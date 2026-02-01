ETV Bharat / state

नेपाल की सुनीता का इंतजार चार साल बाद खत्म, भरतपुर में मिला पति तो मांग में फिर चमका सिंदूर

चार साल के इंतजार के बाद परिवार फिर जुड़ा. पत्नी को सुहाग, पिता को बुढ़ापे का सहारा और बेटी को पिता का साया मिल गया.

husband and wife were reunited after four years
चार साल बाद पति-पत्नी का मिलन (ETV Bharat Bharatpur)
भरतपुर: चार साल तक नेपाल की सुनीता हर सुबह मांग में सिंदूर भरते वक्त एक ही दुआ करती रहीं कि यह सिंदूर झूठा न हो. पति के जीवित होने और न होने के बीच झूलती यह उम्मीद भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम में सच बन गई, जब लापता पति गणेश चौधरी उनके सामने खड़े थे. आंखों से बहते आंसुओं ने उस सवाल का जवाब दे दिया, जो सुनीता के मन में वर्षों से पल रहा था. सिंदूर आज सच्चा साबित हुआ. परिजन अपना घर आश्रम से प्रभुजन गणेश को सकुशल अपने देश नेपाल लेकर रवाना हो गए.

सुनीता उस वक्त गर्भवती थीं, जब गणेश रोजगार की तलाश में कर्नाटक गए. जाते समय उन्होंने भरोसा दिया था कि जब घर में खुशियां आएंगी, मैं लौट आऊंगा. बेटी के जन्म के साथ खुशियां तो आईं, लेकिन पति नहीं लौटे. इन चार वर्षों में सुनीता ने अपनी बेटी को पिता की सिर्फ एक तस्वीर दिखाकर बड़ा किया. त्योहार आए, दिन बदले, लेकिन शृंगार अधूरा रहा. सूचना पाकर सुनीता शुक्रवार को अपना घर आश्रम पहुंची. पति को सामने देखकर सुनीता ने कहा कि अब बेटी को तस्वीर नहीं, पिता का साया मिलेगा.

Ganesh, a resident of Nepal, with his family.
परिवार के साथ नेपाल निवासी गणेश (ETV Bharat Bharatpur)

बुढ़ापे की लाठी: गणेश के वृद्ध पिता जगतराम थारू के लिए भी यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था. बेटे की तलाश में दर-दर भटके. एक समय ऐसा आया, जब उम्मीद लगभग छोड़ दी थी. उन्होंने बताया कि उनको लगा कि मेरी बुढ़ापे की लाठी हमेशा के लिए खो गई. बेटे को जीवित पाकर महसूस हुआ कि जीवन ने उनकी खोई हुई ताकत लौटा दी हो.

जहरखुरानी का शिकार हुआ: आश्रम सचिव बसंतलाल गुप्ता ने बताया कि गणेश चौधरी चार साल पहले कर्नाटक में मजदूरी कर एक वर्ष बाद करीब 40 हजार रुपए लेकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान जहरखुरानी गिरोह का शिकार हो गए. गंभीर मानसिक आघात के कारण सुधबुध खो बैठे और घर नहीं पहुंच सके. बीते दो वर्षों में कहां रहे, इसका उन्हें खुद पता नहीं है. बदलते हालात ने उन्हें लखीमपुर खीरी जिला चिकित्सालय पहुंचा दिया, जहां से जिला चिकित्सा प्रभारी ने अपना घर आश्रम को सूचना दी. इसके बाद चार प्रभुजनों को वहां से अपना घर, भरतपुर लाया गया. इन्हीं में एक गणेश भी थे.

इलाज से सुधार के बाद बताया पता: अपना घर आश्रम में उपचार, सेवा और संवेदना के बीच गणेश की हालत में सुधार हुआ. इसी दौरान उन्होंने अपने परिवार का पता बताया. इसके बाद अपना घर की पुनर्वास टीम ने नेपाल स्थित आश्रमों के सहयोग से उनके परिजनों की तलाश की. अंततः संपर्क स्थापित किया गया. सूचना मिलते ही गणेश की पत्नी सुनीता, उनकी मासूम बेटी और वृद्ध पिता भरतपुर पहुंचे. चार साल के इंतजार के बाद परिवार फिर जुड़ गया. पत्नी को सुहाग, पिता को बुढ़ापे का सहारा और बेटी को पिता का साया मिल गया. यह कहानी सिर्फ मिलन नहीं, बल्कि मानवता, सेवा और उम्मीद की जीत है.

नेपाल से अब तक 50 का पुनर्वास: अपना घर आश्रम के सचिव बसंतलाल गुप्ता ने बताया कि आश्रम अब तक 50 से अधिक नेपाली प्रभुजनों का सफल पुनर्वास कर चुका है. आवश्यकता पड़ने पर नेपाल के आश्रमों की भी सहायता ली जाती है. शुक्रवार को सभी आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर गणेश चौधरी को पत्नी, बेटी और पिता के सुपुर्द कर दिया गया.

