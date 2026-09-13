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गणेश चतुर्थी 2026: मिट्टी से लेकर रंग तक सब महंगा, मूर्तिकार बोले, 'गणेश प्रतिमाओं की लागत बढ़ी, मुनाफा घटा'

गणेश मूर्ति को अंतिम रूप देता कलाकार ( ETV Bharat Bundi )