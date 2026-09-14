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लोहागढ़ का 'अभय कवच' जुड़वा गणेश जी, युद्ध से पहले माथा टेकते थे महाराजा, महल से गंगाजल लेकर आता था शाही हाथी

युद्ध से पहले महाराजा और सेना लेते थे आशीर्वाद : पुजारी संतोष ने बताया कि चौबुर्जा के गणेश मंदिर की सबसे खास पहचान इसकी युद्धकालीन परंपरा से जुड़ी बताई जाती है. भरतपुर के महाराजा और सेना युद्ध के लिए रवाना होने से पहले यहां गणेशजी के दर्शन कर आशीर्वाद लेते थे. मान्यता थी कि गणेशजी का आशीर्वाद लेकर युद्ध के मैदान में जाने वाली सेना विजय प्राप्त करके लौटेगी. यही वजह है कि स्थानीय आस्था में इन गणेशजी को लोहागढ़ का 'अभय कवच' भी माना जाता है. लोहागढ़ ने अंग्रेजों और मुगलों के हमलों का लंबे समय तक सामना किया था और इसे देश के मजबूत दुर्गों में गिना जाता है.

मंदिर से जुड़ी परंपराएं इतनी अनोखी हैं कि आरती के लिए किले के महल से शाही हाथी गंगाजल से भरी बाल्टी लेकर यहां पहुंचता था. करीब तीन शताब्दियों से आस्था, राजपरंपरा और युद्ध की स्मृतियां समेटे यह मंदिर आज भी भरतपुर के इतिहास का एक अध्याय अपने भीतर संजोए हुए है. पुजारी संतोष ने बताया कि किले से बाहर निकलते ही उस दौर में घना जंगल हुआ करता था. तत्कालीन महाराजा सूरजमल जब किले के द्वार से बाहर निकलते थे तो आसपास जंगल और जंगली जानवर दिखाई देते थे. इसी वजह से किले से निकलते ही भगवान के दर्शन हों, इस उद्देश्य से यहां देवालय स्थापित कराने का विचार किया गया. इसके बाद चौबुर्जा क्षेत्र में गणेश मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कराई गई.

भरतपुर : लोहागढ़ की पहचान सिर्फ उसकी अभेद्य दीवारों और अजेय इतिहास से नहीं, बल्कि उस आस्था से भी जुड़ी है, जिसके सामने युद्ध पर निकलने से पहले महाराजा सिर झुकाते थे. किले के गेट के सामने शहर के चौबुर्जा क्षेत्र में करीब 300 साल पुराने गणेश मंदिर में एक साथ विराजमान दो गणेश प्रतिमाएं आज भी भरतपुर के उस दौर की कहानी कहती हैं, जब किले से निकलती सेना पहले यहां आशीर्वाद लेती थी और फिर रणभूमि की ओर बढ़ती थी. स्थानीय मान्यता में इन्हीं 'जुड़वा गणेश जी' को लोहागढ़ का 'अभय कवच' माना जाता है.

चौबुर्जा गणेश मंदिर के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

युद्ध ने बदल दी स्थापना की कहानी : पुजारी संतोष ने बताया कि मंदिर में विराजमान दो गणेश प्रतिमाओं के बारे में भी एक रोचक घटना है. उस समय दो प्रतिमाएं लाई गई थीं. योजना यह थी कि एक प्रतिमा चौबुर्जा में स्थापित की जाएगी, जबकि दूसरी प्रतिमा को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर स्थापित किया जाना था, लेकिन इसी दौरान युद्ध शुरू हो गया. युद्ध की परिस्थितियों के कारण दूसरी प्रतिमा को निर्धारित स्थान तक ले जाना संभव नहीं हो सका. ऐसे में दोनों प्रतिमाओं की स्थापना यहीं कर दी गई और विधि विधान के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई.

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इसी वजह से यहां एक ही मंदिर में दो गणेश प्रतिमाएं हैं. इन प्रतिमाओं का मूल स्थान कहां था, इन्हें कौन लेकर आया और इनके निर्माण का काल क्या था, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है. इस संबंध में कोई प्रमाणिक लिखित इतिहास सामने नहीं है. यही कारण है कि प्रतिमाओं की कहानी आज मुख्य रूप से स्थानीय परंपरा और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं के जरिए सामने आती हैं.

जब महल से गंगाजल लेकर आता था शाही हाथी : पुजारी संतोष ने बताया कि चौबुर्जा मंदिर से जुड़ी सबसे दिलचस्प कहानियों में शाही हाथी की परंपरा भी शामिल है. उस समय आरती के लिए किले के महल से गंगाजल लाया जाता था. कहा जाता है कि शाही हाथी अपनी सूंड में गंगाजल से भरी बाल्टी उठाकर किले से मंदिर तक आता था. मंदिर के बाहर पहुंचकर वह बाल्टी रख देता था. आरती पूरी होने के बाद पुजारी उस गंगाजल से भगवान गणेश का पूजन और अभिषेक करते थे. इसके बाद प्रसादी तैयार की जाती और बर्तन को ढककर बाहर रख दिया जाता था. इसके बाद वही हाथी अपनी सूंड से उस बाल्टी को उठाकर वापस किले की ओर ले जाता था. यह दृश्य उस समय राजपरिवार और मंदिर के बीच धार्मिक संबंध की एक अनूठी तस्वीर पेश करता होगा.

एक साथ विराजमान दो गणेश प्रतिमाएं (ETV Bharat Bharatpur)

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समय के साथ भरतपुर का भूगोल बदल गया. किले के आसपास का जंगल आबादी में बदल गया. शाही व्यवस्था खत्म हुई और युद्धों का दौर भी इतिहास बन गया, लेकिन चौबुर्जा के गणेश मंदिर की आस्था आज भी कायम है. श्रद्धालु आज यहां बड़ी श्रद्धा से पूजा करने आते हैं. एक ही मंदिर में दो गणेश प्रतिमाओं का विराजमान होना इसे सामान्य गणेश मंदिरों से अलग पहचान देता है. सामान्य तौर पर एक मंदिर में एक देवी देवता की एक ही मूर्ति विराजमान रहती है, लेकिन यहां दो हैं, जो इस विशेष बनती है.