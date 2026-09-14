गणेश चतुर्थी की धूम: मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल, की सुख-समृद्धि की कामना
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि गणेशजी की कृपा सभी पर बनी रहे.
Published : September 14, 2026 at 11:33 AM IST
जयपुर: देश और प्रदेश में गणेश चतुर्थी का पर्व सोमवार को हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. राजधानी जयपुर में भी सुबह से ही प्रमुख गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे. उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल नजर आया. उन्होंने भगवान से प्रदेश में शांति और विकास के साथ आमजन के जीवन में सुख-समृद्धि की प्रार्थना की.
गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन भी किए जा रहे हैं. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि गणेशजी की कृपा सभी पर बनी रहे. प्रदेश में खुशहाली आए, सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं.
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जयपुर में गणेश उत्सव का खासा उत्साह: गणेश चतुर्थी को लेकर जयपुर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. शहर के प्रमुख गणेश मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं. मंदिरों में विशेष पूजा, आरती और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. घरों और सार्वजनिक स्थानों पर भी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है.
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गणेश चतुर्थी के साथ ही राजधानी में आगामी दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का आगाज हो गया है. श्रद्धालु भगवान गणेश की आराधना कर परिवार और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं. जयपुर में गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस बल भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है. इसके अलावा मंदिरों में श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.