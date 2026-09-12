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अगर आप भी घर में कर रहे गणपति की स्थापना तो इन बातों का रखें ध्यान

कुल्लू: सनातन धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है. सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी का स्मरण और पूजन करने की परंपरा है. मान्यता है कि उनकी पूजा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और बुद्धि, विवेक तथा समृद्धि की प्राप्ति होती. ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन भक्त भगवान गणेश से परिवार की सुख-शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं. देश भर में दस दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी पर भक्त भावुक होकर गणपति को विदाई देते हैं और अगले साल फिर आने की प्रार्थना करते हैं.

10 दिनों तक होगी भगवान गणेश की पूजा

इस साल 14 सितंबर को देशभर में गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हो जाएगा. ऐसे में 14 सितंबर को देश भर में भव्य तरीके से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी. गणेश चतुर्थी पर हर घर में भक्तों के द्वारा भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और 10 दिनों तक विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना की जाती है. वही, गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्त को भगवान गणेश की पूजा के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि उन्हें भगवान गणेश का आशीर्वाद मिल सके.

"भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को सुबह 07:06 बजे प्रारंभ होगी. यह तिथि अगले दिन यानी 15 सितंबर को सुबह 7:44 बजे समाप्त हो जाएगी. शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश का प्राकट्य दोपहर के समय हुआ था. ऐसे में 14 सितंबर को दोपहर के समय चतुर्थी तिथि पूर्ण रूप से रहेगी, इसलिए इसी दिन भक्तों द्वारा भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी." - आचार्य विजय कुमार

मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त