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355 दिन थाने में 'कैद' रहते हैं गणपति! 10 दिनों के हार्डवेयर दुकान में विराजमान होते हैं बप्पा

इस घटना के बाद सिलाव की जनता और पूजा समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि भगवान की इस दुर्लभ प्रतिमा को अब 'सिलाव थाना' परिसर के मंदिर में रखा जाएगा, ताकि कोई इसे दोबारा नुकसान न पहुंचा सके. उस समय से लेकर आज तक करीब 30 वर्षों से यह नई व्यवस्था भगवान गणेश थाने में ही विराजमान रहते हैं.

क्या है कारण? स्थानीय बुजुर्ग बाल गोविंद राय बताते हैं कि शुरुआत में भगवान की प्रतिमा मिट्टी की हुआ करती थी, जिसे बाद में पाषाण (संगमरमर) में बदल दिया गया. यह प्रतिमा पहले सिलाव के प्रसिद्ध 'श्याम सरोवर ठाकुरबाड़ी' में स्थापित रहती थी. दशकों पहले कुछ चोरों ने इस बेशकीमती पाषाण प्रतिमा को चुराकर भागने का दुस्साहस किया. हालांकि, स्थानीय लोगों की सतर्कता से चोर पकड़े गए और प्रतिमा को सुरक्षित बचा लिया गया.

कहानी बहुत खास भगवान के प्रति लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि जिस जगह पर बप्पा विराजमान होते हैं, वह कोई मंदिर नहीं बल्कि एक हार्डवेयर की दुकान है, जिसे दुकानदार भगवान के लिए 10 दिनों तक पूरी तरह से बंद कर देता है. आखिर विघ्नहर्ता को थाने की सुरक्षा में क्यों रहना पड़ता है? इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक और सुरक्षात्मक कारण छिपा है.

नालंदा: आज गणेश चतुर्थी है. देशभर में उल्लास और भव्यता के साथ इस पर्व को मनाया जाता है लेकिन नालंदा जिले के सिलाव में इस पर्व की छटा और आस्था का स्वरूप बिल्कुल अनूठा है. यहां विघ्नहर्ता भगवान गणेश की एक ऐसी अति-प्राचीन और बेशकीमती प्रतिमा है, जिसे साल के 355 दिन सिलाव थाने की कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है. 'बुढ़वा गणेश' के नाम से विख्यात यह प्रतिमा केवल गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिनों के लिए थाने से बाहर आती है.

प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट

स्थानीय ग्रामीण दिलीप कुमार प्रतिमा की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि यह प्रतिमा उजले 'लोहिया पत्थर' को तराश कर बनाई गई है. इसकी ऊंचाई करीब 4 फीट है, और इसका वजन इतना अधिक है, कि इसे उठाने के लिए कई हट्टे-कट्टे लोगों की आवश्यकता पड़ती है. इसमें कहीं भी कोई जोड़ नहीं है, बल्कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बेहद बारीकी से गढ़ा गया है. 'बुढ़वा गणेश' की महिमा पूरे क्षेत्र में विख्यात है. मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इनके दरबार में हाजिरी लगाता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है.

हार्डवेयर दुकान में 10 दिन रहते हैं बप्पा (ETV Bharat)

10 दिनों के लिए दुकान में विराजमान

इस पूरी परंपरा का सबसे दिलचस्प और आस्था से भरा पहलू सिलाव चौक बाजार स्थित वह दुकान है, जहां भगवान 10 दिनों के लिए विराजमान होते हैं. यह कोई मंदिर का प्रांगण नहीं, बल्कि संजीव प्रसाद भदानी की हार्डवेयर (कुकर, मिक्सी, चूल्हा आदि) की दुकान है. संजीव प्रसाद बताते हैं कि वे पिछले 25-30 सालों से यह दुकान चला रहे हैं। उनसे पहले उनके अभिभावक कपड़े का कारोबार करते थे.

"जब इस दुकान की खरीद-बिक्री हुई थी, तभी यह शर्त और संकल्प लिया गया था कि जब तक गणेश जी यहां बैठेंगे, इस स्थान से उन्हें कोई हटा नहीं सकता. हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी (गणेश चतुर्थी) से एक दिन पहले यह दुकान पूरी तरह से खाली कर दी जाती है. अगले 10 दिनों तक व्यापार पूरी तरह से बंद रहता है और यह दुकान एक भव्य पूजा पंडाल में तब्दील हो जाती है."- संजीव भदानी, दुकानदार

10 दिन थाने में वापस

विसर्जन के अगले दिन ही संजीव अपना कारोबार दोबारा शुरू करते हैं. गणेश जी महिमा इतनी अपार है कि जितने दिनों तक दुकानें बंद रहती है, उससे पहले खाने की व्यवस्था हो जाती है. भक्तों को 10 दिन दर्शन देने के बाद, अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमा को पूरे गाजे-बाजे और विधि-विधान के साथ विदाई दी जाती है और इसे वापस सिलाव थाने के सुपुर्द कर दिया जाता है.

जल्द बनेगा स्थाई मंदिर

पूजा समिति के सदस्यों का कहना है, कि उन्होंने थाने में लिखित प्रतिवेदन दिया हुआ है. वर्तमान में 'बुढ़वा गणेश' का अपना कोई स्थायी मंदिर नहीं है. जिस दिन भगवान का अपना भव्य और सुरक्षित स्थाई मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, सिलाव के ग्रामीण उन्हें हमेशा के लिए उस मंदिर में स्थापित कर देंगे. तब तक के लिए, सिलाव के थानेदार और कैदी ही 355 दिनों तक विघ्नहर्ता की पूजा-अर्चना और सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं.

355 दिन थाने में 'कैद' रहते हैं गणपति! (ETV Bharat)

क्या बोले थानाध्यक्ष?

वहीं, इस संबंध में सिलाव थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाना परिसर भगवान की प्रतिमा को रखा जाता है. 10 दिनों के लिए बाजार में स्थापित किया जाता है. धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पूजा समिति के सदस्यों के साथ श्रद्धालु मिलकर भगवान ले जाते हैं. फिर विसर्जन के बाद सिलाव थाना में विराजमान किया जाता है.

"यह सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है. थाना को सूचित कर वृद्ध पूजा समिति के सदस्य ले जाते हैं. 10 दिनों के लिए गणेश जी की प्रतिमा को थाना परिसर से 500 मीटर दूर स्थित सिलाव बाजार चौक पर स्थापित किए गया है."- धर्मेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष, सिलाव थाना

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