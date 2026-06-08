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दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड, गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी ने की केशव नेगी के परिजनों से मुलाकात

दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड में गिरफ्तार कुक केशव नेगी के परिजनों से गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी ने मुलाकात की.

DELHI MALVIYA NAGAR FIRE INCIDENT
गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी ने की केशव नेगी के परिजनों से मुलाकात (PHOTO- GANESH GODIYAL AND ANIL BALUNI)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 8, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड प्रकरण में गिरफ्तार उत्तराखंड के शेफ केशव नेगी के प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है. केशव नेगी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली से उत्तराखंड तक लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. वहीं अब आम जनता के अलावा कई बड़े नेता भी केशव नेगी के समर्थन में उतर आए हैं. इससे पहले सीएम धामी भी खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मामले में बात कर चुके हैं. जबकि अब गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी ने केशव नेगी के परिजनों से मुलाकात की है.

सोमवार 8 जून को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली अग्निकांड मामले में गिरफ्तार रिखोली गांव निवासी केशव नेगी के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि, दिल्ली में हुए इस दुखद अग्निकांड में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं.

एक शेफ के रूप में कार्यरत केशव नेगी को इस घटना का जिम्मेदार ठहराकर गिरफ्तार किया जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. यदि सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की चूक हुई है तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और वास्तविक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. किसी साधारण कर्मचारी को बलि का बकरा बनाना न्यायसंगत नहीं है.
-गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस-

गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि, उत्तराखंड के लोगों के हितों की रक्षा का दावा करने वाले भाजपा नेता इस मामले में केवल बयानबाजी तक सीमित दिखाई दे रहे हैं. यदि सरकार वास्तव में संवेदनशील है तो उसे इस मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए और न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि, पूरा उत्तराखंड केशव नेगी और उनके परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली में अनिल बलूनी ने की केशव नेगी के परिजनों से मुलाकात: उधर, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी दिल्ली में अपने आवास में होटल अग्निकांड प्रकरण में गिरफ्तार केशव नेगी जी के परिजनों पत्नी, बेटी और बेटे से मुलाकत कर उन्हें आश्वस्त किया कि न्याय की इस लड़ाई में वे उनके साथ खड़े हैं और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.

गौर है कि इससे पहले अनिल बलूनी और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी और केशव नेगी को प्रथम दृष्टया निर्दोष बताते हुए उनके पक्ष को गंभीरता से सुने जाने का आग्रह किया था.

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