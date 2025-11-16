ETV Bharat / state

गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार किया ग्रहण, सरकार पर किया कटाक्ष, 'कपड़ों की धुलाई जरूरी'

रविवार की शाम गणेश गोदयाल ने विधिवत रूप से कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया. गोदियाल ने धामी सरकार निशाना भी साधा.

गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय में पदभार किया ग्रहण (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 16, 2025 at 8:13 PM IST

देहरादून: कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रविवार की शाम 5 बजे पार्टी मुख्यालय में विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया. कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.

कार्यक्रम में सभी नेताओं ने अपना संबोधन देते हुए वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया. सभी नेताओं ने मंच से एकजुटता दिखाते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का संकल्प लिया. मंच से सभी नेताओं ने बारी-बारी से गणेश गोदियाल के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित की और भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया.

गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार किया ग्रहण (VIDEO-ETV Bharat)

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि आज के दिन वह राज्य के तमाम आंदोलनकारियों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं. राज्य की जनता ने यह मन बना लिया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है. राजनीति कोई अछूत विषय नहीं है. इस राज्य की राजनीति सुचिता के रास्ते पर आ सके, उसके लिए बदलाव होना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि साढ़े आठ साल से सरकार के जो कपड़े पहने हुए हैं, उनमें जूं पड़ गई है. इसलिए इन कपड़ों की धुलाई होना आवश्यक हो गया है. यही कारण है कि प्रदेश में बदलाव करना जरूरी हो गया है. उन्होंने प्रदेश के निवासियों से वादा किया है कि 2027 में प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से बनने वाली सरकार उनके सपनों को हर हाल में पूरा करेगी.

उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बयानबाजी करने के बजाय कुछ नहीं बचा है. वो सिर्फ एक ही बातों को अलग अलग तरीके से कहते है. वहीं कांग्रेस में उठते विरोध को उन्होंने माना कि कांग्रेस को सोशल इंजीनियरिंग जरूरत है, ऐसे में सभी नेता आने वाले समय में मिलकर इस पर चर्चा करेंगे.

बिहार में कांग्रेस की करारी हार पर गणेश गोदियाल ने कहा कि बिहार और उत्तराखंड में जमीन आसमान का फर्क है. यहां की साक्षरता दर अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, यहां के लोग बड़ी समझदारी से अपना वोट देते हैं. यही वजह है कि हम सत्ता में फिर से लौट कर आएंगे.

कांग्रेस में लगातार बढ़ रही चुनौतियों पर पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जीवन में हर दिन चुनौती पूर्ण होता है. उसी तरह हम हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं. कांग्रेस हमेशा से अपने विचारधारा के साथ आगे बढ़ती आई है. हम उसी विचार के साथ आगे जीवन भर लड़ते रहेंगे.

कांग्रेस छोड़कर गए कार्यकर्ताओं और नेताओं पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुण दोष के आधार पर मत भी गिने जाते हैं. जिन लोगों का पार्टी में पुनः विश्वास लौटेगा, उनके लिए रास्ते खोले जाएंगे.

वहीं निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति को कांग्रेस की प्रदेश में जिम्मेदारी दी है. गणेश गोदियाल ने पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई है. उन्हें लगता है कि उनका व्यक्त्तित्व और मेहनत की वजह से 2027 में कांग्रेस को लाभ मिलने जा रहा है.

वह भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे, जो लोग प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पार्टी के साथ जोड़े रखे, उनकी मदद से कांग्रेस की सरकार लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा. सीडब्ल्यूसी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि वह हाईकमान का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन्हें केंद्र में सम्मान दिया है. उनकी कोशिश रहेगी कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं को कांग्रेस के पटल पर ला सकूं.

