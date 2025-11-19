ETV Bharat / state

उत्तराखंड में गिरोह पॉलिटिक्स पर घमासान! सीएम धामी ने कांग्रेस पर बोला हमला, गोदियाल ने दिया जवाब

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम तैयार होने के बाद पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल लगातार दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है. गोदियाल ने दावा किया है कि साल 2027 के चुनाव में कांग्रेस, भाजपा सरकार के कई जन विरोधी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जीत हासिल करेगी. कांग्रेस के इस दावे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी जवाब आया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है. कांग्रेस में विभिन्न गुटों की लड़ाई आपस में चल रही है.

इतना ही नहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के अलग-अलग गिरोह बने हुए हैं. सभी अपने-अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार भी किया है.

गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. कांग्रेस की बजाय मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी यानी बीजेपी के गिरोह को देखें. क्या मुख्यमंत्री को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, बिशन सिंह चुफाल और अन्य भाजपा नेताओं के बयानों को याद दिलाने की आवश्यकता है?