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गणेश चतुर्थी 2026: मिट्टी से लेकर रंग तक सब महंगा, मूर्तिकार बोले, 'गणेश प्रतिमाओं की लागत बढ़ी, मुनाफा घटा'

मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार महंगाई बढ़ने के चलते मजदूरी निकालना भी मुश्किल हो गया है.

Artist putting finishing touches on Ganesha idol
गणेश मूर्ति को अंतिम रूप देता कलाकार (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 6:50 PM IST

5 Min Read
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बूंदी: गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर शहर में बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं. घरों से लेकर गणेशोत्सव समितियों तक उत्साह का माहौल है. बाजारों में गणेश प्रतिमाओं की मांग बढ़ने लगी है, वहीं दूसरी ओर इन प्रतिमाओं को महीनों की मेहनत से तैयार करने वाले मूर्तिकार महंगाई की मार से परेशान हैं. मिट्टी से लेकर रंग, रस्सी, बल्लियों और मजदूरी तक के दाम बढ़ने से प्रतिमा तैयार करने की लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में मूर्तिकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती लागत निकालकर मुनाफा कमाना है.

50 रुपए से 15 हजार तक की प्रतिमाएं: देवपुरा में उदयपुर से आकर मूर्तियां तैयार कर रहे राजू मूर्तिकार पिछले 17-18 वर्षों से इस काम से जुड़े हैं. इस बार भी वे करीब चार माह से गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं. उनके पास आधा फीट से लेकर करीब 10 फीट ऊंचाई तक की प्रतिमाएं मौजूद हैं. मुल्तानी और चौक मिट्टी के अलावा गार से भी लोगों की पसंद और ऑर्डर के अनुसार प्रतिमाएं तैयार की गई हैं. अलग-अलग आकार और डिजाइन की प्रतिमाओं की कीमत 50 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक है. राजू बताते हैं कि गणेश प्रतिमा तैयार करने में सिर्फ मिट्टी ही नहीं, बल्कि रंग, रस्सी, बल्लियां और कई अन्य सामान की जरूरत होती है. महंगाई बढ़ने से इन सभी चीजों की लागत बढ़ गई है.

Ganesha idols ranging from small to large sizes are available
छोटी से लेकर बड़ी गणेश मूर्तियां मौजूद (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: यहां बनी गणेश प्रतिमाओं की विदेशों तक डिमांड, मिट्टी के मिश्रण से बनती हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां

500 का रंग 800 पार, मजदूरी भी दोगुनी: राजू के अनुसार कुछ समय पहले रंग का जो डिब्बा करीब 500 रुपए में मिल जाता था, अब उसके लिए 800 रुपए से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं. इसी तरह 500 रुपए में काम करने वाला बेलदार अब करीब एक हजार रुपए मजदूरी मांगता है. पुराने दामों पर मजदूर काम करने को तैयार नहीं हैं. इसका सीधा असर प्रतिमाओं की लागत पर पड़ रहा है. उनका कहना है कि पहले दो से ढाई लाख रुपए तक की लागत लगाकर काम करने पर प्रति व्यक्ति करीब 30 से 40 हजार रुपए तक मुनाफा निकल आता था. अब महंगाई बढ़ने के कारण लागत बढ़ गई है और कई बार मेहनत और मजदूरी निकालना भी मुश्किल हो जाता है.

Captivating idols available for Ganesh Chaturthi
गणेश चतुर्थी पर मिल रही मनमोहक मूर्तियां (ETV Bharat Bundi)

परिवार के साथ चार माह से दिन-रात बना रहे मूर्तियां: दूसरे मूर्तिकार सल्लाराम भाटी पिछले 16 वर्षों से अपने गांव से बूंदी आकर गणेश प्रतिमाओं का कारोबार कर रहे हैं. इस काम में उनका पूरा परिवार हाथ बंटाता है. पत्नी, बेटा, बेटी और दामाद पिछले चार माह से प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हैं. दिन-रात मेहनत कर प्रतिमाओं को आकार देने, सुखाने, रंगने और सजाने का काम चल रहा है. सल्लाराम के पास एक हजार रुपए से लेकर 15 हजार रुपए तक की अलग-अलग आकार की गणेश प्रतिमाएं तैयार हैं.

पढ़ें: बाड़मेर में गणेश विसर्जन के बाद दुर्दशा का शिकार हो रही हैं प्रतिमाएं - Plight After Ganesh Immersion

महंगाई ने बिगाड़ा गणित: गणेशोत्सव समितियों के ऑर्डर के अलावा बिना ऑर्डर के आने वाले ग्राहकों के लिए भी प्रतिमाएं तैयार रखी गई हैं. सल्लाराम कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है. ऐसे में क्या कमाएं और क्या बचाएं, बस काम चलता रहे, यही कोशिश है. परिवार के सदस्य खुद काम कर लेते हैं, इसलिए कुछ राहत है. अगर बाहर से कारीगर या मजदूर लगाए जाएं, तो लागत और बढ़ जाती है. उनका कहना है कि पहले खर्च निकालने के बाद कुछ जमा पूंजी बच जाती थी, लेकिन अब महंगाई ने पूरा गणित बिगाड़ दिया है.

शोभायात्रा की तैयारियां तेज: इधर गणेश महोत्सव को लेकर शहर में भी तैयारियां तेज हो गई हैं. बूंदी गणेश महोत्सव समिति के अध्यक्ष महावीर मोदी ने बताया कि गणेश महोत्सव के कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है. भगवान गणेश की शोभायात्रा को लेकर अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. व्यापारिक प्रतिष्ठानों, समाजसेवियों और आमजन की ओर से भी आयोजन में सहयोग किया जा रहा है.

पढ़ें: कोटा में गली-गली में गूंजा गणपति बप्पा मोरिया, जुलूस में हैरतअंगेज करतब, विसर्जन के लिए पहुंचे हजारों गणपति - Immersion of Ganesh idols

बालचंदपाड़ा से निकलेगी विशाल शोभायात्रा: बूंदी में गणेश महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. बालचंदपाड़ा से भगवान गणेश की विशाल शोभायात्रा निकाली जाती है. इसमें शहर के विभिन्न इलाकों की गणेश प्रतिमाएं शामिल होती हैं. शोभायात्रा में आकर्षक झांकियों के साथ प्रदेश के बाहर से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती हैं. करीब 2 किलोमीटर लंबी शोभायात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों और घरों की छतों पर पहुंचते हैं.

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गणेश चतुर्थी 2026
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GANESH CHATURTHI 2026

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