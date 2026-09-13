बप्पा को घर लाने से पहले दें ऐसे आमंत्रण, गणेश चतुर्थी पर इस मुहूर्त में करें भगवान की स्थापना
गणेश चतुर्थी पर मूर्ति स्थापना का जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि, गणेश भगवान को अर्पित करें ये पुष्प. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 5:18 PM IST
शहडोल: बाजार में इन दिनों जगह-जगह गणपति बप्पा की मूर्तियों के स्टॉल लगे हुए हैं. लोग मूर्तियां खरीदने पहुंच रहे हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की स्थापना की जाएगी. इस बार गणेश चतुर्थी और तृतीया तिथि एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए इस दिन को खास भी माना जा रहा है.
बाजार में दिखने लगी रौनक
गणेश चतुर्थी को लेकर बाजार में रौनक दिखने लग गई है. इस बार शहडोल में बाहर से भी व्यापारी गणेश जी की मूर्तियां खुद बनाकर और बेचने के लिए लेकर आए हैं. जबलपुर कुण्डम के पास ही रहने वाले आसाराम इस बार शहडोल में गणेश जी की मूर्तियां बेचने के लिए पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपनी एक बड़ी सी दुकान भी लगा रखी है. आसाराम बताते हैं कि "ऑफ सीजन में वो ईंट का काम करते हैं, लेकिन जब मूर्तियों का समय आता है जैसे गणेश जी नवरात्रि उस समय वो मूर्तियां बनाते हैं और इसे बेचते हैं. गणेश जी की मूर्तियां खुद बनाकर के उसे जगह-जगह बेचने जाते हैं."
आसाराम शहडोल पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं, क्योंकि यहां गणेश जी की मूर्तियों की काफी डिमांड रहती है और उनको मूर्तियों का उनके मन मुताबिक दाम भी मिल जाता है. आसाराम कहते हैं कि ये उनका पुश्तैनी काम है, इन्होंने गणेश जी की मूर्तियां बनाना अपने पिताजी से सीखा है और वो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. इस बार भी शहडोल में मूर्तियां बेचने के लिए दुकान लगाई है. उनके पास 200-250 रुपए से लेकर के 1500 रुपये तक की मूर्तियां मौजूद हैं. अभी अच्छा रिस्पांस भी मिला है, लोग मूर्तियां खरीदने पहुंच रहे हैं.
मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "इस बार गणेश चतुर्थी में बहुत अच्छा संयोग पड़ रहा है तृतीया और चतुर्थी तिथि दोनों एक साथ पड़ रही है. तृतीया 14 तारीख को सुबह 7:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी. चतुर्थी के प्रथम प्रहर में सुबह 9:00 बजे से लेकर के 11:00 के बीच में पहला मुहूर्त है, जब मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं. फिर दोपहर में 1:00 से लेकर के 3:00 तक दूसरा मुहूर्त है और फिर शाम के समय 7:00 बजे से लेकर के 10:00 बजे के बीच में शुभ मुहूर्त है जब मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं."
पीले चावल से दें निमंत्रण
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि जब गणेश जी की मूर्ति खरीदने जाएं तो साथ में पीला चावल थोड़ा सा लेकर जाएं और जिस मूर्ति को आप घर लेकर आने वाले हैं तो पहले गणेश जी को आप उस पीले चावल से निमंत्रण दें और वहीं पर पीला चावल छोड़ दें. मूर्ति खरीदते समय अगर पीले कलर की गणेश जी की मूर्ति मिल जाए, तो बहुत ही शुभ है. इसके अलावा लाल रंग की हो तो वो भी बेहतर है. सफेद रंग की हो तो वह भी बेहतर है. अगर पीले रंग की मूर्ति मिल जाए तो उसे अपने घर पर ले आएं.
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ऐसे करें मूर्ति की स्थापना
गणपति बप्पा की मूर्ति घर में लाने के बाद जब स्थापना का मुहूर्त आए तो जहां पर आपने बप्पा की मूर्ति स्थापित करने के लिए सजावट कर रखी है वहां पर साफ सफाई से विधि विधान से एक पटा ले लें, उसमें लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बांध दें और फिर वहां पर मूर्ति रखें. फिर विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ उनकी स्थापना करें. चंदन बंदन फल फूल लड्डू का भोग लगाएं. विधि विधान से उनकी स्थापना करें.
गणेश भगवान को अर्पित करें ये पुष्प
गणेश चतुर्थी में इस बार अगर आप गणेश भगवान को उनके मन मुताबिक पुष्प चढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें पीले कलर का फूल बहुत पसंद है, इसके अलावा गुलाब का फूल चंपा का फूल गणेश जी को अर्पित करें तो गणेश जी बहुत प्रसन्न होंगे.