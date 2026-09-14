अलवर में ईको फ्रेंडली 'महाराष्ट्रीयन' गणपति बप्पा आकर्षण का केंद्र, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई समेत 5 देशों में मांग
गणेशोत्सव की तैयारियों के बीच अलवर में इस बार महाराष्ट्र स्टाइल के गणपत्ति बप्पा तैयार किए जा रहे हैं. पढ़िए पीयूष पाठक की रिपोर्ट...
Published : September 14, 2026 at 4:41 PM IST
अलवर : गणेश चतुर्थी को लेकर देशभर में तैयारियां रही हैं. बाजार में अलग-अलग तरह की गणेश प्रतिमाएं बिक्री के लिए आ चुकी हैं. इस बार अलवर में तैयार की जा रही गणेश प्रतिमाओं की मांग ने मूर्तिकारों के हुनर को देश की सीमाओं से बाहर तक पहुंचा दिया है. शहर के मूर्तिकारों की ओर से खेतों से लाई गई मिट्टी से तैयार की जाने वाली गणेश प्रतिमाएं राजस्थान के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में भेजी जा रही हैं. इतना ही नहीं, प्रतिमाओं की मांग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दुबई सहित पांच से अधिक देशों तक हैं. इस वर्ष खास तौर पर महाराष्ट्रीयन स्टाइल की गणेश प्रतिमाओं की मांग अधिक है. गणेश चतुर्थी नजदीक आने के साथ ही अब शहर में श्रद्धालु भी अपनी पसंद की प्रतिमाएं खरीदने के लिए मूर्तिकारों और बाजारों का रुख कर रहे हैं.
अलवर के मूर्तिकार सोनू प्रजापत ने बताया कि उनका परिवार लंबे समय से मिट्टी की प्रतिमाएं, खिलौने और सजावटी सामान बनाने का काम कर रहा है. परिवार की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे भी मूर्ति निर्माण का कार्य कर रहे हैं. गणेश चतुर्थी के लिए प्रतिमाएं तैयार करने का काम करीब चार महीने पहले शुरू कर दिया जाता है, जिससे समय पर बड़ी संख्या में ऑर्डर पूरे किए जा सकें. एक अन्य महिला मूर्तिकार बंटी ने बताया कि मिट्टी से अलग-अलग डिजाइन तैयार करने में परिवार के सदस्य भी मिलकर जुटते हैं. बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं तैयार करने के लिए अलग-अलग चरणों में काम किया जाता है. पहले मिट्टी तैयार की जाती है, इसके बाद सांचे में प्रतिमा का आकार दिया जाता है. फिर सूंड, हाथ-पैर और अन्य हिस्सों को तैयार कर प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जाता है.
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खेत की मिट्टी से तैयार होती है प्रतिमा : मूर्तिकार रामप्रसाद ने बताया कि पहले शहर के आसपास के क्षेत्रों से मिट्टी लाई जाती थी, लेकिन अब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों से मिट्टी लाई जाती है. ट्रॉली के माध्यम से मिट्टी को कार्यस्थल तक लाने के बाद उसे छानकर साफ किया जाता है. इसके बाद मिट्टी को कूटकर प्रतिमा बनाने योग्य बनाया जाता है. तैयार मिट्टी की लोई को सांचे में डालकर प्रतिमा का मूल आकार तैयार किया जाता है. इसके बाद सूंड, हाथ और पैरों को अलग से तैयार कर जोड़ा जाता है. प्रतिमा के पूरी तरह तैयार होने के बाद उसे सुखाया जाता है और फिर रंग-रोगन व सजावट का काम किया जाता है. रामप्रसाद प्रजापत ने बताया कि एक प्रतिमा को पूरी तरह तैयार करने में करीब एक सप्ताह तक का समय लग जाता है. हालांकि, बड़ी संख्या में प्रतिमाओं के ऑर्डर होने के कारण कई प्रतिमाओं पर एक साथ काम किया जाता है.
मिट्टी की प्रतिमाओं की बढ़ी मांग : मूर्तिकार सोनू ने बताया कि पहले विभिन्न पदार्थों से बनी गणेश प्रतिमाओं की मांग अधिक रहती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ी है. इसके चलते मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की मांग लगातार बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि मिट्टी की प्रतिमा विसर्जन के बाद पानी में आसानी से घुल जाती है, जबकि अन्य पदार्थों से बनी कई प्रतिमाएं पानी में आसानी से नहीं घुलतीं. इसी कारण श्रद्धालुओं का रुझान अब मिट्टी की प्रतिमाओं की ओर बढ़ रहा है. बड़े गणेश पंडालों और सार्वजनिक गणेश महोत्सव के लिए भी अलवर के मूर्तिकारों से प्रतिमाएं तैयार करवाई जा रही हैं. इसके अलावा घरों में स्थापना के लिए छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाओं तक की मांग बनी हुई है.
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इस बार महाराष्ट्र स्टाइल का ट्रेंड : उन्होंने बताया कि इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं में महाराष्ट्र की शैली के प्रति खासा आकर्षण देखने को मिल रहा है. श्रद्धालु हर साल अलग-अलग डिजाइन और स्वरूप की प्रतिमाएं पसंद करते हैं. इस बार महाराष्ट्रीयन पैटर्न की गणेश प्रतिमाओं के लिए ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं. इसके अलावा अलग-अलग वेशभूषा में तैयार की गई गणेश प्रतिमाएं और स्टोन वर्क से सजाई गई प्रतिमाएं भी लोगों को पसंद आ रही हैं. प्रतिमाओं के आकार, डिजाइन, सजावट और कारीगरी के अनुसार उनकी कीमत तय होती है.
100 रुपए से 22 हजार तक मूर्ति की कीमत : उन्होंने बताया कि अलवर के मूर्तिकारों के यहां गणेश प्रतिमाओं की कीमत आकार और डिजाइन के अनुसार अलग-अलग है. मूर्तिकार प्रजापत ने बताया कि उनके यहां करीब 100 रुपए से लेकर 22 हजार रुपए तक की गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध हैं. बड़ी और विशेष डिजाइन वाली प्रतिमाओं की कीमत उनकी कारीगरी और सजावट के आधार पर तय की जाती है.
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अलवर से पांच देशों तक पहुंच रही प्रतिमाएं : उन्होंने बताया कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दुबई सहित पांच से अधिक देशों तक अलवर में तैयार गणेश प्रतिमाएं पहुंच रही हैं. विदेशों में प्रतिमाएं भेजने की व्यवस्था सीधे उनके स्तर पर नहीं की जाती, बल्कि संबंधित पार्टियों के माध्यम से प्रतिमाओं को भारत से बाहर भेजा जाता है. वहीं, मूर्तिकार रामप्रसाद ने बताया कि उनकी और से तैयार की गई गणेश प्रतिमाएं दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भेजी जाती है.
एक जगह छोटी से बड़ी प्रतिमाओं का संग्रह : गणेश प्रतिमा खरीदने पहुंचीं शहर निवासी पारूल ने बताया कि अलवर में एक ही स्थान पर छोटी से लेकर बड़ी और अलग-अलग डिजाइन की गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध हो रही हैं. यहां तैयार की गई प्रतिमाएं शहर के विभिन्न बाजारों में भी बिक्री के लिए पहुंचती हैं.