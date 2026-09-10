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रणथंभौर ही नहीं, आमेर में भी विराजते हैं त्रिनेत्र गणेश, 400 साल से आस्था का केंद्र, खास दिनों पर ही देते हैं दर्शन

दाहिनी सूंड वाले गणपति, त्रिनेत्र स्वरूप की खास मान्यता : मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां विराजमान भगवान गणेश का दाहिनी सूंड वाला स्वरूप है. महंत प्रेमचंद शर्मा बताते हैं कि दाहिनी सूंड वाले गणपति को सिद्धि प्रदाता स्वरूप माना जाता है. भारतीय परंपरा में भी दाहिने अंग को विशेष महत्व दिया गया है और शुभ कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है. जयपुर में दाहिनी सूंड वाले गणेशजी के कुछ ही प्रमुख विग्रह हैं, जिनमें आमेर का ये मंदिर भी विशेष स्थान रखता है. वहीं, भगवान के त्रिनेत्र स्वरूप को लेकर भी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है. गणेश सहस्त्रनाम में भगवान गणपति के स्वरूप को भगवान शिव से जोड़कर देखा गया है. इसी वजह से यहां भगवान गणेश के त्रिनेत्र स्वरूप को शिव तत्व से भी जोड़ा जाता है.

मिर्जा राजा मानसिंह ने कराई थी प्राण प्रतिष्ठा : मंदिर के महंत प्रेमचंद शर्मा के अनुसार ये मंदिर अति प्राचीन है. मिर्जा राजा मानसिंह धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और उनके समय में आमेर में कई मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया गया. इन्हीं में आमेर का ये त्रिनेत्र दाहिनी सूंड वाले सिद्धिविनायक गणपति मंदिर भी शामिल है. बताया जाता है कि उस समय हिंदू स्थापत्य शैली में चार खंभों और दो छतरियों के साथ मंदिर का निर्माण कराया गया था. समय के साथ पुजारी परिवार की ओर से मंदिर का विस्तार किया गया और आज मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में नजर आता है.

जयपुर : रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर की ख्याति तो देशभर में है, लेकिन जयपुर के आमेर में भी भगवान गणेश का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, जहां गणपति त्रिनेत्र और दाहिनी सूंड वाले सिद्धिविनायक स्वरूप में विराजमान हैं. करीब सवा 400 साल पुराने इस मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह के समय हुआ बताया जाता है. मुख्य आमेर किला रोड पर 11 पैड़ियां ऊपर बने इस मंदिर में आज भी प्राचीन हिंदू स्थापत्य की झलक दिखाई देती है. गणेश चतुर्थी के पर्व को देखते हुए इन दिनों मंदिर में भगवान गणेश का विशेष शृंगार, सेवा और पूजा-अर्चना की जा रही है.

त्रिनेत्र गणेश मंदिर (ETV Bharat GFX)

साल में चुनिंदा अवसरों पर खुलता है मंदिर : मंदिर की एक और अनूठी परंपरा है. यहां श्रद्धालुओं के लिए मंदिर नियमित रूप से नहीं खोला जाता. पुष्य नक्षत्र और गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष रूप से मंदिर के पट खोले जाते हैं. गणेश चतुर्थी के दौरान सिंजारा, गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी इन तीन दिनों में श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर पाते हैं. इन अवसरों पर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और गणपति के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं.

मंदिर के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

रिद्धि-सिद्धि के साथ विराजे हैं गणपति : मंदिर में भगवान गणेश के साथ माता रिद्धि और सिद्धि भी विराजमान हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर परिसर में दो हाथियों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जिन्हें बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. इसके अलावा यहां राम दरबार, शिव परिवार और महंत परिवार के आराध्य देवी-देवताओं के चित्र भी मौजूद हैं. ये मंदिर गणेश उपासना केंद्र के साथ कई धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं को अपने भीतर समेटे हुए है.

मुख्य आमेर किला रोड पर मौजूद मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

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गणेश चतुर्थी पर उमड़ता है आस्था का सैलाब : मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का भगवान गणेश के प्रति गहरा विश्वास है. श्रद्धालु डॉ. चंद्रभान बताते हैं कि वे पहली बार वर्ष 2022 में यहां पहुंचे थे. उस दिन गणेश चतुर्थी थी. भगवान के दर्शन करने के दौरान उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ और उन्होंने भगवान गणेश के समक्ष अपनी मनोकामना रखी. उनके अनुसार वर्ष 2023 में उनकी मनोकामना पूरी हुई, जिसके बाद से वे हर महीने पुष्य नक्षत्र के अवसर पर मंदिर में सेवा-पूजा के लिए पहुंचते हैं. वहीं, पीढ़ियों से मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु लल्लू प्रसाद सैनी का कहना है कि यहां विराजमान गणपति की प्रतिमा चमत्कारी है. इसी आस्था के चलते उनका इस मंदिर से गहरा जुड़ाव है. उनके अनुसार गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां मेले जैसा माहौल बन जाता है और दूर-दूर से लोग भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

दाहिनी सूंड वाले सिद्धिविनायक स्वरूप रिद्धि सिद्धि के साथ विराजे (ETV Bharat Jaipur)

सवा 400 साल बाद भी कायम है विरासत : सवा 400 साल का लंबा सफर तय करने के बाद भी आमेर का ये प्राचीन त्रिनेत्र गणेश मंदिर अपनी धार्मिक और स्थापत्य विरासत को संजोए हुए है. खास बात ये है कि जहां श्रद्धालुओं को पूरे साल नियमित दर्शन का अवसर नहीं मिलता, वहीं मंदिर परिवार की ओर से भगवान गणेश की सेवा-पूजा निरंतर जारी रहती है. दाहिनी सूंड वाले सिद्धिविनायक की नियमित सेवा को शास्त्रों में भी विशेष महत्व दिए जाने की मान्यता है. ऐसे में आमेर की पहाड़ियों और ऐतिहासिक विरासत के बीच स्थित ये प्राचीन मंदिर आज भी हजारों भक्तों के लिए आस्था, विश्वास और मनोकामना पूर्ति का बड़ा केंद्र बना हुआ है.

पूजा करते पुजारी (ETV Bharat Jaipur)

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