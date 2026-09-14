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गणेश चतुर्थी की धूम, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के घर लगा गणपति बप्पा मोरया का जयकारा, राज्यपाल हुए शामिल

रांचीः विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव पर सोमवार रांची सहित देशभर में धूम है. बुद्धि, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाला गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर पारंपरिक रूप से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की गई और लोगों ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए.

गणेश चतुर्थी के मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की. उन्होंने लोगों को गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि हमारे देश की पहचान यही है कि हम कोई भी पर्व मनाते हैं तो पूरे देश की कल्याण के लिए मंगलकामना करते हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यह वृहद रूप से मनाया जाता है. इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची की मेयर रोशनी खलखो सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे. 14 से 20 सितंबर तक आयोजित श्री गणपति के पूजन उत्सव पर भारी भीड़ जमा होती है और कई कार्यक्रम का आयोजन होता है.

जानकारी देते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार (Etv Bharat)

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