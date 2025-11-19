उत्तराखंड में गिरोह पॉलिटिक्स पर घमासान! सीएम धामी ने कांग्रेस पर बोला हमला, गोदियाल ने दिया जवाब
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम धामी के बयान पर बड़ी टिप्पणी की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2025 at 6:20 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम तैयार होने के बाद पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल लगातार दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है. गोदियाल ने दावा किया है कि साल 2027 के चुनाव में कांग्रेस, भाजपा सरकार के कई जन विरोधी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जीत हासिल करेगी. कांग्रेस के इस दावे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी जवाब आया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है. कांग्रेस में विभिन्न गुटों की लड़ाई आपस में चल रही है.
इतना ही नहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के अलग-अलग गिरोह बने हुए हैं. सभी अपने-अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार भी किया है.
गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. कांग्रेस की बजाय मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी यानी बीजेपी के गिरोह को देखें. क्या मुख्यमंत्री को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, बिशन सिंह चुफाल और अन्य भाजपा नेताओं के बयानों को याद दिलाने की आवश्यकता है?
राजनीति में ऐसे शब्द उनके लिए उचित नहीं है कि वह विपक्षी पार्टी के लोगों को गिरोह शब्द से संबोधित करें. अगर उन्होंने कांग्रेस के लोगों को गिरोह बताया है तो फिर मैं भी उन्हें लुटेरों का गिरोह कह सकता हूं. क्या मुख्यमंत्री यह चाहते हैं कि मैं उनको लुटेरों के गिरोह का बादशाह कहूं, लेकिन इस तरह के शब्द राजनीति में उचित नहीं है.
-गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस-
गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर का यह कहना भी गलत है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है. सच्चाई तो ये है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है. कांग्रेस के पास बढ़ती बेरोजगारी, विज्ञापनों में खर्च हुए 1100 करोड़ रुपये, अंकिता भंडारी हत्याकांड, पेपर लीक जैसे अनेकों मुद्दे हैं. गोदियाल ने कहा कि उनके पास ऐसे घातक शब्दों का जखीरा है, जिनको वो सहन नहीं कर पाएंगे.
गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस एक राजनीति पार्टी है. पार्टी में नेताओं के अलग-अलग मत हो सकते है. ऐसे बीजेपी में भी है, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि उनकी पार्टी में भी उनके खिलाफ कोई कुछ न बोले. कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि वो भी कोई बात एकजुटता से कहे.
