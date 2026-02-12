ETV Bharat / state

दिल्ली के गांधीनगर मार्केट को जाम से मिलेगी राहत, एलिवेटेड हाइवे के नीचे पार्किंग बनाने की मिली मंजूरी

नई दिल्ली: एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड कपड़ा बाजार के रूप में पहचान रखने वाले गांधीनगर क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही पार्किंग समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपनी मौजूदा नीति में विशेष बदलाव करते हुए दिल्ली–देहरादून हाइवे के एलिवेटेड हिस्से के नीचे पार्किंग निर्माण की अनुमति दी है .यह निर्णय क्षेत्र के व्यापारियों, ग्राहकों और स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होने की उम्मीद है.

अब तक NHAI की नीति के तहत एलिवेटेड फ्लाईओवर या हाईवे के नीचे किसी प्रकार का स्थायी ढांचा या पार्किंग निर्माण की अनुमति नहीं थी. सामान्यतः ऐसे स्थानों पर हरित पट्टी, फव्वारा या सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाता रहा है. लेकिन गांधीनगर में बाजार में ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव और वाहनों की संख्या को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में नीति में संशोधन किया गया है.

केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा (ETV Bharat)

स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि क्षेत्र के व्यापारियों और निवासियों की ओर से लंबे समय से पार्किंग निर्माण की मांग की जा रही थी. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सहयोग से गांधीनगर के लिए दिल्ली देहरादून हाईवे के एलिवेटेड हिस्से के नीचे पार्किंग बनाने की विशेष अनुमति दे दी की गई है. पूरी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और पार्किंग निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है.