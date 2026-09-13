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बप्पा को घर लाने से पहले दें ऐसे आमंत्रण, गणेश चतुर्थी पर इस मुहूर्त में करें भगवान की स्थापना

शहडोल: बाजार में इन दिनों जगह-जगह गणपति बप्पा की मूर्तियों के स्टॉल लगे हुए हैं. लोग मूर्तियां खरीदने पहुंच रहे हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की स्थापना की जाएगी. इस बार गणेश चतुर्थी और तृतीया तिथि एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए इस दिन को खास भी माना जा रहा है.

बाजार में दिखने लगी रौनक

गणेश चतुर्थी को लेकर बाजार में रौनक दिखने लग गई है. इस बार शहडोल में बाहर से भी व्यापारी गणेश जी की मूर्तियां खुद बनाकर और बेचने के लिए लेकर आए हैं. जबलपुर कुण्डम के पास ही रहने वाले आसाराम इस बार शहडोल में गणेश जी की मूर्तियां बेचने के लिए पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपनी एक बड़ी सी दुकान भी लगा रखी है. आसाराम बताते हैं कि "ऑफ सीजन में वो ईंट का काम करते हैं, लेकिन जब मूर्तियों का समय आता है जैसे गणेश जी नवरात्रि उस समय वो मूर्तियां बनाते हैं और इसे बेचते हैं. गणेश जी की मूर्तियां खुद बनाकर के उसे जगह-जगह बेचने जाते हैं."

गणेश चतुर्थी पर इस मुहूर्त में करें भगवान की स्थापना (ETV Bharat)

आसाराम शहडोल पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं, क्योंकि यहां गणेश जी की मूर्तियों की काफी डिमांड रहती है और उनको मूर्तियों का उनके मन मुताबिक दाम भी मिल जाता है. आसाराम कहते हैं कि ये उनका पुश्तैनी काम है, इन्होंने गणेश जी की मूर्तियां बनाना अपने पिताजी से सीखा है और वो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. इस बार भी शहडोल में मूर्तियां बेचने के लिए दुकान लगाई है. उनके पास 200-250 रुपए से लेकर के 1500 रुपये तक की मूर्तियां मौजूद हैं. अभी अच्छा रिस्पांस भी मिला है, लोग मूर्तियां खरीदने पहुंच रहे हैं.

मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "इस बार गणेश चतुर्थी में बहुत अच्छा संयोग पड़ रहा है तृतीया और चतुर्थी तिथि दोनों एक साथ पड़ रही है. तृतीया 14 तारीख को सुबह 7:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी. चतुर्थी के प्रथम प्रहर में सुबह 9:00 बजे से लेकर के 11:00 के बीच में पहला मुहूर्त है, जब मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं. फिर दोपहर में 1:00 से लेकर के 3:00 तक दूसरा मुहूर्त है और फिर शाम के समय 7:00 बजे से लेकर के 10:00 बजे के बीच में शुभ मुहूर्त है जब मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं."