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बप्पा की सूंड की तय करती है मूर्ति का धार्मिक प्रभाव, जानिए दिशा का क्या है महत्व

इंदौर: सोमवार यानि 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी की शुरूआत हो चुकी है. देशभर में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है. लोग बैंड-बाजों के साथ बप्पा को अपने घर ला रहे हैं और पंडाल में स्थापित कर रहे हैं. ऐसे में तरह-तरह की धार्मिक मान्यताओं वाले देश में गणेश जी की मूर्तियां भी उनकी सूंड के हिसाब से अपना धार्मिक महत्व रखती हैं. यही वजह है कि हर साल गणेश उत्सव पर गणेश जी के भक्ति मूर्ति स्थापना के पहले उनकी सूंड की दिशा के हिसाब से प्रतिमा की स्थापना करते हैं.

सूंड के हिसाब से गणेश प्रतिमा का चयन

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में भगवान गणेश की दाएं और बाएं सूंड को लेकर बहुत गहरी मान्यताएं हैं. यही वजह है कि हर साल लाखों की संख्या में तैयार होने वाली गणेश प्रतिमाओं में मूर्तिकार से लेकर ग्राहक और गणेश जी के भक्त उनकी सूंड की दिशा और दशा का विषय ध्यान रखते हैं, लेकिन जो सामान्य भक्ति अथवा उपासक भगवान गणेश की सूंड की दिशा और दशा का ज्ञान नहीं रखते, वह सामान्य तौर पर कोई भी प्रतिमा ले लेते हैं. माना जाता है कि गणेशजी की सूंड के हिसाब से मूर्ति चयन उत्तम होती है.

गणेश प्रतिमा में सूंड का महत्व (ETV Bharat)

दिशा के हिसाब से सूंड वाले गणेशजी का स्वभाव

इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के पुजारी उमेश भट्ट बताते हैं कि "हिंदू मान्यता में दाएं तरफ की सूंड वाले गणेश जी उग्र स्वभाव वाले होते हैं. जिनके लिए विशेष पूजा का ध्यान रखना होता है. गणेश जी की पूजा में गलती पर दोष लगता है, लेकिन बायीं तरफ की सूंड वाले गणेश जी मंगलकारी और शांत स्वभाव होते हैं. भक्तों द्वारा की जाने वाली गलती पर उन्हें क्षमा भी कर देते हैं. इसलिए भी लोग बायीं और दाएं सूंड की प्रतिमाओं को प्राथमिकता देते हैं. इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की मूर्ति भी बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी की है, जो मंगलकारी और शुभ फलदाई गणेश जी माने जाते हैं.