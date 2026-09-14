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गणेश चतुर्थी 2026: 800 साल पुराने दक्षिणमुखी गणपति, पहले विघ्नहर्ता के दर्शन फिर मां दंतेश्वरी के दरबार पहुंचते हैं भक्त

मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ ने बताया कि दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर नागवंशी राजाओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है. 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं ने क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया और अपनी आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का मंदिर स्थापित कराया.

दंतेवाड़ा: दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मां दंतेश्वरी मंदिर से जुड़ी हुई है. इसी प्राचीन मंदिर परिसर में विराजमान करीब 800 वर्ष पुरानी भगवान गणेश की प्रतिमा श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है. दक्षिणमुखी विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के दर्शन को लेकर मान्यता है कि मां दंतेश्वरी के दर्शन से पहले यदि भक्त सच्चे मन से गणपति के दरबार में अपनी मनोकामना रखते हैं, तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है.

समय के साथ दंतेवाड़ा, बारसूर, पोड़ापाल, बैलाडीला की पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों में अनेक प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुईं. इन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मंदिर परिसर का विस्तार किया गया और कई प्राचीन प्रतिमाओं को यहां स्थापित किया गया. इसी क्रम में बारसूर से भगवान गणेश की प्राचीन प्रतिमा को दंतेश्वरी मंदिर लाकर स्थापित की गई. आज यही प्रतिमा भक्तों के लिए विघ्नहर्ता गणपति के रूप में विशेष आस्था का केंद्र बनी हुई है.

दक्षिणमुखी गणपति के दर्शन की विशेष मान्यता

मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के बीच इस प्राचीन गणपति प्रतिमा को लेकर विशेष धार्मिक मान्यता है. भक्त पहले विघ्नहर्ता गणपति के दर्शन करते हैं और इसके बाद मां दंतेश्वरी के दरबार में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लेते हैं.

गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा अर्चना

गणेश चतुर्थी के अवसर पर मां दंतेश्वरी मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है. आज दिनभर गणपति के दर्शन करने भक्तों की भीड़ रहेगी. मां दंतेश्वरी मंदिर में दक्षिणमुखी गणपति की पूजा-अर्चना के बाद जिलेभर में स्थापित गणेश प्रतिमाओं और पंडालों में पूजा की जाती है. आगामी 11 दिनों तक भगवान गणेश की विशेष आराधना पूरे दंतेवाड़ा जिले में की जाएगी.

दंतेवाड़ा शहर में सजे गणपति पंडाल

दंतेवाड़ा शहर सहित विभिन्न क्षेत्रों में आकर्षक गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. कई पंडालों को विशेष रूप से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. गणेश उत्सव को लेकर युवाओं और बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

11 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन

हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है. भक्त भगवान गणेश को घरों और सार्वजनिक पंडालों में स्थापित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं. गणपति उत्सव के दौरान भगवान गणेश से सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है.11 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के साथ होता है.