अगर आप भी घर में कर रहे गणपति की स्थापना तो इन बातों का रखें ध्यान
गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की स्थापना के बाद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 6:30 PM IST
कुल्लू: सनातन धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है. सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी का स्मरण और पूजन करने की परंपरा है. मान्यता है कि उनकी पूजा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और बुद्धि, विवेक तथा समृद्धि की प्राप्ति होती. ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन भक्त भगवान गणेश से परिवार की सुख-शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं. देश भर में दस दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी पर भक्त भावुक होकर गणपति को विदाई देते हैं और अगले साल फिर आने की प्रार्थना करते हैं.
10 दिनों तक होगी भगवान गणेश की पूजा
इस साल 14 सितंबर को देशभर में गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हो जाएगा. ऐसे में 14 सितंबर को देश भर में भव्य तरीके से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी. गणेश चतुर्थी पर हर घर में भक्तों के द्वारा भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और 10 दिनों तक विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना की जाती है. वही, गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्त को भगवान गणेश की पूजा के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि उन्हें भगवान गणेश का आशीर्वाद मिल सके.
"भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को सुबह 07:06 बजे प्रारंभ होगी. यह तिथि अगले दिन यानी 15 सितंबर को सुबह 7:44 बजे समाप्त हो जाएगी. शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश का प्राकट्य दोपहर के समय हुआ था. ऐसे में 14 सितंबर को दोपहर के समय चतुर्थी तिथि पूर्ण रूप से रहेगी, इसलिए इसी दिन भक्तों द्वारा भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी." - आचार्य विजय कुमार
मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त
आचार्य विजय कुमार ने बताया कि पंचांग के अनुसार 14 सितंबर को भगवान गणेश की पूजा और मूर्ति स्थापना के लिए सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक रहेगा. श्रद्धालुओं को इसी ढाई घंटे की शुभ अवधि में गणेश भगवान की मूर्ति की पूजा-अर्चना और स्थापना करनी चाहिए. वहीं, गणेश जी की पूजा में दूर्वा, लाल फूल, मोदक, फल और मिठाई का विशेष महत्व माना जाता है.
कैसे करें मूर्ति स्थापना ?
- पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई कर वहां चौकी रखें.
- इसके बाद चौकी पर कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें.
- प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान गणेश को जल और पंचामृत से स्नान कराएं.
- भगवान गणेश को वस्त्र, फूल, दूर्वा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें.
- इसके बाद भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं.
- भगवान गणेश जी की आरती कर प्रसाद अन्य भक्तों में बांटे.
क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी ?
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि गणेश उत्सव मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है. मान्यता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है. वहीं दूसरी ओर 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने के पीछे यह कथा मिलती है कि वेद-व्यास जी ने गणेश भगवान से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की थी, तो गणपति जी 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिखते रहे. जब वेद-व्यास जी ने देखा तो पाया कि गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है और 10वें दिन उन्हें नदी में स्नान करवाया. तभी से यह गणेश चतुर्थी की शुरुआत मानी जाती है.
"भगवान गणेश भगवान शिव के पुत्र हैं और यह जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं, लेकिन इनकी पूजा में कुछ बातों का भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि भक्तों को पूजा का शुभ फल मिल सके." - आचार्य दीप कुमार
भगवान गणेश की पूजा में रखें इन बातों का ध्यान
- तुलसी के पत्ते- गणेश जी की पूजा के दौरान कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि माता तुलसी के विवाह प्रस्ताव को गणपति ने ठुकरा दिया था और माता तुलसी ने ही भगवान गणेश को दो विवाह होने का श्राप दिया था.
- काले कपड़े- भगवान गणेश की पूजा के दौरान भक्त को कभी भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए. काला रंग किसी भी सात्विक पूजा में शुभ नहीं माना जाता है. ऐसे में भक्त भगवान गणेश की पूजा के दौरान पीले, सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं.
- व्रत में नमक- अगर भक्त द्वारा व्रत रखा गया है तो खाने में नमक ना खाएं. भगवान गणेश का दिन बुधवार कहा गया है, लेकिन गणेश चतुर्थी में भी जो व्यक्ति व्रत रखते हैं, उन्हें उस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और पूजन के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए.
- पूजा स्थल पर खाद्य पदार्थ- पूजा स्थल पर खाद्य पदार्थ बिल्कुल न छोड़ें. भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उनको भोग में लगाए गए खाद्य पदार्थ को पूजा स्थल पर नहीं छोड़ना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है. पूजा करने के बाद भोग में लगाई गई सामग्री को प्रसाद के रूप में अन्य लोगों को बांट देना चाहिए.
- पूजा में दीपक- गणपति की पूजा में दीपक जलाने को लेकर भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए. पूजा के दौरान भक्त दीपक जलाने से पहले उसकी स्थिति तय कर लें. दीपक जलाने के बाद बार-बार उसकी स्थिति बदलना ठीक नहीं होता. ऐसा करने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है.