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कानपुर में गणपति उत्सव की धूम; गणेश मूर्तियों की थीम और डिजाइन में आए नए ट्रेंड्स, कोलकाता से मंगाई जा रहीं आकर्षक मूर्तियां

कानपुर में गणपति बप्पा का स्वागत: तैयारियों में धूमधाम, मूर्तियों की हो रही है जोरदार खरीदारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कोलकाता से आयीं आकर्षक प्रतिमाएं: दुकानदार विजय ने बताया कि इस बार गणेश प्रतिमाओं में अलग-अलग तरह की नक्काशी और आकर्षक सजावट श्रद्धालुओं को खास तौर पर पसंद आ रही है. सुंदर वस्त्रों से सजी और श्रृंगार की गई गणेश प्रतिमाओं की भी अच्छी मांग है. इन प्रतिमाओं को कोलकाता से मंगाकर कानपुर में बिक्री के लिए रखा गया है.

विजय के मुताबिक पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है. यही वजह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपेक्षा मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की मांग अधिक देखने को मिल रही है. लोग ऐसी मूर्तियां खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिनका विसर्जन पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हो.

मिट्टी की प्रतिमाओं की सबसे ज्यादा मांग: गणेश प्रतिमाओं की बिक्री करने वाले दुकानदार विजय यादव ने बताया कि श्रद्धालुओं में गणपति बप्पा को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है. लोग बड़ी संख्या में दुकान पर पहुंचकर अपनी पसंद के अनुसार प्रतिमाएं खरीद रहे हैं. उन्होंने बताया कि श्रद्धालु मिट्टी से बनीं गणेश प्रतिमाओं को अधिक पसंद कर रहे हैं.

जानिए मूर्ति खरीदने से पहले जरूरी टिप्स और शुभ मंत्र (Photo Credit; ETV Bharat)

3 से 11 दिन तक घरों में विराजमान होते बप्पा: गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर लाकर स्थापित करते हैं. इसके बाद अपनी परंपरा और मान्यता के अनुसार कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7, तो कोई 11 दिन तक गणपति बप्पा को घर में विराजमान रखते हैं. इस दौरान प्रतिदिन भोग, पूजा-अर्चना और आरती की जाती है. मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना के साथ ही श्रद्धालु गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं.

गणेश चतुर्थी 2026 तारीख और समय: द्रिक पंचांग के अनुसार, भगवान गणेश का घर में स्वागत करने का सबसे अच्छा समय 14 सितंबर को सुबह 7:06 बजे शुरू होगा और समापन 15 सितंबर को सुबह 7 बजकर 44 मिनट पर होगा. 10 दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव के बाद, ये त्योहार 25 सितंबर 2026 को समाप्त होगा.

कानपुर: गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक है, ऐसे में कानपुर में भी गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां ज़ोरों पर हैं. शहर में अब मुंबई-महाराष्ट्र की तरह गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है. बता दें, विभिन्न इलाकों, घरों और पंडालों में गणपति महाराज की स्थापना की तैयारियां शुरू हो गई हैं. श्रद्धालु अपनी पसंद के अनुसार भगवान गणेश की प्रतिमाएं खरीदकर उन्हें विधि-विधान से घरों और पंडालों में विराजमान करने की तैयारी में जुटे हैं. आइए जानते हैं, इस बार बाजारों में किस प्रकार की मूर्तियां, क्या थीम और किन प्रतिमाओं की डिमांड ज्यादा है.

दुकान पर इस समय करीब 10 इंच से 3 फीट और कहीं 10 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध हैं. अलग-अलग आकार और डिजाइन की मूर्तियों को श्रद्धालु अपनी जरूरत और घर या पंडाल के आकार के अनुसार खरीद रहे हैं. दुकानदार के अनुसार गणेश चतुर्थी करीब आने के साथ प्रतिमाओं की बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है.

मूर्ति विक्रेता के अनुसार, मुंबई में गणेश उत्सव जिस भव्यता और उत्साह के लिए जाना जाता है, उसी तर्ज पर कानपुर में भी ये पर्व अब तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. घरों के साथ-साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर गणपति पंडाल सजाए जाते हैं और बाजार में भी गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी बढ़ने लगी है.

बारीकी से श्रृंगार करते कारीगर. (Photo Credit; ETV Bharat)

मूर्ति खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें-

मूर्ति खरीदते समय इन मंत्रों का जाप करें: भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय 'ओम गं गणपतये नमः' जैसे वैदिक मंत्रों का जाप करें.

तामसिक भोजन से बचें: गणेशोत्सव के लिए गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय तामसिक भोजन (जैसे प्याज, लहसुन और मांस) का सेवन न करें. इसके बजाय, फल, डेयरी उत्पाद और अनाज जैसे सात्विक भोजन का सेवन करें.

मूर्ति को रंगते और सजाते कारीगर. (Photo Credit; ETV Bharat)

भगवान गणेश की मूर्ति कहां रखनी चाहिए? वास्तु विशेषज्ञ मूर्ति को घर के पश्चिमी, उत्तरी या उत्तर-पूर्वी कोने में रखने की सलाह देते हैं. चूंकि भगवान शिव (जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं) घर की उत्तरी दिशा में वास करते हैं, इसलिए गणेश जी की मूर्ति का मुख भी उसी दिशा में होना चाहिए.

मुकुट वाली गणेश प्रतिमा: गणेशोत्सव के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उसमें मुकुट हो. माना जाता है कि प्रतिमा को भव्य मुकुट से सजाने से सौभाग्य और समृद्धि आती है.

10 फीट तक की मूर्तियां भी मौजूद. (Photo Credit; ETV Bharat)

बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति चुनें: ध्यान रखें कि मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में हो, यह मुद्रा पारंपरिक है और स्थिरता व शांति का प्रतीक है. साथ ही, भगवान गणेश को एक सुंदर सिंहासन या कमल के फूल पर विराजमान होना चाहिए, जिसमें एक पैर जमीन की ओर हो और दूसरा मुड़ा हुआ हो. यह मुद्रा स्थिरता, शांति और आशीर्वाद देने की तत्परता को दर्शाती है. माना जाता है कि ये तत्व सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और भगवान गणेश के दिव्य गुणों व पसंद को दर्शाते हैं.

मूर्ति का लाल चुनरी से स्वागत: मूर्ति खरीदने के बाद, मूर्ति के चेहरे को लाल चुनरी से जरूर ढकें. लाल रंग एनर्जी और शुभता से जुड़ा होता है.

सूंड की दिशा जरूर देखें: भगवान गणेश की मूर्ति खरीदने से पहले, उनकी सूंड की दिशा और बैठने के तरीके (मुद्रा) को जरूर देखें. घर में शांति और आसानी से पूजा-पाठ के लिए ऐसी मूर्ति चुनें जिसकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो और जो बैठी हुई मुद्रा में हो. इससे शांति, सफलता और खुशी मिलती है और इनकी पूजा करना आसान होता है.

मिट्टी की मूर्तियों की बढ़ती मांग (Photo Credit; ETV Bharat)

भगवान गणेश की सूंड दाईं ओर नहीं होनी चाहिए: अगर आप रोजाना के कड़े नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली या उग्र रूप वाली मूर्ति न लें. दाईं ओर सूंड वाली मूर्तियों को बहुत शक्तिशाली माना जाता है. इनके लिए कड़े नियमों और रोजाना की शुद्धता से जुड़ी रीतियों का पालन करना जरूरी होता है, इसीलिए ये आमतौर पर मंदिरों में ही मिलती हैं.

इन जगहों पर न रखें मूर्ति: भगवान गणेश की मूर्ति को बाथरूम, गैराज, बेडरूम, लॉन्ड्री एरिया या सीढ़ियों के नीचे जैसी जगहों पर स्थापित नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: खबर धार्मिक मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद आवश्यक है. खबर केवल जानकारी के लिए है.)



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