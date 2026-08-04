ETV Bharat / state

गणेश गोदियाल ने ली कांग्रेस की बूथ-ब्लॉक और मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक, बांकीपुर और दतिया में बीजेपी की हार से दिखे उत्साहित

बांकीपुर और दतिया में बीजेपी की हार से गणेश गोदियाल दिखे उत्साहित ( Etv Bharat )

श्रीनगर गढ़वाल: आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में सोमवार को श्रीनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, ब्लॉक एवं मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना तथा चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा करना रहा. गोदियाल ने देश की दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार पर खुशी जताई और इसे परिवर्तन का संकेत बताया. श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस अध्यक्ष ने ली बैठक: बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और चुनाव में जीत तभी संभव होगी, जब संगठन की मजबूती गांव-गांव और बूथ-बूथ तक दिखाई दे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखें. स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाएं और कांग्रेस की नीतियों एवं विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करें. कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आम लोगों की समस्या सुनने की अपील: गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार जनता के साथ खड़ी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे आम लोगों की समस्याओं को सुनें और उन्हें संगठन के माध्यम से प्रभावी ढंग से उठाएं ताकि जनता का विश्वास पार्टी के प्रति और मजबूत हो.