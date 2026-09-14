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बप्पा की सूंड की तय करती है मूर्ति का धार्मिक प्रभाव, जानिए दिशा का क्या है महत्व

हर साल लोग लेते हैं बायीं तरफ की सूंड़ वाले गणेश जी की प्रतिमा, दायीं तरफ की सूंड वाली प्रतिमा को किया जाता है स्थापित. इंदौर से सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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बप्पा की सूंड की तय करती है मूर्ति का धार्मिक प्रभाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 4:45 PM IST

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Updated : September 14, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: सोमवार यानि 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी की शुरूआत हो चुकी है. देशभर में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है. लोग बैंड-बाजों के साथ बप्पा को अपने घर ला रहे हैं और पंडाल में स्थापित कर रहे हैं. ऐसे में तरह-तरह की धार्मिक मान्यताओं वाले देश में गणेश जी की मूर्तियां भी उनकी सूंड के हिसाब से अपना धार्मिक महत्व रखती हैं. यही वजह है कि हर साल गणेश उत्सव पर गणेश जी के भक्ति मूर्ति स्थापना के पहले उनकी सूंड की दिशा के हिसाब से प्रतिमा की स्थापना करते हैं.

सूंड के हिसाब से गणेश प्रतिमा का चयन

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में भगवान गणेश की दाएं और बाएं सूंड को लेकर बहुत गहरी मान्यताएं हैं. यही वजह है कि हर साल लाखों की संख्या में तैयार होने वाली गणेश प्रतिमाओं में मूर्तिकार से लेकर ग्राहक और गणेश जी के भक्त उनकी सूंड की दिशा और दशा का विषय ध्यान रखते हैं, लेकिन जो सामान्य भक्ति अथवा उपासक भगवान गणेश की सूंड की दिशा और दशा का ज्ञान नहीं रखते, वह सामान्य तौर पर कोई भी प्रतिमा ले लेते हैं. माना जाता है कि गणेशजी की सूंड के हिसाब से मूर्ति चयन उत्तम होती है.

गणेश प्रतिमा में सूंड का महत्व (ETV Bharat)

दिशा के हिसाब से सूंड वाले गणेशजी का स्वभाव

इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के पुजारी उमेश भट्ट बताते हैं कि "हिंदू मान्यता में दाएं तरफ की सूंड वाले गणेश जी उग्र स्वभाव वाले होते हैं. जिनके लिए विशेष पूजा का ध्यान रखना होता है. गणेश जी की पूजा में गलती पर दोष लगता है, लेकिन बायीं तरफ की सूंड वाले गणेश जी मंगलकारी और शांत स्वभाव होते हैं. भक्तों द्वारा की जाने वाली गलती पर उन्हें क्षमा भी कर देते हैं. इसलिए भी लोग बायीं और दाएं सूंड की प्रतिमाओं को प्राथमिकता देते हैं. इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की मूर्ति भी बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी की है, जो मंगलकारी और शुभ फलदाई गणेश जी माने जाते हैं.

बायीं तरफ की सूंड वाले गणेश जी का महत्व

बायीं तरफ मुड़ी सूंड वाले गणेश जी को वाममुखी कहा जाता है, जिन्हें चंद्र ऊर्जा को शीतलता का प्रतीक कहा जाता है. मान्यता है कि इस तरह की मूर्ति वाले गणेश जी की स्थापना से घर में सुख शांति समृद्धि आती है. ऐसी गणेश प्रतिमा को सबसे उत्तम और शुभ माना जाता है और उनकी पूजा के नियम सामान्य और सरल होते हैं.

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बप्पा (ETV Bharat)

दायी सूंड वाले गणेश जी

ऐसी सूंड वाले गणेश जी सूर्य की ऊर्जा उग्रता और तेज के प्रतीक माने जाते हैं. इन्हें लेकर मान्यता है कि इस प्रकार के गणेश जी सिद्धिविनायक रूप में होते हैं. जो बहुत ज्यादा जागृत होते हैं. उनके नियम व अनुष्ठान अत्यंत कठोर होते हैं. आमतौर पर ऐसे गणेश प्रतिमाओं को मंदिरों कार्यालय व अथवा विषय सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्थापित किया जाता है.

सामने की ओर सूंड वाले गणेश जी

सीधी सुन वाले गणेश जी बहुत दुर्लभ होते हैं इन्हें संयम संतुलन और उच्च आध्यात्मिक साधना का प्रतीक माना जाता है मान्यता है कि इस तरह के गणेश के प्रतिमा की स्थापना से मन में पूर्ण एकाग्रता व शांति प्राप्त होती है.

Last Updated : September 14, 2026 at 5:08 PM IST

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