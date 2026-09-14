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गणेश चतुर्थी पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, जेएलएन रोड तक पहुंची भक्तों की कतार

हीरे-जड़े स्वर्ण मुकुट और नौलखा हार से सजे गणपति के दिव्य दर्शन के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु.

Ganesh Chaturthi 2026
गणेशजी के दर्शनार्थ लगी लंबी कतार (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 9:38 AM IST

3 Min Read
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जयपुर : गणेश चतुर्थी के महापर्व पर राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगे. मंदिर परिसर से लेकर जेएलएन रोड तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आईं. चारों ओर गणपति बप्पा के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा. मोती डूंगरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित यह मंदिर जयपुर के प्रमुख गणेश मंदिरों में शामिल है. गणेश चतुर्थी के मौके पर यहां विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं. श्रद्धालुओं के लिए भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार किया गया. मंगला आरती के दौरान बाप्पा का मनमोहक और दिव्य स्वरूप नजर आया.

हीरे-जड़े स्वर्ण मुकुट और नौलखा हार से सजे गणेशजी: गणेश चतुर्थी पर मोती डूंगरी गणेशजी महाराज का विशेष श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहा. भगवान गणेश को हीरे-जड़े स्वर्ण मुकुट और नौलखा हार से सजाया गया. चांदी के सिंहासन पर राजसी स्वरूप में विराजे गणेशजी के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया. विशेष श्रृंगार के बाद मंदिर में भगवान गणेश का स्वरूप बेहद आकर्षक नजर आया. श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर गणपति के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की.

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श्रद्धालुओं से अटा पड़ा मंदिर परिसर (ETV Bharat Jaipur)

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सुबह 5 बजे से लंबी कतारें, जेएलएन रोड तक पहुंची भीड़: गणेश चतुर्थी के चलते मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी. सुबह करीब 5 बजे से भक्तों की लंबी कतारें लग गईं. भीड़ का दबाव इतना बढ़ा कि श्रद्धालुओं की कतार जेएलएन रोड तक पहुंच गई. बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ गणेशजी के दर्शन करने पहुंचे. मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में लगातार भक्तों की आवाजाही बनी रही. गणपति बप्पा के जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आया.

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मोतीडूंगरी में गणेशजी की श्रृंगारित प्रतिमा (ETV Bharat Jaipur)

रात 1 बजे मंदिर पहुंचे DGP: गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए राजस्थान के DGP रात करीब 1 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे. उन्होंने मंदिर के महंत कैलाश शर्मा के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल भी उनके साथ मौजूद रहे. सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद DGP ने भगवान गणपति के दर्शन भी किए. गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मंदिर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया.

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हर बुधवार लगता है श्रद्धालुओं का मेला: मोती डूंगरी गणेश मंदिर में प्रत्येक बुधवार को भी श्रद्धालुओं का विशाल मेला लगता है. गणेशजी को जयपुर के प्रथम पूज्य देवता के रूप में विशेष आस्था के साथ पूजा जाता है. शहर ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. यह मंदिर नए वाहनों की पूजा के लिए भी प्रमुख केंद्र माना जाता है. लोग नया वाहन खरीदने के बाद उसे मोती डूंगरी गणेशजी के दरबार में लेकर आते हैं और विधि-विधान से पूजा कराते हैं.

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