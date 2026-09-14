ETV Bharat / state

Ganesh Chaturthi Special: जहां भगवान देते थे भक्तों को उधार पैसे! जानिए उदयपुर के 'बोहरा गणेश' मंदिर की अनोखी कहानी

उदयपुर का वह चमत्कारी और 350 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर जहां खड़े गणेश जी विराजे हैं. पढ़िए उदयपुर से कपिल पारीक की रिपोर्ट.

350 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर
बोहरा गणेश मंदिर (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 6:34 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: राजस्थान के मेवाड़ अंचल में आस्था और चमत्कारों की कई अनोखी कहानियां बिखरी पड़ी हैं. ऐसा ही एक अद्भुत मंदिर झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है, जिसकी परंपराएं देश के अन्य सभी गणेश मंदिरों से बिल्कुल अलग है. हम बात कर रहे हैं शहर के प्रसिद्ध बोहरा गणेश मंदिर की, जहां बप्पा की खड़ी हुई प्रतिमा भक्तों के आकर्षण और अगाध श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है. यह एक ऐसा पावन धाम है जहां बप्पा अपने भक्तों के लिए संकट के समय एक साहूकार की तरह आर्थिक मदद के लिए खड़े हो जाते थे. आज भी उदयपुर के घरों में कोई भी मांगलिक कार्य हो, शादी का पहला कार्ड बप्पा के इसी दरबार में चढ़ाया जाता है.

भगवान खुद साहूकार बनकर देते थे उधार पैसा: पुजारी लोकेश जोशी ने बताया कि इस मंदिर के नाम 'बोहरा गणेश' पड़ने के पीछे एक बेहद दिलचस्प और सदियों पुरानी लोककथा है. स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार, प्राचीन काल में जब भी किसी गरीब या जरूरतमंद भक्त को शादी-ब्याह, नया व्यापार शुरू करने या किसी अन्य संकट के समय पैसों की किल्लत होती थी, तो वह यहां खिंचा चला आता था. भक्त अपनी जरूरत को एक कागज की पर्ची पर लिखकर बप्पा के चरणों में छोड़ जाते थे.

उदयपुर का बोहरा गणेश मंदिर (ETV Bharat Udaipur)

इसे भी पढ़ें- रणथंभौर ही नहीं, आमेर में भी विराजते हैं त्रिनेत्र गणेश, 400 साल से आस्था का केंद्र, खास दिनों पर ही देते हैं दर्शन

भक्त के लालच के कारण बंद हुई पंरपरा: मंदिर के पुजारी महेश ने बताया कि भक्त अपनी जरूरत के अनुसार रुपये मांगते थे और काम पूरा होने के बाद तय समय पर वह धन वापस लौटा देते थे. इस परंपरा को भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा और विश्वास से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, मान्यता के अनुसार एक भक्त द्वारा रुपये वापस नहीं लौटाए जाने के बाद यह प्रथा बंद हो गई. मंदिर के नाम को लेकर भी एक प्रचलित मान्यता है. पुराने समय में रुपये उधार देने वालों को बोरा कहा जाता था. इसी वजह से भगवान गणेश को बोरा गणेश कहा जाने लगा, जो बाद में बोहरा गणेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया.

भक्त से लालच से बंद हो गई कर्ज देने की परंपरा: पुजारी ने बताया कि काम पूरा होने के बाद भक्त पूरी ईमानदारी से वह धन तय समय पर मंदिर में वापस लौटा जाते थे. मेवाड़ में उस दौर में ब्याज पर पैसा देने वाले व्यवसायियों को 'बोहरा' कहा जाता था. भक्तों के सुख-दुख में एक साहूकार की तरह काम आने के कारण ही बप्पा का नाम 'बोहरा गणेश' पड़ गया. हालांकि, बाद में एक भक्त के मन में लालच आ गया और उसने पैसे वापस नहीं लौटाए, जिसके बाद यह चमत्कारी प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई.

350 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर
बोहरा गणेश मंदिर के बारे में जानिए (ETV Bharat GFX)

इसे भी पढ़ें- मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 251-251 किलो के दो मोदकों के साथ सवा लाख लड्डुओं की सजी झांकी

कोई भी मांगलिक कार्य हो, पहला कार्ड बप्पा के नाम: पुजारी ने बताया कि उदयपुर और इसके आसपास के इलाकों में आज भी यह परंपरा पूरी शिद्दत से निभाई जाती है. यहां के परिवारों में जब भी कोई मांगलिक प्रसंग होता है,चाहे वह शादी हो, गृह प्रवेश हो, नया व्यापार हो या फिर नई गाड़ी खरीदना, घर के लोग सबसे पहला निमंत्रण पत्र लेकर बोहरा गणेश जी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं. भक्तों का अटूट विश्वास है कि विघ्नहर्ता को पहला न्योता देने से उनका हर कार्य बिना किसी बाधा के, हंसी-खुशी संपन्न हो जाता है.

खड़ी प्रतिमा और दाल-बाटी का अनूठा भोग: आमतौर पर मंदिरों में भगवान गणेश की बैठी हुई या आराम की मुद्रा में प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, लेकिन बोहरा गणेश मंदिर में बप्पा खड़े हैं. पुजारी ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार, गणेश जी की खड़ी प्रतिमा को अत्यंत ऊर्जावान, सक्रिय और तुरंत फल देने वाला माना जाता है. यहां एक और बात बहुत अनूठी है. बप्पा को मोदक और लड्डू का भोग तो रोज लगता ही है, लेकिन जब किसी भक्त की बड़ी मन्नत पूरी होती है, तो वे बप्पा को राजस्थान का प्रसिद्ध पारंपरिक भोजन दाल-बाटी-चूरमा का भोग लगाते हैं. यह परंपरा अध्यात्म और मेवाड़ी संस्कृति के सुंदर मिलाप को दर्शाती है.

350 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर
ऐतिहासिक मंदिर जहां खड़े गणेश जी विराजे हैं (ETV Bharat Udaipur)

इसे भी पढ़ें- कुचामन का गणेश मंदिर, जहां प्रधान पुजारी बनती हैं महिलाएं, 133 साल से चली आ रही है ये परंपरा -

गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा-अर्चना: पुजारी लोकेश जोशी ने बताया कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर बोहरा गणेश मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं. भगवान गणपति की प्रतिमा का पंचामृत स्नान, विशेष श्रृंगार और आरती की जाती है. मंदिर में महायज्ञ और ध्वजा धारण कराने जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं. गणेश महोत्सव के दौरान मंदिर को सजाया जाता है और भगवान को विशेष भोग अर्पित किया जाता है. गणेश चतुर्थी पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है.

बुधवार को उमड़ता है आस्था का सैलाब: पुजारी लोकेश जोशी ने बताया कि यूं तो यहां रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन बुधवार का दिन विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित होने के कारण सुबह मंगला आरती से ही भक्तों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलती हैं. वहीं, वार्षिक गणेश चतुर्थी महोत्सव के दौरान यहां का नजारा अद्भुत होता है. बप्पा का पंचामृत स्नान कराकर छप्पन भोग लगाया जाता है. उत्सव के दिनों में यहां करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु बप्पा के दर्शन कर सुख-समृद्धि की मन्नत मांगते हैं.

इसे भी पढ़ें- कोटा का अनोखा गणेश मंदिर, जहां भक्त रजिस्टर में लिख जाते हैं मनोकामना, शादी के लिए बायोडेटा भी छोड़ जाते हैं लोग

TAGGED:

GANESH CHATURTHI 2026
बोहरा गणेश मंदिर का इतिहास
खड़े गणेश जी का मंदिर
GANESH CHATURTHI IN UDAIPUR
BOHRA GANESH TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.