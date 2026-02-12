ETV Bharat / state

दिल्ली के गांधीनगर मार्केट को जाम से मिलेगी राहत, एलिवेटेड हाइवे के नीचे पार्किंग बनाने की मिली मंजूरी

केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि इसके लिए कागजी प्रक्रिया पूरी करने के साथ टेंडर भी जारी कर दिया गया है.

एलिवेटेड हाइवे के नीचे बनेगा पार्किंग
एलिवेटेड हाइवे के नीचे बनेगा पार्किंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 12, 2026 at 1:43 PM IST

नई दिल्ली: एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड कपड़ा बाजार के रूप में पहचान रखने वाले गांधीनगर क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही पार्किंग समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपनी मौजूदा नीति में विशेष बदलाव करते हुए दिल्ली–देहरादून हाइवे के एलिवेटेड हिस्से के नीचे पार्किंग निर्माण की अनुमति दी है .यह निर्णय क्षेत्र के व्यापारियों, ग्राहकों और स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होने की उम्मीद है.

अब तक NHAI की नीति के तहत एलिवेटेड फ्लाईओवर या हाईवे के नीचे किसी प्रकार का स्थायी ढांचा या पार्किंग निर्माण की अनुमति नहीं थी. सामान्यतः ऐसे स्थानों पर हरित पट्टी, फव्वारा या सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाता रहा है. लेकिन गांधीनगर में बाजार में ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव और वाहनों की संख्या को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में नीति में संशोधन किया गया है.

केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा (ETV Bharat)

स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि क्षेत्र के व्यापारियों और निवासियों की ओर से लंबे समय से पार्किंग निर्माण की मांग की जा रही थी. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सहयोग से गांधीनगर के लिए दिल्ली देहरादून हाईवे के एलिवेटेड हिस्से के नीचे पार्किंग बनाने की विशेष अनुमति दे दी की गई है. पूरी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और पार्किंग निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है.

उन्होंने बताया की प्रस्तावित पार्किंग में लगभग 1000 कारों और 2000 दोपहिया वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी. इससे बाजार क्षेत्र में सड़कों पर अनियंत्रित पार्किंग की समस्या में काफी कमी आएगी. साथ ही यातायात भी सुचारु होगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा. वर्तमान में पार्किंग के अभाव में ग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कारोबार भी प्रभावित होता रहा है.

इसके साथ ही परिसर में एक बड़ा सार्वजनिक शौचालय भी बनाया जाएगा, जिसमें महिला ब्लॉक की विशेष व्यवस्था होगी. इसमें स्वच्छता, पानी और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि बाजार आने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें. हर्ष मल्होत्रा के अनुसार, आगामी एक से डेढ़ महीने में पार्किंग और शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कर इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा. माना जा रहा है कि यह परियोजना गांधीनगर की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान साबित होगी.

