गणेश चर्तुथी 2026: जयपुर के गणेश मंदिरों में गणेशोत्सव की धूम, कहीं फलों-फूलों की झांकी तो कहीं लड्डुओं का भोग
गणेश चर्तुथी के एक दिन पहले कल मंदिरों में सिंजारा महोत्सव मनाया जाएगा.
Published : September 12, 2026 at 9:05 PM IST
जयपुर: जयपुर के गणेश मंदिरों में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम मची है. गणेश चतुर्थी से पहले शनिवार को मोती डूंगरी गणेश मंदिर के फल-फूलों की झांकी सजाई गई. सांस्कृतिक आयोजनों के तहत भगवान को प्रिय कथक और ध्रुपद की प्रस्तुति हुई. वहीं परकोटे वाले गणेशजी के 21000 लड्डूओं का भोग लगाया गया. रविवार को सभी गणेश मंदिरों में सिंजारा महोत्सव होगा. इसमें प्रथम पूज्य को मेहंदी अर्पित कर भक्तों में बांटी जाएगी.
मोती डूंगरी गणेशजी का सिंजारा कल: मोती डूंगरी गणेश मंदिर में शनिवार को फल, सब्जियों और फूलों से आकर्षक झांकी सजाई गई. भगवान गणेशजी को प्रकृति के इन स्वरूपों के जरिए भक्ति अर्पित की गई. इस दौरान कथक की प्रस्तुतियां भी हुईं. ध्रुपद, सुगम संगीत और कथक के जरिए कलाकारों ने अपनी कला भगवान गणेश को समर्पित की. मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि 13 सितंबर को गणेशजी का मेहंदी पूजन और सिंजारा महोत्सव मनाएंगे. सोजत की करीब 3500 किलो मेहंदी गणेशजी को धारण कराई जाएगी. पूजा के बाद रात 7:30 बजे पांच स्थानों से मेहंदी प्रसाद का वितरण किया जाएगा. महिलाओं और कन्याओं के लिए मेहंदी की अलग व्यवस्था रहेगी.
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साल में एक बार धारण स्वर्ण मुकुट: सिंजारा महोत्सव के दिन भगवान गणेशजी का विशेष शृंगार किया जाएगा. चांदी के सिंहासन पर विराजित गणेशजी को विशेष पोशाक और नौलखा हार धारण कराया जाएगा. मोती, सोना, पन्ना और माणक से सजे इस हार को महंत परिवार ने करीब तीन महीने में तैयार किया है. गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को साल में सिर्फ सिंजारा उत्सव के दिन ही धारण कराया जाने वाला स्वर्ण मुकुट पहनाया जाएगा.
चांदपोल गणेश मंदिर में 21 हजार लड्डुओं की झांकी : उधर, चांदपोल स्थित परकोटा गणेश मंदिर में तीन दिवसीय गणेश महोत्सव के तहत शनिवार को 21 हजार लड्डुओं की भव्य झांकी सजाई गई. महंत अमित शर्मा के सान्निध्य में भगवान को 21 हजार लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया. साथ ही विशेष दूर्वा की झांकी सजाई गई. मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु लड्डुओं की अनूठी झांकी के दर्शन के लिए पहुंचे. लड्डुओं से सजी भव्य झांकी श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही. दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दर्शन कर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. गणेशजी के जयकारों से पूरा मंदिर भक्तिमय हो गया. 13 सितंबर को सिंजारा महोत्सव मनाया जाएगा. गणेशजी महाराज को 111 किलो मेहंदी अर्पित कर श्रद्धालुओं में बांटी जाएगी. गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को सोने के वर्क का चोला चढ़ाकर छप्पन भोग की झांकी सजाई जाएगी.
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श्री नहर के गणेशजी मंदिर में असंख्य मोदकों की झांकी : ब्रह्मपुरी माउंट रोड स्थित प्राचीन दाहिनी सूंड दक्षिणमुखी श्री नहर के गणेशजी महाराज मंदिर में भी 13 सितंबर को सिंजारा उत्सव मनाया जाएगा. मंदिर युवाचार्य पं. मानव शर्मा के अनुसार, शाम 5 बजे गणपतिजी को हाथ के काम से बनी लहरिया पोशाक और साफा धारण करवाया जाएगा. इसके बाद मोदकों की झांकी सजाई जाएगी. गणपतिजी को सिंजारे की मेहंदी अर्पित कर झांकी की आरती होगी. शाम 5:30 बजे से दर्शनार्थियों को नवीन चौले की सिन्दूर और सिंजारे की मेहंदी वितरित की जाएगी. साथ ही प्रेम भाया मंडल भजनों की प्रस्तुति देगा. 14 सितंबर को सुबह 5 बजे मंगला आरती के साथ गणेश चतुर्थी का महापर्व मनाया जाएगा. 15 सितंबर को ऋषि पंचमी का पारंपरिक आयोजन होगा.
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