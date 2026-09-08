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गणेश चतुर्थी पर रेल यात्रियों को राहत, 16 ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच, भीड़ से मिलेगी निजात

देहरादून: गणेश चतुर्थी मेले के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. मंडल की 16 ट्रेनों में अस्थायी तौर पर अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे. यह व्यवस्था 12 सितंबर से शुरू होकर अलग-अलग ट्रेनों में 2 और 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी.

रेलवे के इस फैसले से हरिद्वार, ऋषिकेश, चंदौसी, बरेली, अलीगढ़, नजीबाबाद, गजरौला और मुरादाबाद रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा.

हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर तीन-तीन अतिरिक्त कोच: हरिद्वार-ऋषिकेश और ऋषिकेश-हरिद्वार के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 54481, 54482 और 54483 में 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तीन-तीन अतिरिक्त सामान्य कोच लगाए जाएंगे. वहीं ट्रेन संख्या 54484 में 13 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तीन अतिरिक्त जनरल कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

ऋषिकेश-चंदौसी रूट पर भी बढ़ेगी क्षमता: ट्रेन संख्या 54464 ऋषिकेश-चंदौसी में 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तीन अतिरिक्त सामान्य कोच लगाए जाएंगे. वापसी में 54463 चंदौसी-ऋषिकेश में 13 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तीन अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे.

बरेली-अलीगढ़ की चार ट्रेनों में दो-दो कोच: बरेली-अलीगढ़ और अलीगढ़-बरेली रूट की ट्रेन संख्या 54352, 54351, 54354 और 54353 में 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दो-दो अतिरिक्त सामान्य कोच लगाए जाएंगे. इससे सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटिंग क्षमता उपलब्ध होंगी.