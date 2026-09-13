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Ganesh Chaturthi Special: 51 पेंटिंग्स की प्रदर्शनी में प्रथमेश के अलग-अलग स्वरूप, रंगीन कैनवस पर कलाकार विनय त्रिवेदी ने उकेरी महिमा

चित्रकार विनय त्रिवेदी के बनाए 51 चित्रों में भगवान गणेश के अलग-अलग स्वरूप की कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बन रही हैं. अश्वनी पारीक की रिपोर्ट...

गणेश चतुर्थी विशेष
गणेश चतुर्थी विशेष (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 10:19 PM IST

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जयपुर: गणेश चतुर्थी के मौके पर जयपुर के चित्रकार विनय त्रिवेदी ने अपनी कूची और कैनवस के जरिए प्रथम पूज्य भगवान गणेश को कला प्रणाम किया है. बचपन से जयपुर की गलियों में दिखाई देने वाले भक्ति के रंगों को अपने जहन में संजोने वाले विनय त्रिवेदी ने इन्हें कैनवस पर अलग-अलग रूपों में उतारा है. उनकी गणेश को समर्पित 51 पेंटिंग्स की प्रदर्शनी में प्रथमेश के अलग-अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं.

विनय त्रिवेदी सिर्फ चित्रकार के तौर पर ही काम नहीं करते, बल्कि मूक-बधिर बच्चों को भी कला से जोड़ने का प्रयास करते हैं. बच्चों को कूची पकड़ाने से लेकर उनके नन्हें हाथों से कल्पनाओं को रंग देने तक का हुनर सिखाने वाले विनय अपनी कलाकृतियों के जरिए शिव परिवार के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त करते रहे हैं. भगवान गणेश के अलावा शिव, अर्द्धनारीश्वर और हनुमान से जुड़े चित्रों पर भी उन्होंने काम किया है.

51 चित्रों में भगवान गणेश के अलग-अलग स्वरूप (ETV Bharat Jaipur)

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35 साल की कला यात्रा से निकले गणेश के 51 स्वरूप : चित्रकार विनय त्रिवेदी के मुताबिक उनकी गणेश से जुड़ी कलाकृतियों का यह सफर अचानक शुरू नहीं हुआ. पिछले करीब 35 साल से वे अपनी कला के जरिए अलग-अलग विषयों को कैनवस पर उतारते रहे हैं. अलग-अलग प्रदर्शनियों में प्रदर्शित की गई उनकी पेंटिंग्स में से गणेश को समर्पित चित्रों को उन्होंने सहेजकर रखा. अब इन चित्रों को एक साथ प्रदर्शित कर भगवान गणेश के 51 अलग-अलग स्वरूपों का संग्रह लोगों के सामने रखा गया है. इन पेंटिंग्स में गणेश के बाल स्वरूप से लेकर विभिन्न मुद्राओं और भावों को जगह दी गई है.

Ganesh Chaturthi
गणेश की अलग-अलग स्वरूप की कलाकृतियां बनाईं (ETV Bharat GFX)

कहीं नृत्य करते गणेश, कहीं शेखावाटी के सेठ का रूप : विनय त्रिवेदी की कलाकृतियों में भगवान गणेश के पारंपरिक स्वरूप के साथ प्रयोग भी देखने को मिलते हैं. कहीं गणेश बाल स्वरूप में दिखाई देते हैं तो कहीं नृत्य करते हुए. आमतौर पर मूषक की सवारी करने वाले गणेश को कुछ चित्रों में सिंह पर सवार दिखाया गया है. वहीं, उनके हाथों में पारंपरिक आयुधों के साथ शिव का त्रिशूल भी नजर आता है. राजस्थान की संस्कृति को चित्रों में शामिल करने के लिए विनय ने भगवान गणेश को शेखावाटी के सेठ के रूप में भी चित्रित किया है.

Ganesh Chaturthi
चित्रकार विनय त्रिवेदी के बनाए 51 चित्र (ETV Bharat GFX)

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चित्रों में अलग-अलग रंग और भाव : एक कलाकृति में गणेश को हवेली की गद्दी पर विराजमान दिखाया गया है. इस तरह धार्मिक आस्था के साथ राजस्थान की लोक और स्थापत्य संस्कृति को भी चित्रों का हिस्सा बनाया गया है. विनय त्रिवेदी का कहना है कि कला की अलग-अलग विधाओं के बीच संबंध को सामने लाना भी उनकी कोशिश है. उनका मानना है कि लोग अक्सर कला की अलग-अलग विधाओं को अलग करके देखते हैं, जबकि उत्सव, नृत्य, संगीत और चित्रकला के बीच गहरा संबंध है. इसी विचार को उन्होंने गणेश के इन चित्रों में अलग-अलग रंगों और भावों के जरिए सामने रखने का प्रयास किया है.

Ganesh Chaturthi
51 पेंटिंग्स की प्रदर्शनी में गणेश के अलग-अलग स्वरूप (ETV Bharat GFX)

5 से 8 फीट तक के कैनवस पर गणेश की महिमा : प्रदर्शनी में छोटी पेंटिंग्स के साथ बड़े आकार के कैनवस भी आकर्षण का केंद्र हैं. इनमें 5-6 फीट से लेकर 8 फीट तक की पेंटिंग्स शामिल हैं. इन कलाकृतियों में भगवान गणेश के स्वरूप के साथ मंत्रों और स्तुति का भी इस्तेमाल किया गया है. गणेश से जुड़े मंत्रों और स्तुति को चित्रों के माध्यम से कला का हिस्सा बनाया गया है. विनय त्रिवेदी भगवान गणेश के स्वरूप को केवल धार्मिक प्रतीक के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उनके हर अंग में एक संदेश भी देखते हैं.

सिंह पर सवार गणेश जी और शेखावाटी वाले सेठ की तरह बैठे गणेश
सिंह पर सवार गणेश जी और शेखावाटी वाले सेठ की तरह बैठे गणेश (Source : Vinay Trivedi)

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गणेश का स्वरूप अपने आप में पूर्ण : उनके अनुसार गणेश के लंबे कान दूर तक सुनने का प्रतीक हैं, जबकि छोटा मुंह कम बोलने का संकेत देता है. लंबोदर का स्वरूप बातों और रहस्यों को आत्मसात करने का संदेश देता है. इसी तरह गणेश की लंबी सूंड को वे किसी विषय की गहराई तक पहुंचने और उसे समझने की क्षमता से जोड़ते हैं. उनके मुताबिक गणेश का स्वरूप अपने आप में पूर्ण है, जिसमें आकर्षण के साथ-साथ पौराणिक मान्यताओं से जुड़े अलग-अलग अर्थ भी समाहित हैं.

संजीवनी पर्वत उठाए हुए हनुमान जी और अर्द्धनारीश्वर
संजीवनी पर्वत उठाए हुए हनुमान जी और अर्द्धनारीश्वर (Source : Vinay Trivedi)

शिव परिवार की एकता में सामाजिक ताने-बाने का संदेश : विनय त्रिवेदी ने अपनी कला को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रखा है. उनका मानना है कि शिव परिवार भारतीय सामाजिक ताने-बाने और सह-अस्तित्व का भी संदेश देता है. शिव परिवार में ऐसे जीव और वाहन एक साथ दिखाई देते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं. वे बताते हैं कि शिव के गले का नाग और कार्तिकेय की सवारी मयूर एक ही परिवार में साथ दिखाई देते हैं.

सह अस्तित्व का संदेश : माता पार्वती की सवारी सिंह है, जबकि नंदी भी कैलाश पर उसी परिवार के साथ मौजूद हैं. वहीं, सांप का प्राकृतिक भोजन माने जाने वाला मूषक भगवान गणेश की सवारी है. विनय के अनुसार इन विरोधाभासों के बावजूद शिव परिवार का एक साथ रहना समाज के लिए सह-अस्तित्व और एकता का संदेश देता है. उनकी कोशिश है कि इस विचार को अपनी तूलिका के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए.

भगवान गणेश की तस्वीर को निहारते विजिटर्स
भगवान गणेश की तस्वीर को निहारते विजिटर्स (ETV Bharat Jaipur)

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दर्शकों को पसंद आए गणेश के भाव और एक्सप्रेशन्स : प्रदर्शनी देखने पहुंचे रंगकर्मी नीरज कड़ेला ने कहा कि विनय त्रिवेदी के चित्र उन्हें काफी रोचक लगे. थिएटर में भी कलाकारों को चित्रों और भावों को समझने की बारीकियां सिखाई जाती हैं. ऐसे में इन पेंटिंग्स में दिखाई देने वाले भाव और एक्सप्रेशन्स उन्हें खास तौर पर पसंद आए. जयपुर निवासी शैजर अली ने भी प्रदर्शनी की पेंटिंग्स को खूबसूरत बताया. उनका कहना था कि अलग-अलग चित्रों में भगवान गणेश के अलग-अलग भाव दिखाई देते हैं. इन कलाकृतियों में गणेश के स्वरूप और उनकी महिमा को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया गया है.

नृत्य करते गणेश का चित्र
नृत्य करते गणेश का चित्र (Source : Vinay Trivedi)

गणेश चतुर्थी के मौके पर लगाई गई यह प्रदर्शनी धार्मिक आस्था और चित्रकला के मेल का उदाहरण बनकर सामने आई है. 51 अलग-अलग स्वरूपों में भगवान गणेश को कैनवस पर उतारकर विनय त्रिवेदी ने न केवल अपनी 35 साल की कला यात्रा के एक हिस्से को लोगों के सामने रखा है, बल्कि राजस्थान की रंग परंपरा, भारतीय पौराणिक मान्यताओं और सामाजिक संदेशों को भी अपनी कूची के जरिए जोड़ने का प्रयास किया है.

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