ हद तक कम होगा. लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है.

कांग्रेस ने शुरू की सवालों की बौछार: ईटीवी भारत ने एक दिन पहले सीबीआई जांच से जुड़े जिन बिंदुओं को बताया था, वही बिंदु विवाद की वजह बन गए हैं. खबर में यह साफ हुआ कि प्रस्तावित सीबीआई जांच का फोकस मुख्य रूप से उस तथाकथित VIP पर रहेगा, जिसका नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुरू से सामने आता रहा है. इसी बिंदु को लेकर अब कांग्रेस ने सरकार पर सवालों की बौछार शुरू कर दी है.

सीबीआई जांच वीआईपी तक सीमित रही तो कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा: कांग्रेस का कहना है कि यदि सीबीआई जांच केवल VIP तक सीमित रहती है, तो यह न्याय के साथ समझौता होगा. इस पूरे मामले में कांग्रेस एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाती दिख रही है. ईटीवी भारत से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ कहा कि-