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14 सितंबर को विराजेंगे गणपति, गणेश चतुर्थी पर बनेगा खास संयोग, भद्रा लगने के पहले कर लें गणपति कि स्थापना

त्योहार और पूजा को लेकर ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने कहा, "गणेश चतुर्थी इस बार 14 सितंबर को होगी. सुबह 7:08 तक तृतीया है. उसके बाद चतुर्थी की शुरुआत हो जाएगी. यदि हम उदया तिथि के नजरिए से देखें तो दिनभर तृतीया गिनी जाएगी. मगर ज्यादातर गणेश प्रतिमाओं का स्थापन 14 सितंबर को होगा, जो की सुबह 7:08 से लेकर 14 सितंबर की दोपहर तक होगा. अब सवाल यह है कि इस दिन राहुकाल भी है. सुबह 7:22 से लेकर सुबह 8:55 तक यह जो सुबह का 7:22 से लेकर 8:55 तक के समय में इस राहुकाल के दौरान गणेश स्थापना ना करें."

गणपति उत्सव के दौरान भक्त भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करते हैं. इसके साथ सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है.

रायपुर: पूरे देश में सोमवार को गणपति बप्पा विराजमान होंगे. गणेश चतुर्थी को लेकर सभी पंडालों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का खास महत्व होता है. इस त्योहार को भक्त 11 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं. ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की तरह ही भगवान गणेश स्वभाव में काफी सरल हैं. हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है. इसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है.

14 सितंबर को विराजेंगे गणपति (ETV Bharat)

14 सितंबर को विराजेंगे गणपति (ETV Bharat)

विघ्नहर्ता माना गया है गणपति जी को

पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने कहा, "भगवान गणेश सभी प्रकार के संकट और दुखों को हरने वाले माने गए हैं. देवताओं के आधीश माने गए हैं. निश्चित तौर पर भगवान गणेश ज्ञानियों को ज्ञान देने वाले और बौद्धिक विकास करने वाले चित्राधिपति गणधिपति भगवान गणेश का उत्सव चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक होता है. लगभग 11 दिनों तक भगवान गणपति पंडालों में विराजमान रहते हैं.

14 सितंबर को विराजेंगे गणपति (ETV Bharat)

भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार है. चित्रा नक्षत्र ब्रह्म योग है. गरकरण है. वाणिजकरण है और आज ही के दिन हरितालिका तीज भी हैं, तो यह बड़ा दिन है. आज ही के दिन भद्रा भी होगा जो कि शाम के समय 7:26 पर हैं. ऐसी स्थिति में भगवान गणपति की स्थापना भद्रा लगने के पहले कर लें तो अच्छा रहेगा: पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद



ऊं गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें

पूजा के दौरान भगवान गणेश के मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है. आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी गणेश मंत्र का जाप कर सकते हैं. सबसे सरल मंत्र है- ऊं गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप श्रद्धा के साथ करें और भगवान गणेश से अपने जीवन की परेशानियां दूर करने तथा मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें. पूजा के बाद प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में बांटें. धार्मिक मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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मूर्ति खरीदते वक्त जरूर देंखे

अगर आप गणपति की प्रतिमा खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा को शुभ माना जाता है. इसलिए कोशिश करें कि मिट्टी की प्रतिमा ही घर लाएं. इसके अलावा भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा वाली प्रतिमा को शुभ माना जाता है. प्रतिमा की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है. ऐसी प्रतिमा को घर में स्थापित कर विधि-विधान से पूजा की जा सकती है. प्रतिमा स्थापित करने के लिए घर में उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को शुभ माना जाता है. इसलिए संभव हो तो गणपति की स्थापना इसी दिशा में करें.

14 सितंबर को विराजेंगे गणपति (ETV Bharat)



गणपति की स्थापना के वक्त रखें इन बातों का ध्यान

गणपति की स्थापना से पहले पूजा की सभी सामग्री तैयार करके रख लें. इसके लिए एक चौकी, लाल या पीला कपड़ा, कलश, आम के पत्ते, सुपारी, अक्षत, पुष्प, फल, नारियल, मोदक या लड्डू, धूप, कपूर और घी का दीपक आदि की जरूरत होगी. फिर भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब विशेष प्रिय मानी जाती है. इसलिए पूजा के दौरान दूर्वा अवश्य रखें. चाहें तो दूर्वा की माला बनाकर भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं. इसके बाद भगवान गणेश को अलग-अलग तरह के फल और मिठाइयों का भोग लगाया जा सकता है. मोदक का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है. इसके अलावा बेसन के लड्डू भी अर्पित किए जा सकते हैं.

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पूजा का महत्त्व

गणेश चतुर्थी व्रत रखकर गणेश भगवान की पूजा करने से उनकी कृपा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. भगवान गणेश को ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है. मान्यता है कि इनकी पूजा से सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है. गणपति भगवान अपने भक्त को सभी संकट से दूर रखते हैं.

पूजा की विधि

प्रातः काल नित्यकर्म, स्नानादि करके पूजा स्थल पर पवित्र आसन पर बैठे. गणेश भगवान की प्रतिमा का गंगाजल से स्नान कराएं. इसके बाद सभी पूजन सामग्री पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रोली, मौली लाल, चंदन, मोदक आदि गणेश भगवान को चढ़ाएं. सभी देवताओं का आवाहन करें. ॐ श्री गणेशाय नमः का जप करें. बाद में आरती करें. इसके बाद विसर्जन करके प्रणाम करें और प्रसाद का वितरण करें.

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