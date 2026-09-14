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गणेश चतुर्थी 2026 : त्रिनेत्र गणेश मंदिर में लक्खी मेले का आगाज, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है.

मेले के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु
मेले के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु (ETV Bharat Sawai Madhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 3:42 PM IST

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सवाई माधोपुर : विश्व विख्यात रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश के तीन दिवसीय लक्खी मेले में आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर जमकर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा. गणेश मेला पूरे परवान पर रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिनेत्र गणेश के दरबार में अपनी हाजरी लगाई. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार करीब 4 से 6 लाख लोगों के मेले में आने की उम्मीद बनी हुई है. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला एंव पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है.

गणेश मंदिर के महंत संजय दाधीच ने बताया कि आज गणेश जन्मोत्सव पर त्रिनेत्र गणेश का विशेष शृंगार किया गया. सुबह मंगला आरती हुई फिर 9 बजे महा आरती की गई और 12 बजे गणेश जन्मोत्सव मनाया गया. त्रिनेत्र गणेश को लेकर मान्यता है कि पूरे विश्व मे रणथंभौर में ही गणेश जी की ऐसी प्रतिमा विराजमान है, जिसके तीन नेत्र हैं. इसी की वजह से इसे त्रिनेत्र गणेश कहा जाता है.

यह बोले महंत व अधिकारी. (ETV Bharat Sawai Madhopur)

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श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी : यहां त्रिनेत्र गणेश अपनी दिनों पत्नियां रिद्धि-सिद्धि के साथ विराजमान हैं. आप पास के क्षेत्र के लोगों में त्रिनेत्र गणेश के प्रति विशेष आस्था है. कोई भी मांगलिक कार्य से पूर्व यहां के लोग भगवान त्रिनेत्र गणेश को पूजते हैं. आस पास के लोगों के साथ ही दूर-दराज से भी यहां वर्षभर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है. तीन दिवसीय लक्खी मेले में इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु गणेश दर्शनों के लिए रणथंभौर पहुंचे हैं.

वाटर पॉइंट पर गोताखोर तैनात : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजौरा ने बताया कि त्रिनेत्र गणेश मेले को लेकर महिलाओं व पुरुषों की कतार अलग रखी गई है. पुलिस प्रशासन के लिहाज से मेले में सुरक्षा के लिए 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, अन्य जिलों से भी पुलिस अधिकारियों को मेले में ड्यूटी के लिए लगाया गया है. रोडवेज की बसें श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए लगाई गई हैं. जगह-जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है. वाटर पॉइंट पर गोताखोर तैनात किए गए हैं.

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मंदिर को लेकर अलग-अलग मान्यताएं : गणेश मंदिर के महंत संजय दाधीच के अनुसार कई लोगों का मानना है कि भगवान शिव ने जब बाल्य अवस्था में गणेश जी का शीश काटा था तो वो शीश यहां आकर गिरा था. तब से ही यहां भगवान गणेश के शीश की पूजा की जाती है. मान्यता ये भी है कि यह मंदिर पांडवों के समय से भी पहले का है. जब भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था तब भगवान गणेश अपना विवाह नहीं होने को लेकर नाराज हो गए थे. उन्होंने अपनी मूसक सेना के जरिए भगवान कृष्ण की बारात के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर दी थी. इस कारण कृष्ण भगवान ने रणथंभौर में ही रिद्धि-सिद्धि के साथ भगवान गणेश का विवाह सम्पन्न करवाया था. इसी कारण मंदिर में भगवाने गणेश रिद्धि-सिद्धि के साथ विराजमान हैं.

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