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10 सालों से फाइलों में गांधी सागर का पानी, मंदसौर, नीमच और रतलाम आज भी पानी को तरस रहे, जानें क्यों अटका ये प्रोजेक्ट

गांधीसागर से सिंचाई के लिए पानी देने की थी योजना, शिवराज सिंह की घोषणा और मंजूरी के बावजूद दिल्ली में लंबित प्रोजेक्ट, दिव्यराज सिंह और पीयूष सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

RATLAM JAORA ALOT MANDSAUR
गांधी सागर बांध से डेढ़ लाख हेक्टेयर की होनी थी सिंचाई (Etv Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 2:20 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 2:31 PM IST

4 Min Read
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रतलाम/मंदसौर : चंबल नदी के गांधीसागर बांध का पानी सिंचाई के लिए रतलाम जिले के आलोट और जावरा में लाने की परियोजना 10 सालों से कागजों में ही चल रही है. या यूं कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के तमाम प्रयासों के बाद भी गांधी सागर का पानी 10 सालों से फाइलों में अटका है और सिंचाई परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है. आलोट और ताल के लिए 5000 करोड़ व जावरा के लिए 3000 करोड़ की प्रस्तावित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को राज्य शासन की स्वीकृति के बाद सेंट्रल वॉटर कमिशन नई दिल्ली भेजा गया था. लेकिन आगे क्या हुआ आईए जानते हैं.

CHAMBAL RIVER IRRIGATION PROJECT
10 साल से फाइलों में अटका प्रोजेक्ट (Etv Bharat Graphics)

अधिकारी बताते हैं कि गांधीसागर बांध में इस परियोजनाओं के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है. यही वजह है कि इसे लंबित रखा गया है. वर्तमान में पश्चिम मध्य प्रदेश में हुई कम बारिश के बाद बने हालात के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इन दोनों परियोजनाओं को शीघ्र शुरू किए जाने की मांग की है. ऐसे में सवाल ये कि जहां पहले ही गांधी सागर में कम पानी की बात कही जा रही थी, तो वहीं अब कम बारिश होने के बाद क्या ये परियोजना आगे बढ़ सकेगी?

परियोजना की जानकारी देते ईई (Etv Bharat)

गांधी सागर बांध से डेढ़ लाख हेक्टेयर की होनी थी सिंचाई

मंदसौर जिले में बिजली उत्पादन और सिंचाई परियोजनाओं के लिए चंबल नदी पर गांधी सागर डैम स्थित है. यहां से मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले के जावरा, आलोट क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराए जाने की अलग-अलग परियोजनाएं प्रस्तावित थीं. मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2016 में जावरा और पिपलोदा विकासखंड के 237 गांव को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से गांधी सागर का पानी उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी.

Chambal river irrigation project
2016 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने की थी गांधी सागर से पानी देने की घोषणा (Etv Bharat)

वहीं, 2017 में करीब 3000 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत की गई थी, जिसके तहत आलोट और ताल तहसील के 191 गांवों में गांधीसागर का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था. इन दोनों परियोजनाओं से करीब डेढ़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से पानी पहुंचाने की योजना थी.

शिवराज सिंह की घोषणा, आगे क्या हुआ?

जावरा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और किसान नेता डीपी धाकड़ ने बताया, '' पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो-दो बार गांधी सागर का पानी जावरा और पिपलोदा क्षेत्र को दिलवाने की घोषणा कर चुके हैं लेकिन आज दिन तक वह योजना धरातल पर नहीं आई है. वर्तमान में रबी की फसल के लिए सिंचाई के पानी का संकट खड़ा हो गया है. ऐसे में स्थानीय विधायक और सांसद इस परियोजना को जल्दी शुरू करवाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं.'' जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा ने भी राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना के बारे में सवाल खड़े किए हैं.

Jaora Alot Irrigation Project MP
बांध में पानी की कमी होने का दिया गया हवाला (Etv Bharat)

वर्तमान में क्या है गांधी सागर जल परियोजना का स्टेटस?

गांधी सागर जल परियोजना के अंतर्गत सिंचाई व पाइपलाइन नेटवर्क से रतलाम के जावरा और आलोट क्षेत्र को जोड़ने की बात कही गई थी. इस परियोजना को लेकर सिंचाई व जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नृपेंद्र सिंह देव ने बताया, '' राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद दोनों प्रोजेक्ट को सेंट्रल वॉटर कमिशन नई दिल्ली में स्वीकृति के लिए भेजा गया था. गांधी सागर बांध में उपलब्ध पानी के विस्तृत आंकड़ों के एनालिसिस के बाद दोनों सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने की वजह से पार्वती-कालीसिंध-चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (ERCP) में नहीं लिया गया है. इसी वजह से यह दोनों परियोजना फिलहाल लंबित हैं और इस पर राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा.''

Gandhisagar Project Status
गांधी सागर बांध से डेढ़ लाख हेक्टेयर की होनी थी सिंचाई (Etv Bharat)

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फिलहाल, रतलाम जिले के आलोट और जावरा क्षेत्र को मिलने वाली करोड़ों रुपए की यह सौगात अब भी घोषणाओं और फाइलों में ही है. वहीं, सूखाग्रस्त होने की कगार पर खड़े रतलाम जिले को अब गांधी सागर, माही और नर्मदा जल परियोजना से पानी मिलना बेहद जरूरी है.

Last Updated : October 1, 2026 at 2:31 PM IST

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