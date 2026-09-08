ETV Bharat / state

गणेश चतुर्थी पर रेल यात्रियों को राहत, 16 ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच, भीड़ से मिलेगी निजात

रेलवे ने गणेश चतुर्थी मेले के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए यह अस्थायी व्यवस्था की है.

GANESH CHATURTHI 2026
गणेश चतुर्थी पर रेल यात्रियों को राहत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: गणेश चतुर्थी मेले के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. मंडल की 16 ट्रेनों में अस्थायी तौर पर अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे. यह व्यवस्था 12 सितंबर से शुरू होकर अलग-अलग ट्रेनों में 2 और 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी.

रेलवे के इस फैसले से हरिद्वार, ऋषिकेश, चंदौसी, बरेली, अलीगढ़, नजीबाबाद, गजरौला और मुरादाबाद रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा.

हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर तीन-तीन अतिरिक्त कोच: हरिद्वार-ऋषिकेश और ऋषिकेश-हरिद्वार के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 54481, 54482 और 54483 में 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तीन-तीन अतिरिक्त सामान्य कोच लगाए जाएंगे. वहीं ट्रेन संख्या 54484 में 13 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तीन अतिरिक्त जनरल कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

ऋषिकेश-चंदौसी रूट पर भी बढ़ेगी क्षमता: ट्रेन संख्या 54464 ऋषिकेश-चंदौसी में 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तीन अतिरिक्त सामान्य कोच लगाए जाएंगे. वापसी में 54463 चंदौसी-ऋषिकेश में 13 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तीन अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे.

बरेली-अलीगढ़ की चार ट्रेनों में दो-दो कोच: बरेली-अलीगढ़ और अलीगढ़-बरेली रूट की ट्रेन संख्या 54352, 54351, 54354 और 54353 में 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दो-दो अतिरिक्त सामान्य कोच लगाए जाएंगे. इससे सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटिंग क्षमता उपलब्ध होंगी.

नजीबाबाद-गजरौला समेत अन्य रूट भी शामिल: ट्रेन संख्या 54382 नजीबाबाद-गजरौला और 54392 गजरौला-अलीगढ़ में 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक-एक अतिरिक्त जनरल कोच लगाया जाएगा. वापसी दिशा में 54383 गजरौला-नजीबाबाद और 54391 अलीगढ़-गजरौला में 13 सितंबर से 3 अक्टूबर तक एक-एक अतिरिक्त कोच रहेगा. इसके अलावा 54396 नजीबाबाद-मुरादाबाद और 54395 मुरादाबाद-नजीबाबाद में भी एक-एक अतिरिक्त सामान्य कोच लगाया जाएगा.

मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव के अनुसार, अतिरिक्त कोच की सुविधा वाली ट्रेनों में 54481, 54482, 54483, 54484, 54464, 54463, 54352, 54351, 54354, 54353, 54382, 54383, 54392, 54391, 54396 और 54395 शामिल हैं. रेलवे ने गणेश चतुर्थी मेले के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए यह अस्थायी व्यवस्था की है, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान अतिरिक्त क्षमता मिल सकेगी.

पढ़ें- रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के संचालन को लेकर जारी किया विशेष निर्देश

पढ़ें- डिजिटल होंगे रेल कर्मचारी, सर्विस रिकॉर्ड के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर: तैयार हो रहा मास्टर ट्रेनर्स का पूल


TAGGED:

गणेश चतुर्थी 2026
गणेश चतुर्थी रेलवे सौगात
गणेश चतुर्थी रेल यात्रा खबर
GANESH CHATURTHI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.